Как продажа памяти в iPhone генерирует Apple рекордную прибыль

В начале мая Apple отчиталась о доходах. Стабильно высокая валовая прибыль от iPhone помогла компенсировать статистику их падающих продаж. Что интересно, один из самых стабильных источников дохода Apple заключается в стратегии, благодаря которой пользователи выбирают платить за дополнительную память при покупке нового iPhone.

Покупка дополнительного объема памяти на iPhone стоит немало денег – от 10% до 50% от общей стоимости базовой версии смартфона в зависимости от модели. Причём себестоимость этого гораздо меньше, чем фактическая прибыль. Apple всегда на удивление удачно удавалось закупать ОЗУ и флэш-накопители по очень выгодной цене. К тому же, цена всегда выгоднее из-за огромных оптовых заказов.

Касается это не только iPhone, но и iPad. К примеру, стоимость нового iPad Pro (M4) максимальной комплектации в Европе составляет аж 3 139 евро (около 310 000 рублей), из которых только опция, добавляющая планшету 2 ТБ памяти оценена в 1 210 евро (около 112 00 рублей). Причём в комплект европейского «айпада» с этого года не входит зарядное устройство, которое тоже стоит немало.

Согласно исследованию компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), около 44% покупателей iPhone тратят деньги на дополнительную память при покупке нового смартфона вместо того, чтобы выбрать базовую модель. Сейчас у всех доступных моделей iPhone базовая память составляет 128 ГБ, не считая iPhone SE (64 ГБ) и iPhone 15 Pro Max (256 ГБ). Модели iPhone 15 Pro и Pro Max доступны с ёмкостью до 1 ТБ.

Процент апгрейдов при покупке зависит от модели смартфона. Покупатели новых дорогих моделей, вроде iPhone 15, чаще выбирают дополнительную память, чем покупатели более дешёвых старых моделей. Больше половины покупателей iPhone 15 выбирают версию смартфона с увеличенным объёмом памяти. Для покупателей iPhone 14 это число составляет уже 40%, iPhone 13 – чуть больше 30%, а iPhone 12 – чуть меньше 30%.

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Если сравнивать покупателей моделей Pro и Pro Max с покупателями стандартных моделей, разница тоже есть. 54% покупателей iPhone 14 / 15 Pro и Pro Max выбрали смартфоны с дополнительной памятью, а для базовой модели и модели Plus это всего 36%.

Приведем пример зависимости изменения цены iPhone 15 Pro от увеличения объема накопителя по данным американского онлайн-магазина Apple:

iPhone 15 Pro 128 ГБ — 999 долларов США

iPhone 15 Pro 256 ГБ — 1 099 долларов США

iPhone 15 Pro 512 ГБ — 1 299 долларов США

iPhone 15 Pro 1 ТБ — 1 499 долларов США

Как видите, стоимость одного и того же смартфона Apple может увеличиваться в 1,5 раза за счет выбора дополнительной памяти.

Многие компании нацелены исключительно на повышение продаж и все усилия направляют в это русло. Валовая прибыль менее заметная, но более важная на долгой дистанции. Apple много внимания уделяет сервисам и софту, с которых идёт значительная часть прибыли. Кроме того, у компании получается выпускать устройства с огромной валовой прибылью, и во многом это заслуга именно умелой продажи пользователям дополнительного объёма памяти.