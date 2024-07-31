В современном мире, где технологии продолжают развиваться с огромной скоростью, вопрос безопасности данных становится все более актуальным. Недавние исследования показали, что искусственный интеллект способен распознавать информацию, отображаемую на экране компьютера, путем перехвата электромагнитного излучения, исходящего от HDMI-кабелей. Этот метод, хотя и кажется фантастическим, уже, вероятно, используется злоумышленниками в реальных условиях.

Исследовательская группа Республиканского университета Уругвая (UdeLaR) продемонстрировала, что с помощью ИИ можно с высокой точностью восстанавливать изображение с экрана, анализируя электромагнитные утечки от видеокабелей. В прошлом, когда использовались аналоговые видеоинтерфейсы, подобный перехват был относительно простым для хакеров. Однако с переходом на цифровые протоколы, такие как HDMI, задача стала значительно сложнее из-за более сложной структуры передаваемых данных.

Тем не менее даже цифровые сигналы продолжают излучать определенное количество электромагнитных волн во время передачи данных между вашим компьютером и монитором. Исследователи из Уругвая натренировали модель ИИ на образцах оригинальных и перехваченных сигналов HDMI, что позволило им расшифровать эти утечки в читабельные изображения экрана.

Новый метод позволил исследователям восстанавливать текст с экрана с точностью около 70%. Хотя этот показатель далек от идеала, его достаточно для того, чтобы человек смог правильно распознать информацию. Это означает, что потенциальные злоумышленники могут легко отслеживать ввод паролей, финансовые данные или даже зашифрованные сообщения.

Для проверки своего метода исследователи использовали программное обеспечение для распознавания текста на изображениях, восстановленных с помощью их модели ИИ. Затем они сравнили извлеченный текст с оригинальным содержимым экрана. Команда утверждает, что их метод снижает процент ошибок при подобном перехвате сигналов HDMI на 60% по сравнению с предыдущими техниками.

Существует несколько способов, которыми хакеры могут реализовать такой перехват в реальных условиях. Они могут, например, установить скрытое устройство для захвата сигналов внутри здания с жертвой или быть поблизости с радиоантенной, чтобы перехватывать утечки HDMI в режиме реального времени.

Исследователи утверждают, что подобные атаки уже применяются против правительственных учреждений и объектов, имеющих высокую степень секретности. Однако такие организации, как правило, заранее защищают свои помещения от электромагнитных утечек, хотя это и требует значительных затрат.

Для среднестатистического пользователя в домашней или офисной обстановке риск столкнуться с таким видом хакерства остается достаточно низким. Реализация этой атаки требует значительных знаний и оборудования, что делает ее маловероятной для большинства людей. Тем не менее, если вы особенно заботитесь о безопасности своих данных, стоит быть в курсе таких угроз.

Пока что нет необходимости выбрасывать свои HDMI-кабели, но возможно, стоит быть бдительным и обратить внимание на подозрительные действия в вашем окружении, особенно если вы работаете с конфиденциальной информацией или ценными активами, такими как криптовалюты. Технологии продолжают развиваться, и вместе с ними эволюционируют и методы защиты, и способы их обхода. Поэтому важно быть в курсе последних достижений в области безопасности, чтобы обеспечить надежную защиту своих данных.

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