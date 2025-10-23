iPhone 19 или iPhone 20? Загадка юбилейной модели 2027 года

В 2027 году iPhone исполнится двадцать лет. Трудно представить, что юбилейная линейка смартфонов Apple будет носить номер «19». Скорее всего, компания из Купертино выберет более подходящее имя — iPhone 20. И если уж менять нумерацию, то это идеальный момент, чтобы отказаться от цифр вовсе.

Номера моделей iPhone с каждым годом выглядят все более громоздко. Сложно представить, что в будущем потребители могут столкнутся с линейками «iPhone 53» или «iPhone 104». Гораздо более элегантным и последовательным подходом было бы унифицировать линейку iPhone с другими продуктами компании.

Как это может выглядеть на практике

Актуальные модели могли бы называться просто iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max.

Для отличия от предыдущих поколений можно указывать год в скобках, как это раньше делалось с Mac.

Устаревшие модели, все еще доступные для продажи, получали бы маркировку года — например, iPhone (2024) или iPhone e (2024)

Такой подход уже успешно используется. Покупая MacBook Air, клиент выбирает не «13-ю модель», а просто MacBook Air с диагональю 13 или 15 дюймов. Для уточнения конфигурации используется либо год выпуска, либо чип (M1, M2, M3, M4 и т.д.). Из этих двух вариантов именно указание года является наиболее интуитивно понятным для рядового пользователя.

Эту же логику стоило бы распространить и на другие продукты, такие как Apple Watch и AirPods. Например, «AirPods Pro 3» могли бы стать «AirPods Pro (2025)».

Да, также стоит отметить успешный переход к «годовой привязке» в наименовании операционных систем: iOS 26, macOS 26, watchOS 26 и т.д.

Отказ от цифр в пользу чистого названия с годом выпуска не только упростит линейку продуктов для восприятия, но и выведет брендинг iPhone на новый уровень, подчеркнув его зрелость и наследие.

Отказ от цифр в пользу простых названий и года выпуска — шаг, который давно назрел. Это значительно упростит выбор для покупателей, а также избавит компанию от бесконечной гонки чисел.

