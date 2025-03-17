Обзор iPad 11 (A16) 2025 года

17 марта 2025 |

Apple представила обновлённый 11-дюймовый iPad, который носит звание базовой модели в линейке компании. Главными изменениями модели стал новый более мощный процессор и увеличенное количество базовой ёмкости. При этом стоимость базовой модели Apple оставила прежней.

Обзор iPad 11 (A16) 2025 года

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В этом обзоре мы рассмотрим все особенности iPad 11, чтобы вы могли сделать осознанный выбор и понять, насколько этот планшет может быть полезен для вас. Обсудим его технические характеристики, функциональность, дизайн и то, кому он подойдёт лучше всего.

 

Содержание статьи

  1. Дизайн и цвета
  2. Дисплей
  3. Процессор
  4. Накопитель
  5. Камеры
  6. Батарея
  7. Возможности расширения, связь и датчики
  8. Комплект поставки
  9. Технические характеристики iPad 11 (A16) 2025 года (таблица)
  10. Цена

 

Дизайн и цвета iPad 11

Дизайн iPad 10-го поколения (2022)

Планшет полностью сохранил дизайн предыдущей модели. Не изменились ни размеры, ни доступные цветовые варианты, так что здесь Apple нас не удивила. Все изменения в плане дизайна достались модели iPad 10, которая вышла в 2022 году. Тогда планшет получил плоские грани, благодаря которым стал выглядеть более современно.

Дизайн iPad 10-го поколения (2022)

У iPad 11 дизайн абсолютно такой же. На верхней грани расположены динамики и кнопка питания. На кнопке расположен сканер Touch ID. На нижней грани размещена ещё одна пара динамиков и порт USB-C. Слева находится Smart Connector, а справа – кнопки громкости. В этот раз слота для SIM-карты у планшета нет, он полностью полагается на технологию eSIM.

Кнопки и интерфейсы iPad 10-го поколения (2022)

Сзади в левом верхнем углу у планшета находится прежняя камера, но о ней мы ещё расскажем подробнее ниже в обзоре. Фронтальная камера расположена на длинной грани планшета.

iPad 11 имеет размеры 248,6 × 179,5 × 7 мм, а весит 477 г (481 г модель с Cellular), которые тоже полностью идентичны предыдущей модели.

Размеры и вес iPad 10-го поколения (2022)

Бюджетный iPad доступен в следующих цветах: голубом, розовом, жёлтом и классическом серебристом.

Цвета iPad 10 (2022)

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Дисплей iPad 11

Apple утверждает, что у iPad 11 дисплей диагональю 11 дюймов, хотя у iPad 10 был 10,9-дюймовый дисплей. Тем не менее, на деле компания решила просто округлить данные, и у обеих моделей дисплеи диагональю 10,86 дюймов.

Дисплей iPad 10 (2022)

У iPad 11 всё ещё Liquid Retina дисплей с подсветкой LED и технологией Multi‑Touch. Разрешение составляет 2360 на 1640, это 264 пикселя на дюйм. Дисплей планшета поддерживает технологию True Tone и обладает яркостью 500 кд/м2. У него есть олеофобное покрытие, которое защищает экран от отпечатков пальцев.

Дисплей поддерживает Apple Pencil (USB-C), зарядка которого осуществляется посредством магнитного разъема на боковой грани. Кроме того, планшет поддерживает Apple Pencil (1-го поколения), но заряжать его придется через переходник Lightning / USB-C.

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Процессор iPad 11

Работает новый iPad 11 на чипе A16 с 5-ядерным центральным процессором, 4-ядерным графическим процессором и 16-ядерным Neural Engine.

A16 Bionic

Отметим, что пока у чипа A16 в iPad 11 5-ядерный CPU и 4-ядерный GPU, у чипа A16 Bionic в iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 15 Plus 6-ядерный CPU и 5-ядерный GPU. Функции Apple Intelligence планшет не поддерживает, что ставит его сильно позади других современных устройств Apple.

Производительность iPad 10 (2022)

 

Накопитель iPad 11

В этом году Apple решила увеличить количество памяти накопителя базовой модели iPad 11. Теперь ёмкость модели начинает от 128 ГБ вместо 64 ГБ. Более того, iPad 11 – первый базовый iPad, который доступен с ёмкостью аж на 512 ГБ.

При этом, увеличив количество памяти накопителя, Apple не стала увеличивать стоимость базовой конфигурации планшета. Приятно видеть, как компания не стоит на месте в этом плане.

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Камеры iPad 11

Камеры iPad 10 (2022)

У iPad 11 осталась 12-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1.8. Объектив с линзой из пяти элементов поддерживает автофокус и стабилизацию, а ещё у него есть 5х цифровой зум. Съёмка ведётся в форматах HEIF и JPEG.

iPad 11 поддерживает технологию Smart HDR 4, что отличает его от предыдущей модели с технологией Smart HDR 3. Благодаря новой технологии фотографии на планшет получаются ещё более детальными и насыщенными.

В остальном же 12 Мп камера нового iPad обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы фото и видео на неё выглядели достойно. iPad 11 поддерживает даже кинематографическую стабилизацию при съёмке видео. Съёмка 4K доступна со скоростью до 60 кадров/с, замедленная – в разрешении 1080p на скорости 120/240 кадров/с. Для съемки используются форматы HEVC и H.264.

Камеры iPad 10 (2022)

Фронтальная камера не тоже почти не изменилась: её разрешение 12 Мп, а угол обзора – 122 градуса, диафрагма f/2.4. Она тоже умеет снимать в Smart HDR 4, видео 1080p до 60 кадров/с. Поддерживается съёмка таймлапса со стабилизацией, расширенный динамический диапазон до 30 кадров/с и кинематографическая стабилизация разрешением до 1080p.

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Батарея iPad 11

У iPad 11 литий-полимерный аккумулятор на 28,93 Вт∙ч, так что изменения на фоне предыдущей модели мизерные. Планшет может работать до 10 часов при просмотре веб-сайтов с подключением к Wi-Fi или при просмотре видео. При подключении к мобильному интернету модель работает на час меньше. Зарядка осуществляется через разъём USB-C.

 

Возможности расширения, связь и датчики iPad 11

ipad 11 2025

Как мы уже писали выше, у iPad 11 разъём USB-C с поддержкой DisplayPort и скоростью передачи данных USB 2.0 (до 480 Мбит/с).

Планшет получил стандартный набор датчиков: датчик освещённости, акселерометр, барометр, компас и трёх-осевой гироскоп. Сканер Touch ID расположен на кнопке питания.

Расположенный на левой грани Smart Connector можно использовать для подключения внешних клавиатур.

Повторимся, iPad 11 поддерживает работу с Apple Pencil (USB-C) и Apple Pencil (1-го поколения).iPad 10 Apple Pencil

iPad 11 поддерживает Bluetooth 5.3, а предыдущая модель поддерживала Bluetooth 5.2. Сколько оперативной памяти у планшета – пока что неизвестно. У модели iPad 10 было 4 ГБ ОЗУ, а у чипа A16 Bionic – 6 ГБ ОЗУ. Надеемся, у нового планшета будет перевес в большую сторону.

К планшету можно подключить один внешний дисплей разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц. Он поддерживает вывод видео DisplayPort через USB‑C и VGA, HDMI, DVI через адаптеры, которые придётся покупать отдельно. Повтор экрана доступен в разрешении до 4K с помощью AirPlay на Apple TV (2-го поколения и новее) или смарт-телевизоры с поддержкой AirPlay. Также доступен повтор экрана и вывод видео через адаптеры USB‑C Digital AV Multiport и USB‑C VGA Multiport, которые тоже придётся покупать отдельно.

Кнопки и интерфейсы iPad 10-го поколения (2022)

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Комплект поставки iPad 11

Комплект поставки у iPad 11 такой же скромный, как и у остальных современных устройств Apple. Помимо самого планшета вы получаете метровый кабель USB-C для зарядки и 20-Ваттный блок питания. При этом важно отметить, что в некоторых странах, например в странах Европейского союза, адаптер питания не входит в комплект поставки.

Комплект поставки iPad 10 (2022)

Все дополнительные аксессуары придётся покупать отдельно.

 

Технические характеристики iPad 11 (A16) 2025 года (таблица)

iPad 11 (A16) 2025 года

Цвета

Pink (розовый), Blue (голубой), Yellow (желтый) Silver (серебристый)

Ёмкость﻿

128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ


Размеры и вес

Размеры:
248,6 × 179,5 × 7 мм

Вес:
Модели Wi-Fi - 477 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 481 г

Комплект пост﻿авки

iPad 11
Зарядный кабель USB-C (1 метр)
Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт


Примечание. В комплекте iPad 11 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует

Дисплей

10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
Разрешение 2 360 × 1 640 пикселей при 264 ppi
sRGB
True Tone
Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев
Яркость 500 нит

Поддержка Apple Pencil

Да, поддерживает Apple Pencil (USB-C) с возможностью его подзарядки через магнитный разъем на боковой грани планшета

Кроме того, планшет поддерживает Apple Pencil (1-го поколения), зарядка которого осуществляется через переходник Lightning / USB-C.

Чип

Чип A16
5-ядерный процессор (2 производительных и 3 энергоэффективных)
4-ядерный графический процессор
16-ядерный нейронный процессор

Камера

Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Цифровой зум до 5 раз
Smart HDR 4

Видеозапись

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

3-кратный видеозум

Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Покадровое видео со стабилизацией

Фронтальная камера

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Smart HDR 4

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Функция "В центре внимания"

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Вспышка Retina Flash

Автоматическая стабилизация изображения

Режим серийной съёмки

Микрофоны

Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи

SIM﻿-карта

Только eSIM

iPad 11 использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами

Датчики﻿

Touch ID
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Барометр
Датчик внешней освещённости

Зарядка и возможности расширения

Smart Connector
Порт USB-C с поддержкой:
Зарядки
USB 2.0 (до 480 Mбит/с)

Питание и аккумулятор

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:
До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

 

Цена iPad 11

К сожалению, в России новый планшет пока не будет официально продаваться. Однако его можно будет приобрести по схеме «параллельного импорта». Американские цены на iPad 11 размещены ниже:

  • iPad 11 2025, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — $349
  • iPad 11 2025, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — $449
  • iPad 11 2025, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — $649
  • iPad 11 2025, 64 ГБ, Wi-Fi+Cellular — $499
  • iPad 11 2025, 256 ГБ, Wi-Fi+Cellular — $599
  • iPad 11 2025, 256 ГБ, Wi-Fi+Cellular — $799

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Светлана Симагина
Светлана Симагина
Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство.
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