И хотя погодный виджет в macOS можно установить прямо на рабочий стол, прямо между окнами приложений или в Центре уведомлений, в macOS Sequoia 15.2 появился еще один полезный вариант. Теперь погоду можно просматривать прямо из строки меню без установки виджетов или дополнительных нажатий.

Погодный информер в строке меню macOS отображает информацию о погоде в текущем местоположении пользователя, основанном на геопозиции. Значок и числовое показание температуры воздуха являются динамическими и изменяются в зависимости от погодных условий.

Нажатие на значок погоды в строке меню откроет дополнительное меню с более подробными данными: указанием погодных условий в текущем месте с прогнозом на ближайшие несколько часов, температуры воздуха по ощущениям, а также данных о погоде в других городах, добавленных в приложение «Погода» на iPhone или Mac. Также есть кнопка для открытия приложения «Погода».

Отображение информера погоды в строке меню по умолчанию отключено. Ниже мы расскажем, как его активировать.

Как добавить отображение погоды в строке меню macOS?

1. Откройте приложение «Системные настройки».

2. Перейдите в раздел «Пункт управления».

3. В категории «Только строка меню» напротив опции «Погода» выберите вариант «Показывать в строке меню».

После включения вы сможете видеть текущую температуру в строке меню macOS.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос