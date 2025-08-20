Анализ внутренних кодов компании, с которым ознакомились авторитетные отраслевые издания, указывает на внедрение двух ключевых нововведений в часах Apple Watch выпуска 2026 года: сканера отпечатков пальцев Touch ID и совершенно нового процессорного чипа.

Код содержит упоминания о поддержке «AppleMesa» – внутреннем кодовом наименовании для Touch ID, которое тестируется на прототипах Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Интересно, что такая функция отсутствует в кодах для моделей 2025 года, подчеркивая ее эксклюзивность для следующего поколения. Пока не ясно, как именно инженеры из Купертино планируют интегрировать сканер Touch ID: Apple может разместить сенсор под дисплеем, подобно некоторым Android-смартфонам, или встроить его в боковую кнопку, как, например, это реализовано в iPad. Это нововведение обещает повысить уровень защиты, минимизируя зависимость от простых цифровых паролей и усиливая безопасность операций, таких как Apple Pay за счет локальной биометрии на устройстве.

Утечка также раскрывает и другие технические детали: модели под кодами N237 (базовая Series 12), N238 (с поддержкой сотовой связи) и N240 (Ultra 4) получат совершенно новый процессором с идентификатором T8320. В отличие от чипов S9, S10 и предстоящего S11, которые основаны на одной архитектуре T8310, этот CPU обещает значительный прирост производительности, что сделает устройства быстрее и энергоэффективнее.

Косвенным подтверждением масштабных изменений служит и внутреннее обозначение поколения 2026 года как «Watch8». Примечательно, что три предыдущие серии (Series 9, 10 и 11) классифицируются компанией как «Watch7». Это намекает на фундаментальные изменения, включая возможный редизайн, о котором на прошлой неделе сообщило издание DigiTimes.

Естественно, планы Apple могут измениться – компания сохраняет возможность отказаться от внедрения Touch ID в финальных версиях устройств, удалив соответствующие упоминания из кода. Тем не менее, наличие работающих прототипов заставляет серьезно рассматривать возможность появления этих новшеств в Series 12 и Ultra 4.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос