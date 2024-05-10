Как Стив Джобс уберег Mac от наклейки «Intel Inside»

«Intel Inside» – одна из самых успешных маркетинговых кампаний в истории бизнеса. В далеком 1991 году мало кто за пределами технологической отрасли знал, что такое процессор. Компания «Intel» изменила это при помощи размещения рекламных этикеток на компьютерах, которые работали под управлением одноименного процессора. Согласитесь, за несколько десятилетий эта эмблема на наших ноутбуках начинает ощущаться как раздражающий и лишний декоративный элемент. Почему же такой наклейки никогда не было на компьютерах Apple, работающих на процессорах Intel?

К счастью, с 2006 по 2022 гг (период, когда Apple выпускала ноутбуки с процессорами Intel) все модели MacBook оставались на 100% свободными от фирменной символики партнера. И все это благодаря хитрости Стива Джобса. История же о том, как все это произошло, довольно забавна.

Что такое «Intel Inside»?

Вероятно, маркетинговая стратегия «Intel Inside» будет изучаться в бизнес-школах по всему миру десятилетиями. В былые дни персональных компьютеров покупателям было невдомек, какой именно процессор стоит внутри их машины – Intel же заставила их об этом задуматься.

Компания продавала свою продукцию только бизнесу, но при этом вкладывала огромные деньги в рекламу для обычных потребителей. Фактически, Intel крутила рекламные ролики, прославляющие их процессоры, а затем платила производителям ПК за то, чтобы те сообщали покупателям, что «внутри Intel».

Яблык в Telegram и YouTube.

При ничтожно малых прибылях производители ПК с радостью брали эти деньги – которые, конечно же, сопровождались нешуточными условиями. Значок «Intel Inside» должен был быть хорошо заметен на компьютерах и в рекламе. Чтобы получить гонорар, производителям ПК приходилось следовать строгим правилам о размещении значка «Intel Inside».

Эта стратегия превратила Intel в глобального гиганта.

PowerPC против Intel

Стив Джобс не был большим поклонником Intel. Когда он вернулся в Apple в 1997-ом году, компания была на последнем издыхании. Чем больше ПК на процессорах Intel доминировали на рынке – отчасти благодаря маркетингу самой Intel – тем слабее становилась Apple.

Вскоре после возвращения Стива, Apple совместно с IBM и Motorola (компании входили в альянс «AIM») создали революционную версию процессора PowerPC, который оказался быстрее чипа Intel. Имея такое реальное конкурентное преимущество, Apple объявили войну Intel, создав серию «антиинтелловских» роликов и выпустив листы со стикерами «Улитка внутри» для раздачи на различных мероприятиях.

Знаменитая реклама Apple «Горящий кролик» (Burning Bunny), в которой пожарный «охлаждает» персонажа, символизирующего раскаленный процессор Intel.

Кроме того, унизительное сравнение производительности процессоров Intel и PowerPC публиковалось также от имени Apple и в полностраничной газетной рекламе.

В Intel ничуть не были рады всему этому безобразию. На сайте Intel появилась страница, опровергающая цифры Apple с помощью других бенчмарков. Доходило даже до угроз судебными исками. Тем не менее Apple была всего лишь раздражителем, и империи Intel ничто не угрожало.

Убедила ли «Антиинтелловская компания» массы в том, что Mac был быстрее ПК на Intel? Не совсем. Но она заставила включить Mac в разговор, из которого тот выпал годами ранее. Сам факт того, что люди всерьез спорили, какая платформа быстрее, уже был победой для Apple.

Примирение

В 2006-ом году война закончилась. iMac стал самой продаваемой моделью в истории, причем не только в истории Apple. iPod произвел революцию в музыке. Другими словами, наступила эра Apple.

Однако, несмотря на значительные успехи компании, процессоры Intel оставались «стандартом». А огромные ресурсы Intel гарантировали, что процессорам PowerPC всегда будет сложно догонять лидера. И тогда Стив Джобс совершил немыслимое: он объявил, что Apple переходит на процессоры Intel. Радости Intel не было предела!

Презентация была в классическом стиле Apple. Стив сделал драматическое объявление, а затем пригласил на сцену генерального директора Intel Пола Оттелини. Пол появился в костюме рабочего, занятого на производстве процессоров Intel, смело обыграв ту унизительную рекламу Apple «Горячий кролик». Все сопровождалось бурными овациями в зале. Вот как это было:

Когда мероприятие завершилось, Кен Сигалл, тогдашний автор и креативный директор по рекламе Apple, спросил у Джобса: «Скажите, что нам не придется размещать логотип Intel Inside на наших Mac». На что Стив Джобс ответил: «Поверьте, я убедился — этого нет в контракте».

Развязка

Месяцами позже, перед тем как первые iMac на процессорах Intel поступили в продажу, команда дизайнеров упаковки Apple исследовала различные способы добавить элемент Intel на коробку iMac. Однако ни один из них не включал в себя эмблему «Intel Inside».

Вместо этого они создали новый графический элемент – художественную фотографию процессора с простым корпоративным логотипом Intel.

В то время коробка iMac имела большое изображение компьютера спереди и столбец с характеристиками сбоку. В одном из вариантов, показанных Стиву, чип Intel был отделен от других характеристик и помещен под большим изображением iMac. Стиву это не понравилось. Он считал, что Intel – важная часть компьютера, но не важнее остальных функций iMac. Он предпочел просто добавить Intel в список характеристик на боковой стороне коробки. По его задумке это должно было быть лишь одной причиной купить iMac – но никогда не главной причиной.

Для производителей ПК, цеплявшихся за прибыль, программа «Intel Inside» была подарком судьбы. Это был источник дохода сам по себе. Но лишь Стив Джобс сумел придумать план, который позволил технике Apple заполучить денежное вознаграждение от Intel, мощные процессоры и при этом увильнуть от необходимости обклеиваться шильдиками «Intel Inside».

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