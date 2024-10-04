Обзор проектора Thundeal TD80W

Проекторы все больше привлекают внимание любителей домашнего кинотеатра, игр и мультимедийных развлечений, благодаря возможности создать атмосферу кинозала прямо у себя дома. Thundeal TD80W — это компактное недорогое устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и удобство использования. Система Android 13, яркий светодиодный источник и высокое разрешение делают его подходящим не только для домашнего использования, но и для презентаций или выездных мероприятий. В этом обзоре мы подробно рассмотрим, на что способен TD80W, и разберемся, действительно ли он может стать надежным спутником для любителей мультимедийного контента.

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Технические характеристики

Разрешение : 1 920 × 1 080P Full HD — это позволяет воспроизводить изображения с четкостью, необходимой для современных фильмов и игр.

: 1 920 × 1 080P Full HD — это позволяет воспроизводить изображения с четкостью, необходимой для современных фильмов и игр. Яркость : 11 000 люмен, что соответствует 450 ANSI люменам. Этого достаточно для комфортного просмотра в затемненном помещении.

: 11 000 люмен, что соответствует 450 ANSI люменам. Этого достаточно для комфортного просмотра в затемненном помещении. Контрастность : 10 000:1, что способствует глубоким черным цветам и ярким светлым участкам на изображении.

: 10 000:1, что способствует глубоким черным цветам и ярким светлым участкам на изображении. Система Android 13 : встроенная операционная система, которая позволяет запускать приложения, воспроизводить видео напрямую из интернета и использовать различные потоковые сервисы.

: встроенная операционная система, которая позволяет запускать приложения, воспроизводить видео напрямую из интернета и использовать различные потоковые сервисы. Процессор : Amlogic 950S (4 ядра) и графический чип Mali-450 обеспечивают плавное воспроизведение видео и поддержку мультимедийных приложений.

: Amlogic 950S (4 ядра) и графический чип Mali-450 обеспечивают плавное воспроизведение видео и поддержку мультимедийных приложений. Память : 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти может показаться немного для современных устройств, но для базовых мультимедийных задач этого достаточно;

: 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти может показаться немного для современных устройств, но для базовых мультимедийных задач этого достаточно; Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0: Поддержка новейших стандартов беспроводной связи для стабильного интернет-соединения и удобного подключения периферийных устройств.

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Внешний вид и комплектация

Минималистичный дизайн Thundeal TD80W — это сочетание современности и функциональности. Проектор выполнен в черно-белом корпусе, который подходит для большинства интерьеров.

Легкий вес (всего 1 кг) и компактные размеры делают его крайне портативным, что позволяет легко брать его с собой для проведения презентаций или выездных просмотров контента. Внешне дизайн не бросается в глаза, но и выглядит не слишком дешево. Пластик корпуса довольно качественный, ничего не скрипит и не болтается.

В комплекте с проектором идут:

пульт дистанционного управления;

адаптер питания;

кабель для подключения к источникам;

инструкция по эксплуатации.

Пульт дистанционного управления и кнопочная панель

Комплектный пульт дистанционного управления представляет собой классическое решение для проекторов с интуитивно понятным интерфейсом. Он позволяет переключать режимы, изменять настройки изображения и управлять громкостью звука. Также на корпусе проектора находится панель с кнопками для управления основными функциями, что полезно, если пульт находится вне досягаемости.

Интерфейсы для подключения

TD80W поддерживает широкий спектр подключений:

HDMI для подключения к компьютерам, игровым приставкам и другим мультимедийным устройствам;

USB для воспроизведения медиафайлов напрямую с флеш-накопителей;

3,5 мм аудиовыход для подключения внешних динамиков или наушников;

Поддержка беспроводной передачи данных через Wi-Fi и Bluetooth.

Кроме того, проектор поддерживает Miracast, DLAN и AirPlay, что позволяет синхронизировать его с мобильными устройствами для быстрого отображения экрана без проводов. Это удобное решение для просмотра мультимедиа с телефонов или планшетов.

Установка и подключение

Установка TD80W не требует сложных манипуляций. Для получения наилучшего изображения достаточно установить проектор на расстоянии 1,2-4 метров от экрана, что обеспечит проекцию с размером от 40 до 120 дюймов. Важной особенностью является поддержка автоматической вертикальной коррекции трапецеидальных искажений, что упрощает настройку изображения при установке проектора под наклоном. Проектор также поддерживает поворот изображения на 360 градусов, что расширяет возможности его размещения в нестандартных условиях.

Функция зума позволяет изменять размер изображения с 100% до 0%, что особенно полезно в небольших помещениях, где невозможно переместить проектор для точной подгонки размера экрана.

Еще один плюс этого проектора — универсальность. Вы можете подключить к нему практически любое устройство. HDMI позволит вывести картинку с ноутбука, игровой консоли или ТВ-приставки. USB-порт поддерживает флешки, так что можно просто записать фильм и посмотреть его без подключения других устройств.

Поддержка видеофайлов и форматов не вызывает вопросов: проектор воспроизводит большинство популярных форматов видео. Запускаешь фильм с флешки — и никаких проблем. Для тех, кто любит беспроводные решения, есть и поддержка Wi-Fi. Проектор умеет дублировать экран смартфона или планшета, что особенно удобно для просмотра видео с YouTube или других онлайн-платформ.

Качество изображения

По характеристикам заявлено разрешение Full HD с поддержкой масштабирования видео до 4K. Для бюджетного проектора это стандарт. Но как это выглядит в реальной жизни?

При первом включении приятно удивляет цветопередача. Несмотря на бюджетный сегмент, проектор выдаёт довольно насыщенные цвета. Контрастность не самая высокая, но для домашнего использования вполне достаточная. В темной комнате картинка действительно выглядит достойно. Конечно, это не уровень профессиональных проекторов, но для фильмов, сериалов и даже игр на большом экране подходит отлично.

Также стоит отметить равномерность подсветки экрана — даже на краях картинка остается четкой и яркой.

В целом, ориентироваться стоит только на Full HD, так как это нативное разрешение, которое может выдавать матрица этого проектора. Поэтому 1920 × 1080 может показаться низким по сравнению с современными телевизорами, но на практике, если не садиться вплотную к экрану, изображение смотрится достаточно четко. Для фильмов и видео с YouTube проблем вообще не возникает. Однако если вы планируете использовать его для просмотра мелкого текста или детализированных слайдов, тут уже начнутся небольшие проблемы. Так что для презентаций или чтения текстов это не лучший вариант.

Особое внимание нужно уделить освещению. Как и большинство бюджетных проекторов, Thundeal TD80W требует затемненной комнаты для комфортного просмотра. Заявленная яркость в 11000 люмен звучит солидно, но на практике этого достаточно только для вечернего или ночного просмотра. При дневном свете изображение становится тусклым и размытым, так что придется зашторивать окна.

Thundeal TD80W прекрасно справляется с воспроизведением видео. Независимо от того, смотрите ли вы фильмы с потоковых сервисов или воспроизводите видео с USB-накопителя, проектор показывает качественное изображение с плавной сменой кадров. Особенно приятно смотреть анимационные фильмы, где важна цветопередача и четкость контуров.

Звук

Thundeal TD80W оснащен встроенными динамиками. Здесь сразу нужно сказать — звук есть, и это уже хорошо. Но его качество, как и у большинства бюджетных проекторов, оставляет желать лучшего. Встроенные динамики справляются с задачей, если вы просто хотите посмотреть фильм или сериал, но на полную погруженность в атмосферу кинотеатра рассчитывать не стоит.

Звук довольно плоский, без глубоких басов. Для просмотра новостей или мультфильмов для детей его хватит, но если вы хотите насладиться блокбастером с эпичными саундтреками, лучше сразу подключить внешние колонки или саундбар. Подключить внешнюю акустику можно через аудиовыход.

Удобство использования

Thundeal TD80W прост в эксплуатации, и это его большой плюс. Управлять проектором можно как с кнопок на корпусе, так и с пульта. Сам интерфейс меню интуитивно понятен: никаких лишних настроек, все основные параметры, такие как яркость, контрастность, фокусировка и трапецеидальное искажение, легко регулируются.

Отдельное внимание стоит уделить функции коррекции трапецеидальных искажений. Если проектор установлен не прямо напротив экрана, изображение может слегка «косить», но с помощью этой функции вы легко исправите перспективу. Конечно, настройки не идеальны и требуют небольшой возни, но за свою цену проектор справляется с задачей достойно.

Благодаря Android 13, проектор становится полноценным мультимедийным центром. На проектор можно установить популярные потоковые сервисы, такие как Netflix, YouTube, или медиа-плееры вроде VLC, что делает его независимым от внешних источников контента. Однако из нюансов, здесь всего 1 Гб оперативной памяти, поэтому по сути, тут нет никакой многозадачности. По приложениям как в PS 5 особо не попрыгаешь, включили одно им и пользуйтесь. Однако опять же, если использовать проектор для главной своей задачи – просмотр фильмов, то тут тоже проблем нет.

Шум и нагрев

Не стоит забывать о таком важном параметре, как шум. Как и у всех проекторов, в Thundeal TD80W есть встроенная система охлаждения. И, как это часто бывает в бюджетных моделях, вентилятор работает довольно шумно. Конечно, при просмотре фильмов этот шум не критичен — звук видео его перебивает, но если вы собираетесь использовать проектор в тишине, например, для презентаций, шум будет заметен.

Еще один момент — нагрев. Во время долгого использования проектор начинает ощутимо нагреваться, что вполне ожидаемо для устройства такого форм-фактора. Это не критично, но стоит помнить, что размещать его вплотную к стенам или класть на мягкие поверхности не стоит — проектору нужно пространство для нормальной вентиляции.

Заключение и выводы

Thundeal TD80W — это многофункциональный проектор, который подойдет как для домашних развлечений, так и для профессионального использования. Его сильные стороны — это простота использования, хорошее качество изображения в полной темноте и возможность подключения самых разных устройств.

Конечно, есть и свои минусы: качество звука встроенных динамиков оставляет желать лучшего, яркости не всегда хватает для дневного использования, а вентилятор иногда шумит слишком громко. Однако все эти недостатки легко прощаются, если учесть, что проектор стоит в несколько раз дешевле своих премиум-аналогов.

Этот проектор отлично подойдет для вечерних просмотров фильмов, домашних вечеринок или игр на большом экране. Если вам не нужен проектор профессионального уровня, а хотите получить доступное решение для развлечений, Thundeal TD80W вас точно не разочарует.

Купить проектор Thundeal TD80W

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