К нам в студию попал очередной проектор — и на этот раз это не флагман за космические деньги, а вполне доступный Magnifire Universe. Устройство, которое стоит как бюджетный смартфон, но при этом предлагает Full HD, Android 12, автофокус и даже сенсорный экран прямо на корпусе. Заменит ли он телевизор в гостиной — вопрос спорный. А вот в детскую комнату, на дачу или в спальню для вечерних сеансов — впишется идеально. Разбираемся, что он умеет на практике.





Содержание статьи

Комплектация

Открываем коробку — и никаких сюрпризов. Внутри сам проектор, пульт дистанционного управления (батарейки в комплект не входят), кабель питания длиной 1,5 метра, инструкция на русском языке и гарантийный талон на 12 месяцев.

Отдельно стоит упомянуть, что HDMI-кабель тоже придется покупать самостоятельно. Если планируете подключать консоль или ноутбук — учтите это заранее, чтобы не бежать в магазин в последний момент.

Купить проектор Magnifire Universe в России с гарантией

Купить проектор Magnifire Universe в Беларуси с гарантией

Дизайн и корпус

Корпус выполнен из белого матового пластика. Выглядит аккуратно и современно — никакой дешевизны во внешнем виде нет. Матовая поверхность практична: отпечатки пальцев и пыль на ней практически незаметны.

Весит Magnifire Universe 1,75 кг. Ребенок спокойно перенесет его из одной комнаты в другую, а взрослый может закинуть в рюкзак и взять к друзьям или на дачу. Мобильность — одно из главных достоинств этого устройства.

В руках проектор ощущается монолитно. Ничего не скрипит, не люфтит, корпус не прогибается при нажатии.

Проектор расположен на встроенной регулируемой ножке. Штука полезная: ставите проектор на тумбу, полку, стол — направляете изображение выше или ниже. Никаких книжек и коробок, подложенных под переднюю часть, как это бывает с дешевыми моделями.

Объектив утоплен в корпус — это защищает линзу от случайных царапин при транспортировке. Рядом с объективом виден глазок CMOS-камеры, которая отвечает за автоматическую фокусировку и коррекцию трапеции. Но об этом чуть позже.

Сенсорный экран на корпусе

На верхней панели проектора расположен сенсорный дисплей размером примерно 10 на 15 сантиметров. Когда я впервые увидел эту функцию в характеристиках, подумал: зачем? Баловство какое-то, пользоваться не буду.

Через два дня поймал себя на том, что пультом не пользуюсь вообще.

Логика простая. Пульт вечно куда-то девается — то под подушку завалился, то упал за диван, то ребенок утащил. А проектор стоит рядом на тумбочке, и на нем сверху — маленький экранчик, на котором отображается текущее изображение. Тапнул — выбрал приложение. Провел пальцем — поменял громкость. Через боковое меню можно быстро настроить яркость и уровень звука.

Сенсор реагирует шустро, без раздражающих задержек. Для переключения между приложениями или паузы фильма — удобнее пульта.

Конечно, если проектор стоит далеко от дивана — пульт все еще нужен (напомню, он есть в комплекте). Но если устройство на расстоянии вытянутой руки, сенсорный дисплей полностью его заменяет. Одна из тех мелочей, к которым привыкаешь моментально.

Разъемы и подключения

Все порты собраны на задней панели. Набор стандартный, но достаточный:

HDMI — для подключения игровых консолей, ноутбуков или ТВ-приставок;

— для подключения игровых консолей, ноутбуков или ТВ-приставок; USB-A — для флешек и внешних жестких дисков;

— для флешек и внешних жестких дисков; Audio Jack 3,5 мм — аналоговый выход на наушники или внешнюю акустику.

Для базовых сценариев использования этого набора хватает с головой. Подключить PlayStation, воткнуть флешку с фильмами, вывести звук на колонки — пожалуйста. Но если вам нужны, скажем, оптический аудиовыход или второй HDMI — их тут нет.

Яркость и качество картинки

Главный вопрос к любому проектору: насколько он яркий и как выглядит картинка?

В характеристиках заявлено 14 000 люмен. Важно понимать, что это яркость самого светодиодного модуля (так называемые Light Source Lumens). На экране реальная яркость составляет порядка 450–600 ANSI-люмен. Для портативного проектора стоимостью до 300 долларов — это хороший показатель. Но давайте посмотрим, как это работает в разных условиях.

Днем при открытых окнах — честно скажу, не очень. Картинка бледная, цвета вымываются, смотреть некомфортно. Впрочем, это не недостаток конкретно Magnifire Universe. Так ведут себя все проекторы в этом ценовом диапазоне. Законы физики: солнечный свет сильнее любого светодиода.

Днем с задернутыми шторами — а вот тут я был приятно удивлен. Думал, понадобится плотный блэкаут, но оказалось, что хватает обычных штор или даже тюля. Картинка читаемая, цвета различимы. Если нужно срочно что-то показать или посмотреть кино в обеденный перерыв дома — вполне рабочий вариант.

Вечером и ночью — это совсем другая история. Тут проектор раскрывается по-настоящему. Темные сцены выглядят именно темными, а не серо-мутными. У более дешевых моделей есть характерный «серый туман» — когда ночная сцена в фильме выглядит так, будто вы смотрите через грязное стекло. Здесь этого нет. Контрастность 6000:1 делает свое дело: черный цвет достаточно глубокий, детали в тенях видны.

Цвета яркие и насыщенные. Для анимации и мультфильмов — идеально. Для современного кино с активной цветокоррекцией — тоже отлично. Если вы любитель старого кино с приглушенной, «пленочной» палитрой — насыщенность может показаться чрезмерной, но лично мне такая подача нравится.

Разрешение — нативные 1080p. Пиксельная решетка не видна на нормальном расстоянии просмотра. Резкость сохраняется до краев экрана — текст в углах читается. Это важный момент для тех, кто смотрит с субтитрами или использует проектор для презентаций.

Проектор также поддерживает декодирование 4K-контента с последующим масштабированием до нативного разрешения матрицы. На практике это означает, что 4K-файл не откажется воспроизводиться — проектор его «переварит» и покажет в Full HD.

Оптимальная диагональ для комфортного качества — 80–120 дюймов. Я остановился на 110 дюймах при расстоянии от проектора до стены около 3,5 метра. Если комната маленькая, можно уменьшить до 80–90 дюймов — картинка станет только плотнее и четче.

Максимальная заявленная диагональ — 250 дюймов (больше 6 метров). Технически это возможно, но на такой диагонали пиксели уже будут заметны, а яркость упадет. Для комфортного ежедневного просмотра лучше держаться в диапазоне 80–120 дюймов.

Оптика — стеклянная, многослойная. После 4 часов непрерывного просмотра фокус не поплыл. Это важный момент, который часто упускают при выборе проектора. У дешевых моделей с пластиковыми линзами при нагреве оптика деформируется, и к середине длинного фильма картинка начинает размываться. Здесь такой проблемы нет.

Автофокус и коррекция трапеции

Одна из главных фишек Magnifire Universe — полная автоматизация настройки. Никаких крутилок на корпусе, никакой ручной фокусировки колесиком.

Встроенная CMOS-камера анализирует расстояние до стены, а алгоритм двигает линзу электромотором до идеальной резкости. Весь процесс занимает 3–5 секунд после включения. Нажал кнопку — и через пару мгновений на стене четкая картинка. Без танцев с бубном.

Автокоррекция трапеции справляется с отклонениями до ±40 градусов. Что это значит на практике? Проектор не обязан стоять строго напротив центра экрана. Можно поставить его сбоку, под углом, на нестандартную высоту — изображение все равно будет прямоугольным. Система сама выровняет геометрию кадра.

Для тех, кто снимает квартиру и не хочет сверлить стены под потолочный кронштейн — это очень актуально. Поставил на тумбочку, включил — и готово. Переехал — забрал с собой.

Ручная настройка тоже доступна через меню, если хочется подкорректировать что-то под себя. Но честно: за все время использования я ручную коррекцию не трогал ни разу.

Операционная система и производительность

Magnifire Universe работает Android 12. Полноценная операционная система, а не урезанная оболочка, как у некоторых конкурентов. Логинишься Google-аккаунтом, заходишь в Google Play — и ставишь все, что нужно: Кинопоиск, Okko, YouTube, ВКонтакте, VLC. Работает как на обычном Android-телевизоре.

Теперь про железо. Оперативной памяти — 1 ГБ. Скажу честно: это немного, и иногда это ощущается. Если запустить тяжелое приложение, потом переключиться на другое, первое может перезагрузиться в фоне. Для последовательной работы — открыл приложение, посмотрел фильм, закрыл — все работает стабильно и без нареканий. Просто не стоит ожидать от проектора поведения мощного смартфона. Это не его задача.

А вот 32 ГБ встроенной памяти — это щедро для данного класса устройств. Хватит и на десяток приложений, и на пару фильмов в Full HD, загруженных про запас. Отличный вариант для дачи или поездки, где стабильного интернета может не быть. Загрузил контент заранее дома — и смотришь в любом месте без подключения к сети.

Ресурс светодиодного источника света заявлен на уровне более 30 000 часов. Если смотреть по два фильма каждый день, проектора хватит больше чем на 10 лет.

Беспроводные интерфейсы

С беспроводной связью тут все в порядке. Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) обеспечивает стабильный стриминг. Потоковое видео в 1080p идет без буферизации и подвисаний — при условии нормального домашнего интернета, разумеется.

Bluetooth тоже на борту. Основное применение — подключение внешней акустики и наушников. Можно подцепить беспроводную колонку или саундбар. Задержка звука при Bluetooth-подключении минимальная — для просмотра фильмов рассинхрона между картинкой и звуком я не заметил.

Отдельный плюс: через Bluetooth можно подключить и беспроводной геймпад, если захочется поиграть в Android-игры на большом экране.

Звук

Вот тут придется быть честным — встроенные динамики являются слабым местом Magnifire Universe. Голоса передаются чисто, диалоги разборчивы. Для YouTube-роликов, подкастов и фоновых видео — хватит.

Но как только в фильме начинается экшн или звучит музыка — сразу ощущается, что низких частот нет совсем. Физически басу негде разгуляться в таком компактном корпусе. Это не уникальная проблема Magnifire — так у всех портативных проекторов.

Решение простое: подключите внешнюю акустику. Я попробовал с беспроводной колонкой через Bluetooth — и это моментально вышел совершенно другой уровень погружения. Разница колоссальная, буквально как другой проектор. Через 3,5-мм аудиоразъем можно подключить и проводные колонки — вариантов масса.

Для полноценного домашнего кинотеатра внешняя акустика обязательна. Но если вы просто смотрите сериал перед сном в тихой комнате — встроенных динамиков будет достаточно.

Сценарии использования

Magnifire Universe — устройство универсальное, и это не пустые слова. Вот несколько реальных сценариев, в которых проектор проявляет себя отлично:

Домашний кинотеатр. Основной сценарий. Вечером закрыл шторы, включил проектор, запустил фильм на 110-дюймовом экране — и ты уже не в квартире, а в кинозале. Тихая система охлаждения не заглушает диалоги, что важно для ночных просмотров.

Детская комната. Отдельная история. Вместо того чтобы покупать телевизор за вдвое-втрое большую цену, можно поставить ребенку такой проектор. Легкий, безопасный, дети от него в восторге. Мультики на огромном экране, а если надоест — берет с собой к друзьям на вечеринку. Или включает любимый сериал на потолке, лежа в кровати.

Дача и поездки. Загрузил фильмы в память проектора дома — и смотришь на даче без интернета. Можно проецировать на стену дома на улице теплым вечером. 1,75 кг — легко поместится в любую сумку.

Игры. Подключаете PlayStation или Xbox через HDMI — и играете на экране во всю стену. Гоночные симуляторы и RPG на 110 дюймах ощущаются совершенно по-другому. Персонажи в полный рост — это надо попробовать.

Презентации. Благодаря яркости и четкости Full HD, тексты и таблицы читаются даже в не полностью затемненном помещении. Файлы можно открывать прямо с флешки через USB — ноутбук с собой тащить не обязательно.

Атмосферный фон. Необычный, но реально работающий сценарий. Выводите на стену видео с камином, виды природы, аквариум, абстрактную графику — и комната преображается. Для вечеринок и романтических ужинов — самое то.

Технические характеристики (таблица)

Характеристика Magnifire Universe Технология LED LCD Нативное разрешение Full HD (1920×1080) Поддержка входного сигнала До 4K Ultra HD (декодирование) Яркость 14 000 люмен (450–600 ANSI) Контрастность 6 000:1 (динамическая) Размер проекции 40–250 дюймов Оптимальная диагональ 80–120 дюймов Проекционное расстояние 1,35–6,5 м Фокусировка Автоматическая Коррекция трапеции Автоматическая, ±40° Оптика Стеклянная, многослойная Операционная система Android 12 Оперативная память 1 ГБ Встроенная память 32 ГБ Wi-Fi Двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) Bluetooth Есть Порты HDMI, USB, Audio Jack 3,5 мм Сенсорный дисплей Есть (10×15 см, на верхней панели) Динамики Встроенные стерео Ресурс источника света 30 000+ часов Вес 1,75 кг Гарантия 12 месяцев

Вывод

Magnifire Universe — это честный рабочий инструмент для домашнего досуга. Не флагман и не претендует на это звание. Но в своем ценовом сегменте он закрывает большинство потребностей обычного человека, который хочет нормальное домашнее кино без переплаты.

Что реально порадовало: сенсорный экран на корпусе (неожиданно удобная штука), качество картинки вечером и ночью, автофокус за 3 секунды, стеклянная оптика, которая не «плывет» при нагреве, и 32 ГБ памяти для офлайн-просмотра.

Что стоит учитывать: встроенные динамики слабоваты для кино (нужна внешняя акустика), 1 ГБ оперативной памяти иногда дает о себе знать при переключении между приложениями, а днем при ярком свете смотреть не получится — но это ограничение всех проекторов данного класса.

Отдельно хочу отметить: Magnifire Universe — отличный вариант для детской комнаты. Вместо телевизора за вдвое-втрое большую цену ребенок получает огромный экран, который можно взять к друзьям или включить на потолке перед сном. Присмотритесь к этому варианту — многие родители недооценивают проекторы как альтернативу телевизору для детей.

Если вы ищете свой первый проектор или хотите недорогое устройство для второй комнаты, дачи, детской — Magnifire Universe заслуживает внимания. За эти деньги получить Full HD, Android 12, автофокус и сенсорное управление — это сильное предложение.

Купить проектор Magnifire Universe в России с гарантией

Купить проектор Magnifire Universe в Беларуси с гарантией

