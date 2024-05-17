Популярность iPhone базируется на простом понятном интерфейсе и доступно реализованных функциях системы. Но iOS постоянно развивается, разработчики в попытках сделать ее лучше, добавляют и добавляют новые возможности. Некоторые из них действительно оказываются полезными, другие же вводят пользователей в тупик. Сразу и не поймешь, что хочет сообщить своему владельцу его смартфон. Например, пользователи, у которых iPhone появился относительно недавно, часто «гуглят» запрос: «как убрать цифры на экране Айфона». Чтобы ответить на него, мы собрали в этом материале самые распространенные случаи появления цифр на дисплее смартфона Apple, а также методы, которые помогут от них избавиться.

Содержание статьи

Как убрать цифры на иконках приложений (число уведомлений) на экране iPhone?

Для начала следует обозначить важную вещь: существует два варианта показа цифр на иконках приложений iPhone. Самый первый и привычный — это показ числа непрочитанных уведомлений, которых отправило пользователю данная конкретная программа. Такое число отображается в красном кружке в правом верхнем углу значка приложения. И этот значок наверняка видел любой активный пользователь одного из мессенджеров.

А убрать это число можно простым способом — просто открыв программу и прочитав в ней все поступившие вам уведомления. А если по какой-то причине этого сделать нельзя, то подобную функцию интерфейса можно отключить в приложении «Настройки».

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и перейдите в раздел «Уведомления».

2. Пролистайте страницу вниз и откройте меню с наименованием приложения, для которого не требуется формировать значок с числом непрочитанных уведомлений.

3. Установите переключатель «Наклейки» в положение «Выключено».

Этот способ подойдет тем, кто по работе постоянно получает сообщения в мессенджеры или письма в почтовый клиент. В результате число уведомлений быстро растет и на них уже перестают обращать внимание. Почему бы не отключить такие наклейки, например, для клиента Telegram или для WhatsApp? При этом сами уведомления продолжат поступать в виде баннеров, а вот раздражающие красные кружки появляться не будут. Можно оставить показ наклеек для одной группы приложений: только для мессенджеров или только для почтовых клиентов.

Как убрать цифры рядом с иконками приложений (функция «Непрерывное наложение») на iPhone?

Другой вариант отображения странных чисел представляет собой белые символы на сером фоне слева от значка приложения. И уж эти элементы точно вызывают недоумение у большинства пользователей iPhone. А связан такой показ чисел с функциями из раздела «Универсальный доступ», в частности, с управлением голосом.

Сама эта функция не работает с русским языком, что не мешает её поклонникам использовать иностранный язык. Зачастую ее также используют друзья-пранкеры, чтобы насладиться мучениями владельца iPhone над поиском способа отключения этой «фичи».

1. Откройте на iPhone приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Универсальный доступ».

2. Выберите меню «Управление голосом».

3. Коснитесь пункта «Наложение». В нем будет несколько вариантов параметров, поставьте галочку рядом с «Не выбрано».

И после окончания этих настроек можно возвращаться к рабочему столу iPhone, там больше не будет никаких лишних цифр на иконках приложений. А работоспособность функции управления голосом можно определить за счет синего значка в верхней части экрана.

Как отключить управление голосом на Айфоне?

Вполне может так случиться, что голосовое управление вы вообще не включали и пользоваться им не собираетесь. В таком случае его стоит отключить вместе с сопутствующими уведомлениями. Помимо того, что рядом со значками приложений перестанут отображаться некие числа, так и из строки состояния уйдет характерный синий значок. Вот что надо сделать для этого:

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Универсальный доступ».

2. Выберите меню «Управление голосом».

3. Установите переключатель «Управление голосом» в положение «Выключено».

Вы поймете, что функция отключена по строке состояния вашего телефона. Оттуда исчезнет синий кружок. А на рабочем столе перестанут отображаться дополнительные цифры рядом с иконками приложений. Но даже если эти значки вас раздражают, в целом работе со смартфоном они не мешают. Ошибкой будет считать, что поможет убрать эти цифры с экрана обычная перезагрузка. Именно так чаще всего поступают пользователи, когда с их компьютером или мобильным устройством происходит нечто странное или непонятное. К сожалению, без применения нужных настроек тут не обойтись.

В попытках приблизиться к идеалу с помощью обновлений операционной системы, Apple невольно ломает то, что уже и так неплохо функционирует. Какие-то функции вдруг перестают работать должным образом, другие же сами по себе включаются. Чаще всего исправить ситуацию можно, но пользователю приходится узнавать, с какими же неочевидными настройками ему придется иметь дело.

Как убрать цифры возле значка батареи (уровень заряда) на iPhone?

Если вы не хотите видеть числовое значение текущего уровня заряда iPhone в процентах, то это очень просто отключить. Для этого:

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Аккумулятор».

2. Установите переключатель «Заряд в процентах» в положение «Выключено».

Как убрать ошибочно введенные цифры в приложении «Калькулятор» на iPhone?

Мы уже рассказывали о скрытых возможностях стандартного приложения «Калькулятор» в iOS. Одной из таких фишек является удаление введенных цифр при помощи смахивания влево или вправо в месте, где отображается введенное числовое значение. Каждый жест будет удалять по одной введенной цифре.

🔥 Смотрите также: