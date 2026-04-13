Magnifire Milky Way — это компактный недорогой проектор с честным Full HD (1920×1080), автофокусом, Android 13 и встроенным аккумулятором на 6000 мАч. В этом обзоре я подробно разберу, как он работает в реальной жизни и стоит ли его покупать.

Комплектация

Коробка выглядит добротно — плотный картон, фирменный дизайн, внутри все аккуратно уложено в формованные секции.

Внутри вы найдете:

• Сам проектор Magnifire Milky Way.

• HDMI-кабель.

• Пульт дистанционного управления.

• Блок питания и кабель под обычную розетку 220 В.

• Инструкцию на русском языке (подробную и понятную).

• Гарантийный талон на 12 месяцев.

Сразу после распаковки можно запускать — не нужно бежать за дополнительными проводами или переходниками.

Дизайн и эргономика корпуса

Форм-фактор у проектора необычный — цилиндр. По виду напоминает умную колонку вроде Яндекс.Станции. Габариты — 253×140×140 мм, вес — около 1,1 кг. Это легче стандартной бутылки воды на полтора литра.

Встроенная ручка — не декоративная деталь, а реально удобная штука.

Берешь одной рукой, несешь из комнаты в комнату без усилий. Материал корпуса — ударопрочный ABS-пластик с матовой текстурой. На ощупь приятный, не маркий, отпечатки пальцев почти не видны.

Порты

На задней панели расположены:

• HDMI — для подключения ноутбука, игровой приставки или медиаплеера.

• USB Type-A — для флешек с файлами.

• AV-выход.

• DC-in — разъем питания.

Ничего лишнего, но и ничего не забыли. Все основные сценарии подключения закрыты.

Качество изображения: разрешение, яркость и контраст

Magnifire Milky Way построен на LCD-матрице с LED-подсветкой. Нативное разрешение — Full HD (1920×1080 пикселей). Это принципиально: никакой эмуляции или масштабирования с HD Ready. Пиксельная сетка не видна даже на диагонали в 100 дюймов — картинка остается плотной и кинематографичной.

Поддержка 4K

Проектор умеет декодировать входящий сигнал до 4K Ultra HD. Это значит, что даже «тяжелые» файлы в высоком разрешении будут воспроизводиться корректно, хотя и с понижением до 1080p на выходе. Зато без зависаний и артефактов.

Реальная яркость

Производитель заявляет 7000 люмен. Но давайте сразу к реальности: это не ANSI-люмены (международный стандарт измерения), а маркетинговая цифра по методике производителя. Реальная ANSI-яркость портативного LCD-проектора физически находится в диапазоне 150–400 ANSI-люмен.

Что это значит на практике? Я тестировал в разных условиях:

• Темная комната, шторы задернуты: картинка яркая, насыщенная, цвета живые. Смотреть комфортно даже на диагонали 120 дюймов.

• Комната днем, шторы задернуты: изображение бледнеет. Требуется хорошее затемнение для нормального просмотра.

• Дневной свет без штор: картинка почти не читается. Как у большинства проекторов этого класса.

Вывод: Milky Way — это устройство для вечернего и ночного просмотра. Если хотите смотреть днем — нужны плотные шторы или жалюзи.

Контрастность 1000:1

Для LCD-проектора в бюджетном сегменте контраст 1000:1 — очень достойный показатель. Да, черный цвет не как в OLED, но в темноте темные сцены фильмов смотришь без боли в глазах. Детали в тенях не проваливаются, градиенты не превращаются в пятна.

Размер экрана и проекционное расстояние

Проектор работает с коэффициентом проекции 1.2:1. Это значит, что размер изображения зависит от расстояния до стены:

• 80 дюймов (175×95 см) — расстояние 2,05 м

• 100 дюймов (220×125 см) — расстояние 2,7 м

• 120 дюймов (265×150 см) — расстояние 3,3 м

• 150 дюймов (330×185 см) — расстояние 4,15 м

Диапазон размеров экрана — от 40 до 150 дюймов. Это гибкость, которой нет у телевизора: сегодня вы смотрите на компактных 60 дюймах в спальне, завтра разворачиваете 120-дюймовый экран в гостиной для киновечера с друзьями.

Автофокус и коррекция трапеции

Автофокус на лазерных датчиках

Забудьте о ручном колесике фокусировки. Встроенный лазерный модуль ToF (Time of Flight) работает мгновенно. Включаете проектор — через 1–2 секунды резкость наведена автоматически. Перенесли устройство на другое место — фокус снова подстроился сам.

Ручная донастройка тоже есть — если хотите навести резкость точнее или автомат промахнулся (хотя на практике это происходит крайне редко). Но в большинстве случаев я ей не пользовался: автомат работает точно.

Автоматическая коррекция трапеции

Технология 4D-коррекции позволяет ставить проектор не строго по центру стены, а там, где удобно вам — на тумбочке у кровати, на журнальном столике или даже на полу. Устройство само понимает, под каким углом оно стоит, и через 3 секунды исправляет трапециевидные искажения, превращая кривую картинку в идеальный прямоугольник.

Важный нюанс: автоматическая коррекция работает по вертикали. Если поставили проектор сильно сбоку от центра экрана — придется заходить в меню и подправлять горизонтальную трапецию вручную. Но это быстро — буквально минута работы с пультом.

Проекция 270° — свобода установки

Уникальный шарнирный механизм позволяет направлять объектив практически в любую сторону: вперед, вверх, вбок и даже назад за корпус проектора. Диапазон регулировки — 0°–270°.

Это открывает массу сценариев:

• Проекция на потолок: Лежите в кровати, смотрите фильм на потолке. Шея не затекает, максимальный релакс.

• Вертикальная стена в тесной комнате: Развернули проектор под прямым углом — получили экран там, где обычному проектору не хватило бы расстояния.

• Презентация в переговорной: Поставили на край стола, повернули объектив вверх под углом 45° — и проецируете на стену над головами сидящих.

Шарнир плавный, с надежной фиксацией. Выбрали угол — проектор держит его без люфта. Никаких постепенных «сползаний» вниз, как у дешевых китайских аналогов.

Android 13, производительность и память

Операционная система — Android 13. Это обеспечивает актуальность интерфейса, высокую безопасность и поддержку современных протоколов стриминга. Разберетесь без инструкции, даже если вы не технический специалист. Интерфейс стандартный, логичный, пульт работает без задержек.

Память: 1 ГБ RAM + 8 ГБ ROM

Вот здесь кроется главный компромисс модели. Оперативная память — всего 1 ГБ, встроенная — 8 ГБ. Это на уровне бюджетного смартфона пятилетней давности.

Но! Проектору не нужно открывать 20 вкладок браузера или запускать тяжелые игры. Ему нужно стримить видео и запускать медиаплееры. С этим он справляется:

• YouTube работает без лагов.

• ВК Видео открывается нормально.

• Встроенный плеер воспроизводит локальные файлы отлично.

После установки системы и предустановленных приложений остается примерно 4 ГБ свободной памяти под ваши нужды. Если мало — воткните флешку в USB-порт, и вопрос решен.

Иногда при переключении между приложениями проектор задумывается на 1–2 секунды. Это не критично, но заметно. Если бы оперативки было хотя бы 2 ГБ — летал бы вообще без тормозов.

Доступ к приложениям

Через встроенный магазин приложений вы получаете доступ к библиотеке из тысяч программ: онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы, музыкальные плееры, образовательные платформы. Устанавливаете то, что нужно — никаких внешних приставок не требуется.

Оптика и технология линз Френеля

Почему изображение на Magnifire Milky Way выглядит равномерным, без темных углов и размытых краев? Секрет — в продвинутом оптическом модуле от компании компании 3M.

Новая структура оптического тракта с технологией линз Френеля и многослойным покрытием пропускает на 30% больше света, чем стандартные линзы в проекторах аналогичного класса.

Это значит:

• Сочные, насыщенные цвета без блеклости.

• Глубокий контраст даже в полутенях.

• Равномерная яркость по всей площади экрана — без эффекта «виньетки», когда центр светлый, а края темные.

Ресурс LED-модуля — более 30 000 часов работы. Это больше 10 лет ежедневных просмотров фильмов по вечерам.

Автономность: аккумулятор и время работы

Встроенный аккумулятор емкостью 6000 мАч превращает проектор в полностью автономное устройство. Внутри установлены литий-ионные элементы промышленного класса типа 21700 — такие же технологии применяются в электромобилях Tesla.

Реальное время работы

Заявленное время автономной работы — до 2 часов. По моим замерам в режиме воспроизведения фильма (средняя яркость, Wi-Fi включен) получилось примерно 1 час 45 минут. Это ровно один полнометражный фильм средней продолжительности (90–110 минут).

Если хотите устроить марафон сериала на несколько серий подряд — без розетки не обойтись. Аккумулятор здесь — это не замена питанию от сети, а инструмент свободы для одной киносессии.

Сценарии использования на батарее

• Кино на природе: Взяли проектор на дачу, в кемпинг, на пикник. Натянули белую простыню между деревьями — получили кинотеатр под звездами.

• Детская комната: Включили мультфильм ребенку перед сном, направив объектив на потолок. Никаких проводов, никакой возни с удлинителями.

• Презентация в кафе или коворкинге: Нужно срочно показать проект партнеру там, где нет розетки? Проектор готов к работе за секунды.

Время полной зарядки от штатного адаптера питания — около 3–4 часов. Заряжаете ночью, днем используете без привязки к розетке.

Звук: встроенные динамики и Bluetooth

Встроенная акустика в портативных проекторах — это почти всегда компромисс. Корпус маленький, объема для низких частот физически нет.

Что получаем

• Средние и высокие частоты — разборчивые, нормальные.

• Низкие частоты (басы) — практически отсутствуют.

• Речь в фильмах слышна хорошо.

• Взрывы, музыка, саундтрек — звучат плоско.

В тихой комнате громкости и качества встроенных динамиков вполне достаточно. Для вечеринки или просмотра на улице — нет.

Bluetooth 5.0 решает проблему

Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключить любую внешнюю колонку или саундбар буквально за секунды. Я тестировал с портативной JBL Charge 5 — результат совсем другой: объемный звук, глубокие басы, кинематографическое погружение.

Также можно подключить беспроводные наушники — для ночного просмотра, когда не хотите никого разбудить.

Интерфейсы и подключения

Беспроводные модули

• Wi-Fi 2.4/5 ГГц: Двухдиапазонный модуль гарантирует плавный стриминг тяжелого видео без буферизации. Диапазон 5 ГГц особенно важен, если у вас быстрый интернет и много устройств в сети.

• Bluetooth 5.0: Для подключения колонок, наушников, клавиатуры или геймпада. Также можно превратить проектор в музыкальную Bluetooth-колонку (да, такая функция есть).

Проводные порты

• HDMI: Для подключения игровых консолей (PlayStation 5, Xbox Series), ноутбуков, медиаплееров. Поддерживает входящий сигнал до 4K.

• USB Type-A: Для флешек с фильмами, сериалами, фотографиями. Проектор читает все популярные форматы: MP4, AVI, MKV, MOV.

• AV-выход: Для подключения старой техники — DVD-плееров, аналоговых ТВ-тюнеров, видеокамер.

Нагрев и шум вентилятора

Проектор в процессе работы нагревается — это нормально для любой проекционной техники. Нижняя часть корпуса становится теплой через 20–30 минут непрерывной работы. Горячей — нет, руку держать можно спокойно.

Вентилятор охлаждения работает тихо. В темной комнате при воспроизведении фильма шум почти не слышен — на уровне легкого шелеста. Это большой плюс: у некоторых бюджетных проекторов вентилятор ревет, как пылесос, и перекрывает звук динамиков.

Для кого подходит Magnifire Milky Way

Семьи с детьми: Для создания безопасного домашнего кинотеатра в детской или гостиной. Мягкий отраженный свет LED-технологии безопаснее для детских глаз, чем прямое излучение планшетов и телевизоров.

Путешественники и дачники: Тем, кто хочет смотреть любимый контент вдали от города, используя встроенный аккумулятор. Взяли проектор в рюкзак — и у вас есть кино в палатке, на веранде, под навесом.

Арендаторы жилья: Идеальная замена телевизору. Не нужно сверлить стены под кронштейн, не нужно мучиться с перевозкой хрупкого экрана при переезде.

Спикеры, коучи, преподаватели: Для проведения презентаций в малых группах, где важна мобильность и быстрая настройка без технической подготовки.

Геймеры на консолях: Подключаете PlayStation или Xbox через HDMI — получаете огромный экран для игр.

Технические характеристики

Основные параметры

• Тип устройства: Портативный LED-проектор.

• Материал корпуса: Ударопрочный ABS-пластик.

• Габариты: 253×140×140 мм.

• Вес: ~1,1 кг.

Изображение и оптика

• Технология матрицы: LCD с LED-подсветкой.

• Нативное разрешение: Full HD (1920×1080 пикселей).

• Поддержка декодирования: Входящий сигнал до 4K Ultra HD.

• Яркость: 7000 люмен (маркетинговая метрика).

• Контрастность: 1000:1.

• Ресурс лампы: Более 30 000 часов.

• Размер проекции: От 40 до 150 дюймов.

• Проекционное расстояние: 1,1–4,5 метра.

• Коэффициент проекции: 1.2:1.

Система и память

• Операционная система: Android 13.

• Оперативная память (RAM): 1 ГБ.

• Встроенная память (ROM): 8 ГБ.

Функции и интерфейсы

• Фокусировка: Автоматическая + ручная донастройка.

• Коррекция трапеции: Автоматическая (вертикальная) + ручная (горизонтальная).

• Беспроводные модули: Wi-Fi (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.0.

• Проводные интерфейсы: HDMI, USB Type-A, AV, DC-in.

• Аккумулятор: Литий-ионный, 6000 мАч (до 2 часов работы).

• Звук: Встроенные динамики.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли смотреть проектор днем без штор?

Нет, дневной свет без затемнения делает изображение почти нечитаемым. Проектор Magnifire Milky Way, как и большинство портативных моделей, рассчитан на вечерний и ночной просмотр. Если хотите смотреть днем — нужны плотные шторы или жалюзи.

Сколько реально работает от аккумулятора?

По моим тестам — около 1 часа 45 минут при средней яркости и включенном Wi-Fi. Этого хватает ровно на один полнометражный фильм. Для марафона сериала потребуется подключение к розетке.

Можно ли подключить PlayStation или Xbox?

Да, через HDMI-порт. Проектор поддерживает входящий сигнал до 4K, но выводит изображение в Full HD 1080p. Для приключенческих игр и RPG — отлично, для соревновательных шутеров может быть критична задержка.

Громко ли шумит вентилятор?

Нет, вентилятор работает относительно тихо. В темной комнате при просмотре фильма шум почти не слышен — на уровне легкого шелеста. Это один из плюсов модели по сравнению с бюджетными аналогами.

Хватает ли 1 ГБ оперативной памяти?

Для стриминга видео и запуска медиаплееров — да, хватает. YouTube, ВК Видео, встроенный плеер работают без критичных лагов. Иногда при переключении между приложениями проектор задумывается на 1–2 секунды, но это не критично.

Можно ли использовать проектор как Bluetooth-колонку?

Да, такая функция есть. Можете подключить смартфон по Bluetooth и воспроизводить музыку через встроенные динамики проектора. Правда, басов не ждите — акустика портативная, без сабвуфера.

Какое оптимальное расстояние до стены для экрана 100 дюймов?

Для экрана 100 дюймов (220×125 см) нужно расстояние около 2,7 метра. Проектор работает с коэффициентом проекции 1.2:1, так что расчет простой: ширина экрана в метрах умножить на 1.2.

Поддерживает ли проектор русский язык интерфейса?

Да, Android 13 полностью русифицирован. Меню, настройки, предустановленные приложения — все на русском языке.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос