Согласно свежему отчету из корейской цепочки поставок, Apple начала предварительное изучение возможности выпуска iMac с OLED-экраном. Однако тем, кто ждет революции, стоит набраться терпения: до реального выхода такого компьютера пройдет еще несколько лет.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Источники издания The Elec сообщают, что Apple направила своим давним партнерам, Samsung Display и LG Display, так называемый запрос информации (RFI). Это стандартный этап, предшествующий коммерческим предложениям. Компания хочет понять, способны ли производители обеспечить ее технические требования.

Известны и сами требования. Речь идет о 24-дюймовой панели с яркостью до 600 нит и плотностью пикселей 218 PPI. Это означало бы заметный шаг вперед: яркость экрана была бы примерно на 20% выше, чем у нынешней модели, при сохранении четкости 4,5K Retina.

Нюансы

Их даже два. Первый — сроки. Поскольку процесс находится на самой ранней стадии, разработка может затянуться до 2027 или даже 2028 года. Фактический релиз состоится еще позже. Это долгий путь, в течение которого планы могут не раз измениться.

Второй нюанс разочарует поклонников больших экранов. Apple традиционно отдает предпочтение технологии RGB OLED, где каждый субпиксель является самостоятельным источником света. Это обеспечивает высочайшую точность цвета и энергоэффективность. Однако на сегодняшний день надежное массовое производство таких панелей для экранов диагональю 30–32 дюйма еще не налажено. Именно сложности с масштабированием технологии заставили Apple в первую очередь сосредоточиться на ноутбуках и планшетах, а не на настольных компьютерах.

Таким образом, слухи о большем iMac Pro, вероятно, останутся слухами ещё на долгое время. Apple движется по своему плану перехода на OLED поэтапно: сначала часы и телефоны, затем планшеты и ноутбуки, и лишь в самом конце — стационарные решения.

Необходимо отметить, что отчет The Elec стоит воспринимать с осторожностью. Издание имеет хорошие источники в цепочке поставок, но нередко ошибается в прогнозах по срокам вывода продукта на рынок, иногда на годы. Тем не менее сам факт начала диалога с поставщиками указывает на то, что идея OLED iMac перешла из разряда абстрактных в категорию возможных.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос