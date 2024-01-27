В русском языке словом «вы» можно обратиться как к одному человеку, так и к нескольким. Считается уважительным писать это слово с большой буквы, ведь в противном случае собеседник может и обидеться. Но стоит ли применять такой формат всегда, в том числе при обращении к группе людей, например, в рассылке?

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Когда надо писать «Вы» с большой буквы?

Правила вежливости предусматривают написание слова «Вы» с большой буквы в случае, когда происходит обращение к одному конкретному лицу. Например: «Наша компания считает, что Вы – наилучший кандидат».

А вот если речь заходит уже о группе лиц, то это местоимение принято писать с маленькой буквы. Вот как это может выглядеть: «Когда же вы, уважаемые соседи, наконец-то перестанете мусорить в подъезде?»

Так что, увидев, заглавная или строчная буква стоит в начале местоимения, можно будет отличить единственное число от множественного.

И есть некие общие правила, которые требуют использовать слово «Вы» в вежливой своей форме в следующих случаях:

в официальных документах;

в деловой переписке;

в рекламных объявлениях и анкетах (которые адресованы индивидуально человеку).

Также можно уважительно обращаться к собеседнику на «Вы» и в личной переписке, если этого явно требует формат письма, его стиль и содержание. Так, в рассказе «Гранатовый браслет» герой пишет своей любимой: «Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете…». Но в любом случае именно автору и стоит делать окончательный выбор о том, в каком варианте использовать слово «вы» — уважительно или нет.

Местоимение «вы» в истории

Любопытно, но в русском языке исторически использования формы «Вы» в качестве знака вежливости не было. Свидетельствуют об этом берестяные грамоты из Новгорода XIV-XVI веков. Там даже к вышестоящим персонам обращаются на «ты». Да и другие памятники древнерусской литературы свидетельствуют о том же.

На «ты» обращались к боярам, воеводам и даже к государю. В русских былинах именно так богатыри и разговаривали с князем Владимиром, непривычно для нас ему тыкая. И даже в молитвах, обращаясь к Богу, мы до сих пор употребляем местоимение «ты». Просто в данном случае неуместно говорить об официальном уважении, тут больше чувствуется любовь и доверие.

Владимир Даль прямо называл местоимение «вы» искаженной формой вежливости. Такая манера обращения пришла в наш язык из Европы в конце XVII – начале XVIII века. А в XIX веке обращение на «вы» стало уже повсеместным и естественным для воспитанных людей. И когда в общении малознакомому человеку тыкали, это воспринималось, как невежество и некультурность. Неслучайно появились красноречивые выражения: «Почему вы мне тыкаете?» или «Ты мне не тычь, я не Иван Кузьмич».

Местоимение «вы» в современном языке

Русский язык продолжает развиваться. И современная форма общения становится все более демократичной. Так, даже в деловом общении постепенно исчезает формат обращения к старшим коллегам по имени-отчеству. Вместе с этим становится неактуальным вежливое использование местоимения «Вы». Сейчас обращение в официальной переписке к одному лицу на «вы» со строчной (маленькой) буквы пока еще не считается обязательным, но уже вполне допустимо.