iPhone 19 или iPhone 20? Загадка юбилейной модели 2027 года

В 2027 году iPhone исполнится двадцать лет. Трудно представить, что юбилейная линейка смартфонов Apple будет носить номер «19». Скорее всего, компания из Купертино выберет более подходящее имя — iPhone 20. И если уж менять нумерацию, то это идеальный момент, чтобы отказаться от цифр вовсе.
Номера моделей iPhone с каждым годом выглядят все более громоздко. Сложно представить, что в будущем потребители могут столкнутся с линейками «iPhone 53» или «iPhone 104». Гораздо более элегантным и последовательным подходом было бы унифицировать линейку iPhone с другими продуктами компании.
Как это может выглядеть на практике
- Актуальные модели могли бы называться просто iPhone, iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max.
- Для отличия от предыдущих поколений можно указывать год в скобках, как это раньше делалось с Mac.
- Устаревшие модели, все еще доступные для продажи, получали бы маркировку года — например, iPhone (2024) или iPhone e (2024)
Такой подход уже успешно используется. Покупая MacBook Air, клиент выбирает не «13-ю модель», а просто MacBook Air с диагональю 13 или 15 дюймов. Для уточнения конфигурации используется либо год выпуска, либо чип (M1, M2, M3, M4 и т.д.). Из этих двух вариантов именно указание года является наиболее интуитивно понятным для рядового пользователя.
Эту же логику стоило бы распространить и на другие продукты, такие как Apple Watch и AirPods. Например, «AirPods Pro 3» могли бы стать «AirPods Pro (2025)».
Да, также стоит отметить успешный переход к «годовой привязке» в наименовании операционных систем: iOS 26, macOS 26, watchOS 26 и т.д.
Отказ от цифр в пользу чистого названия с годом выпуска не только упростит линейку продуктов для восприятия, но и выведет брендинг iPhone на новый уровень, подчеркнув его зрелость и наследие.
Отказ от цифр в пользу простых названий и года выпуска — шаг, который давно назрел. Это значительно упростит выбор для покупателей, а также избавит компанию от бесконечной гонки чисел.