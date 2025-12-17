Apple запустила тестирование iOS 26.3. Первая бета-версия, как и ожидалось из-за праздничного периода, не содержит масштабных нововведений. Однако несколько изменений привлекают особое внимание, поскольку отражают новые тенденции в политике компании.

Упрощенный перенос данных с iPhone на Android

Пожалуй, самым заметным новшеством iOS 26.3 бета 1 является новый инструмент для миграции данных с iPhone на смартфоны под управлением Android. Теперь для начала передачи достаточно просто расположить устройства рядом. Процесс не требует установки дополнительных приложений. Новый инструмент находится по пути: приложение «Настройки» → «Основные» → «Перенос или сброс iPhone» → «Перенос на Android».

Система позволяет перенести ключевые пользовательские данные: фотографии, сообщения, заметки, пароли и даже историю звонков. Однако есть и ограничения: не мигрирует медицинская информация из приложения «Здоровье», данные с подключенных Bluetooth-устройств, а также защищенные паролем заметки. Важно отметить, что Google уже давно предлагает аналогичный инструмент для перехода с Android на iOS. Теперь этот процесс становится по-настоящему двусторонним, что дает пользователям больше свободы выбора.

Переадресация уведомлений на сторонние устройства

По пути: приложение «Настройки» → «Уведомления» появилось новое меню «Переадресация уведомлений». Здесь будут отображаться сторонние устройства (например, смарт-часы на Android), на которые можно будет перенаправлять оповещения с iPhone.

Однако при активации этой функции стоит учесть, что другие устройства, такие как Apple Watch, перестанут получать уведомления — система может работать только с одним устройством одновременно. Это прямое следствие антимонопольного регулирования в Европейском союзе, где Apple обязали обеспечить равный доступ к функциям для сторонних производителей. Соответственно, пока не понятно, будет ли данная опция доступна для пользователей из других стран, кроме ЕС.

Отдельный раздел с погодными обоями

Блок «Погода и Астрономия» в меню настроек обоев был разделен: теперь у погоды собственный отдельный раздел. Apple добавила три новых готовых варианта обоев с разными шрифтами и виджетами, наглядно демонстрирующих возможности персонализации.

iOS 26.3 будет доступна для всех iPhone, поддерживающих текущую основную версию iOS 26. При желании обновление можно установить прямо сейчас. Ожидается, что финальный релиз состоится в конце января 2026 года. Традиционно в следующих бета-версиях могут быть обнаружены и другие, пока не анонсированные функции.

