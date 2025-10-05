Hoco Q26A: недорогой быстрый повербанк с беспроводной зарядкой

Сегодня я расскажу о портативном аккумуляторе, который лично протестировал в повседневной жизни — Hoco Q26A. В мире, где смартфон стал не просто устройством для связи, а центром управления реальностью, надежный power bank — необходимость. Особенно если речь идет о современных моделях с поддержкой беспроводной и быстрой зарядки.

Компания Hoco давно зарекомендовала себя на рынке как производитель доступных аксессуаров. Но Q26A явно выбивается из ряда обычных бюджетных решений. Здесь и стиль, и технологии, и явное стремление к удобству пользователя. Я разбирался с этим гаджетом досконально, тестировал в разных сценариях, сравнивал с конкурентами и готов честно рассказать, стоит ли брать Hoco Q26A или нет.

Упаковка и комплектация

Первое впечатление всегда формируется с упаковки. Hoco Q26A поставляется в аккуратной, минималистичной коробке с фирменным логотипом и базовой информацией о товаре. В комплекте вы найдете:

Сам power bank;

Короткий кабель Type-C — универсальный и современный;

Инструкцию на нескольких языках;

Гарантийный талон.

Дизайн и внешний вид

Когда берешь Q26A в руки, сразу ощущается — производитель уделил внимание деталям. Power bank компактный: 102 × 67 × 13,5 мм (по факту чуть больше, чем кредитка, и толщина примерно как у смартфона в чехле). Весит всего 171 грамм — это очень мало для мощности в 10 000 мАч. Его легко носить в кармане джинсов или небольшой сумке.

Корпус выполнен из пластика с глянцевым покрытием + металлический ободок. Он придает устройству премиальный вид, но честно скажу — глянец любит собирать отпечатки и потенциально подвержен царапинам. Если планируете носить без чехла — будьте аккуратнее. Металлический кант, напоминающий легендарную рамку iPhone 4, не только для красоты: он добавляет прочности конструкции и, возможно, помогает рассеивать тепло при зарядке.

Форма и эргономика тоже на хорошем уровне. Благодаря скругленным углам Q26A удобно ложится в руку, не выпирает и не цепляется за одежду. Магнитная площадка на обратной стороне — отдельная тема: она идеально выровнена и мощная, отлично фиксирует power bank на iPhone через MagSafe, а при наличии соответствующего чехла — и на других смартфонах.

Технические характеристики и возможности

Перейдем к сути — что же скрывается внутри этого малютки?

Емкость : 10 000 мАч.

: 10 000 мАч. Вход : Type-C (5В/2A, 9В/2A, до 18 Вт).

: Type-C (5В/2A, 9В/2A, до 18 Вт). Выход Type-C : 5В/3A, 9В/2,22A, 12В/1,67A (до 20 Вт max);

: 5В/3A, 9В/2,22A, 12В/1,67A (до 20 Вт max); Беспроводная зарядка : 5 Вт/7,5 Вт/10 Вт/15 Вт (автоматически подбирает мощность под устройство).

: 5 Вт/7,5 Вт/10 Вт/15 Вт (автоматически подбирает мощность под устройство). Поддержка протоколов быстрой зарядки : PD3.0, PD20W, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC — то есть подходит для большинства современных смартфонов, включая iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и других.

: PD3.0, PD20W, QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC — то есть подходит для большинства современных смартфонов, включая iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и других. Материал : алюминиевый сплав + пластик, литий-полимерная батарея высокого класса.

: алюминиевый сплав + пластик, литий-полимерная батарея высокого класса. LED-индикация: 4 светодиода (по 25% каждый), зеленая индикация режима быстрой зарядки и беспроводной зарядки.

Что это значит на практике? Hoco Q26A способен полностью зарядить iPhone 16 Pro примерно 1,5 раза, Samsung S23 — чуть больше одного раза, AirPods — до 10 раз. На мои рабочие будни такой запас энергии — идеальный баланс между мобильностью и автономностью.

Функциональные особенности

Магнитная беспроводная зарядка

Одна из главных фишек Q26A — интеграция магнитной беспроводной зарядки (MagSafe-совместимость). Приложил Power Bank к айфону — и он тут же прилип, зарядка началась автоматически.

Совместимость

Устройство прекрасно работает не только с iPhone 12 и более новыми моделями, но и с Android, если есть подходящий чехол с магнитным кольцом. Однако, здесь стоит отметить, что хоть повербанк и поддерживает совместимость с MagSafe-iPhone, он не является настоящим MagSafe-устройством, а значит беспроводная зарядка iPhone будет производиться мощностью до 7,5 Вт.

Кроме того, Q26A может заряжать наушники Apple и других производителей, поддерживающих беспроводную зарядку по стандарту Qi.

Поддержка одновременной зарядки

Q26A умеет заряжать смартфон по беспроводу, пока сам подзаряжается через Type-C (режим pass-through). Очень выручает в поездках и командировках, когда розетка одна, а гаджетов несколько.

Умная индикация

Четыре LED-индикатора — минимализм, но вполне информативно. Я бы предпочел цифровой дисплей, как у некоторых внешних аккумуляторов от других производителей, но для контроля заряда в дороге этого хватает.

Безопасность и эффективность

Встроены все современные системы защиты: от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и перезаряда. Литий-полимерная батарея — более устойчива к износу, чем обычные литий-ионные банки.

Внимание! Производитель предупреждает, что внешний аккумулятор Q26A необходимо подзаряжать зарядным устройством мощностью до 18 Вт. Более мощные блоки питания не подходят для зарядки этого устройства.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Компактность и легкость . Не тянет карман, не мешает в рюкзаке;

. Не тянет карман, не мешает в рюкзаке; Магнитная беспроводная зарядка ;

; Быстрая зарядка (до 20 Вт по Type-C, до 15 Вт по беспроводу для Android-устройств);

(до 20 Вт по Type-C, до 15 Вт по беспроводу для Android-устройств); Поддержка технологии Pass-through charging : возможность одновременной зарядки самого повербанка и подключенного к нему другого устройства;

: возможность одновременной зарядки самого повербанка и подключенного к нему другого устройства; Широкая совместимость . Type-C, поддержка всех популярных стандартов быстрой зарядки;

. Type-C, поддержка всех популярных стандартов быстрой зарядки; Качественная сборка и стильный дизайн ;

; Относительно невысокая цена.

Минусы

Глянцевый пластик — красиво, но легко царапается и собирает отпечатки;

Нет цифрового индикатора остатка заряда (только 4 LED-лампочки);

Нет полноценного USB-A.

На мой взгляд Hoco Q26A — это отличный выбор для современного пользователя, которому важны мобильность, быстрая зарядка и универсальность. Если у вас iPhone с поддержкой MagSafe — однозначно рекомендую. Для пользователей Android тоже отличный вариант, если использовать магнитный чехол. За свои деньги Q26A выигрывает у многих конкурентов по емкости, скорости зарядки и универсальности.

