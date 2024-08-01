Использование термина «ИИ» в описании продуктов отпугивает покупателей

«Компаниям следует быть крайне осторожными при использовании термина «искусственный интеллект» в маркетинговых описаниях своих продуктов, поскольку это может негативно сказаться на потребительском интересе» — заключило исследование, проведенное учеными из Университета штата Вашингтон.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Hospitality Marketing & Management, включало серию экспериментальных опросов, в которых приняли участие более 1 000 взрослых жителей США. Ученые стремились понять, как упоминание искусственного интеллекта в описаниях товаров влияет на решения потребителей.

Результаты опросов показали, что продукты, описанные с использованием термина «искусственный интеллект», воспринимались менее привлекательно. Месут Чичек, клинический ассистент профессор маркетинга и главный автор исследования, отметил, что упоминание ИИ снижает уровень эмоционального доверия к продукту, что, в свою очередь, уменьшает желание его приобрести. В исследовании также участвовали Доган Гюрсой, профессор гостиничного бизнеса в Университете штата Вашингтон, и Лу Лу, доцент в Школе бизнеса и управления Фокса при Университете Темпл.

«Когда потребители слышат о применении ИИ, это часто вызывает у них чувство настороженности, что снижает их доверие и, следовательно, желание покупать продукт», — объясняет Чичек. «Наши исследования показали, что эмоциональное доверие играет решающую роль в том, как потребители воспринимают продукты, использующие ИИ».

В эксперименте участникам предоставлялись идентичные описания различных товаров и услуг, но в одном случае в описании упоминался ИИ, а в другом — нет. Например, при оценке умных телевизоров, группа, видевшая упоминание ИИ, выражала меньшую готовность к покупке.

Исследование также выявило, что негативное отношение к упоминанию ИИ было особенно сильным для продуктов и услуг, связанных с повышенными рисками, таких как дорогая электроника, медицинские устройства и финансовые услуги. Это связано с тем, что потребители обычно испытывают больше тревоги при покупке таких товаров, опасаясь возможных финансовых потерь или рисков для здоровья. Упоминание ИИ может усилить эти опасения, делая покупателей более осторожными и менее склонными к совершению покупки.

«Мы проанализировали влияние упоминания ИИ на восемь различных категорий товаров и услуг, и результат был однозначен: использование термина «искусственный интеллект» в описаниях снижает привлекательность продукта», — добавил Чичек.

Эти результаты дают важные рекомендации для маркетологов. Чичек подчеркивает, что при разработке маркетинговых стратегий стоит уделять внимание тому, как именно упоминается ИИ в описаниях продуктов. Важно не только акцентировать внимание на преимуществах и функциях, но и избегать излишнего использования термина ИИ, особенно для продуктов, которые могут вызвать беспокойство у потребителей. Вместо этого следует сосредоточиться на создании доверительных отношений с покупателями, избегая модных терминов, которые могут отпугнуть.

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