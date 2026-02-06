Обзор беспроводного повербанка Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Рынок портативных аккумуляторов развивается стремительно, и каждое новое устройство старается удивить потребителя скоростью зарядки, удобством и универсальностью. Сегодня я расскажу об устройстве Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 мАч Magnetic Wireless Power Bank (PB773) — пауэрбанке, сертифицированном по новейшему стандарту Qi2 25W. Это, по сути, попытка задать новый стандарт в мире мобильной подзарядки: быстрой, магнитной, универсальной и максимально удобной для современных гаджетов. Я протестировал MagFlow в разных условиях, сравнил с конкурентами, поэкспериментировал с разными устройствами, и готов поделиться реальными выводами.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Упаковка и комплектация

Первое знакомство с новым гаджетом начинается с коробки. У Ugreen всегда с этим порядок: минимализм, информативность, все аккуратно разложено.

В комплекте с MagFlow (PB773) вы найдете сам аккумулятор, короткую инструкцию и отдельный USB-C на USB-C кабель. Сам пауэрбанк оснащен встроенным кабелем USB-C, который удобно прячется в специальный паз.

Внешний вид упаковки сразу сообщает о ключевых преимуществах: поддержка Qi2 25W, сильные магниты для iOS и Android, встроенный кабель на 30 Вт — все, что нужно знать перед покупкой.

Дизайн и внешний вид

MagFlow (PB773) выделяется даже среди современных магнитных пауэрбанков. Устройство выполнено в небесно-голубом оттенке — том самом, что ассоциируется с палитрой MacBook Air M4. Этот цвет моментально выделяет гаджет на фоне безликого моря черных и серых корпусов. Размеры — 111 × 70 × 21 мм, вес — 254 грамма. Если сравнить с другими 10 000 мАч аккумуляторами, это вполне стандартно, но толстенько для постоянного ношения в кармане.

Корпус выполнен из прочного пластика, обратная сторона покрыта мягким силиконовым слоем, чтобы не царапать телефон. Магнитная часть крепится уверенно, хотя при активном использовании заметил небольшой люфт снизу из-за веса устройства.

Встроенный кабель — отдельный плюс. Он обшит тканью, достаточно прочный, и длины хватает для удобной зарядки, даже если телефон не хочется держать вплотную к пауэрбанку.

Отдельно отмечу цифровой дисплей сбоку: он показывает точный процент заряда, а также иконки быстрого и беспроводного заряда.

Технические характеристики и возможности

Основные параметры:

Емкость : 10 000 мАч (36 Втч), номинальная — 5 600 мАч (реально отдаваемая энергия);

: 10 000 мАч (36 Втч), номинальная — 5 600 мАч (реально отдаваемая энергия); Вес : 254 г;

: 254 г; Габариты : 111 × 70 × 21 мм;

: 111 × 70 × 21 мм; Вход : USB-C/встроенный кабель — до 30 Вт (5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В /2,5 A, 15 В/2 A)

: USB-C/встроенный кабель — до 30 Вт (5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В /2,5 A, 15 В/2 A) Выход : USB-C/встроенный кабель: до 30 Вт (PD3.0, QC3.0, PPS и др.), Беспроводная зарядка: Qi2 25 Вт (совместимость с BPP 5 Вт, EPP 7,5 Вт, MPP 15 Вт / 25 Вт);

: USB-C/встроенный кабель: до 30 Вт (PD3.0, QC3.0, PPS и др.), Беспроводная зарядка: Qi2 25 Вт (совместимость с BPP 5 Вт, EPP 7,5 Вт, MPP 15 Вт / 25 Вт); Цифровой дисплей : процент заряда, иконки зарядки;

: процент заряда, иконки зарядки; Магнитная система: улучшенное выравнивание, совместимость с MagSafe и Qi2.

Совместимость

Qi2 25W — это не только быстрый стандарт, но и расширенная совместимость. Все семейство iPhone 16 и 17 с iOS 26 (или новее) получают максимум по беспроводу (до 25 Вт), а также современные Android с поддержкой Qi2. Для старых устройств мощность ниже — до 15 Вт.

Проводная зарядка — универсальна, подходит для любых гаджетов, включая MacBook Air, планшеты, наушники, и даже Nintendo Switch. Можно заряжать до трех устройств одновременно: одно по беспроводу, второе — встроенным кабелем, третье — через отдельный USB-C порт (но суммарная мощность делится).

Безопасность и защита

Многоуровневая защита: от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, обнаружение посторонних предметов (FOD) и т.д. Это реально работает: даже при интенсивной зарядке корпус остается умеренно теплым.

Функциональные особенности

Qi2 25W — это главное достоинство MagFlow. Новый стандарт не только увеличил мощность по сравнению с привычными 15 Вт, но и улучшил выравнивание магнитов, что снижает потери энергии и риск перегрева. На практике — телефон действительно заряжается быстрее, а потерь практически нет.

При подключении устройства зарядка стартует автоматически.

Тестирование

Зарядка iPhone 16 Pro (iOS 26, Qi2 25W):

0-50% — 32-33 минуты (по беспроводу);

0-100% — примерно 1 час 10 минут;

Температура корпуса — умеренно теплый, перегрева не замечено;

Остаток заряда — после полной зарядки iPhone еще хватило на вторую зарядку до 44% (итого — 144% по Recharge Score).

Зарядка Samsung S25 Ultra:

Проводом — супербыстрая зарядка (30 Вт), до 40% за 20 минут;

Беспроводом — работает, но магнит крепит слабее.

Зарядка самого пауэрбанка:

Скорость — до 30 Вт по кабелю, полная зарядка за 2 часа.

Выводы

Я пользуюсь пауэрбанками много лет и вижу, как меняются стандарты. MagFlow — первый реально умный магнитный аккумулятор, который не только поддерживает новейший Qi2 25W, но и делает это удобно и безопасно.

Устройство не идеально: по реальной отдаче оно проигрывает самым эффективным конкурентам, а вес и толщина — плата за емкость и функциональность. Но скорость беспроводной зарядки — действительно новый уровень. В реальных условиях MagFlow заряжает iPhone 16 Pro почти так же быстро, как кабель, а дисплей и встроенный кабель превращают гаджет в универсальный инструмент для путешествий, командировок и повседневного использования.

Кому рекомендую?

Владельцам iPhone 16/17 (и новее) и Android-смартфонов с поддержкой стандарта Qi2, которым важна скорость и удобство;

Тем, кто часто путешествует и не хочет таскать целый арсенал кабелей;

Всем, кто ценит инженерную продуманность и надежную защиту устройств.

Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос