Bloomberg: Apple «изучает» возможность выпуска Mac с SIM-картой

Apple изучает возможность выпуска компьютеров Mac с поддержкой сотовой связи, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Первый Mac с модемом может быть анонсирован не ранее 2026 года.

По информации журналиста, Apple планирует представить свой собственный 5G-модем уже в начале 2025 года. Первыми устройствами, которые получат этот модем для тестирования перед его внедрением в флагманские модели, станут бюджетные iPhone и iPad. Среди них: iPhone SE 4, iPad 11 и iPhone 17 «Air».

В период с 2025 по 2027 гг. Apple планирует оснащение собственным 5G-модемом все линейки iPhone и iPad, а также, возможно, и Mac. Компьютеры, оснащенные сотовой связью, смогут подключаться к интернету без Wi-Fi или точки доступа.

Также Марк Гурман сообщает, что первая версия «сотового» чипа Apple будет поддерживать пятое поколение мобильной связи на частоте ниже 6 ГГц, тогда как вторая версия модема получит более быструю технологию mmWave.

В настоящее время в мобильных устройствах Apple используются модемы от Qualcomm. Однако в течение ближайших трёх лет компания планирует отказаться от их использования и заменить на собственные чипы, которые будут обладать более высокой производительностью и функциональностью искусственного интеллекта.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто