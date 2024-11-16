И хотя погодный виджет в macOS можно установить прямо на рабочий стол, прямо между окнами приложений или в Центре уведомлений, в macOS Sequoia 15.2 появился еще один полезный вариант. Теперь погоду можно просматривать прямо из строки меню без установки виджетов или дополнительных нажатий.
Погодный информер в строке меню macOS отображает информацию о погоде в текущем местоположении пользователя, основанном на геопозиции. Значок и числовое показание температуры воздуха являются динамическими и изменяются в зависимости от погодных условий.
Нажатие на значок погоды в строке меню откроет дополнительное меню с более подробными данными: указанием погодных условий в текущем месте с прогнозом на ближайшие несколько часов, температуры воздуха по ощущениям, а также данных о погоде в других городах, добавленных в приложение «Погода» на iPhone или Mac. Также есть кнопка для открытия приложения «Погода».
Отображение информера погоды в строке меню по умолчанию отключено. Ниже мы расскажем, как его активировать.
Как добавить отображение погоды в строке меню macOS?
1. Откройте приложение «Системные настройки».
2. Перейдите в раздел «Пункт управления».
3. В категории «Только строка меню» напротив опции «Погода» выберите вариант «Показывать в строке меню».
После включения вы сможете видеть текущую температуру в строке меню macOS.
🔥 Смотрите также:
- Как управлять Mac с iPhone или iPad (блокировка, перезагрузка, выключение, звук, просмотр файлов, воспроизведение и т.д.).
- Как включить ChatGPT на русском в macOS с помощью Siri.
- Folder Peek для Mac или, как открывать папки и файлы из строки меню macOS (бесплатное приложение).