Обзор беспроводного повербанка Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

06 февраля 2026 |

Рынок портативных аккумуляторов развивается стремительно, и каждое новое устройство старается удивить потребителя скоростью зарядки, удобством и универсальностью. Сегодня я расскажу об устройстве Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 мАч Magnetic Wireless Power Bank (PB773) — пауэрбанке, сертифицированном по новейшему стандарту Qi2 25W. Это, по сути, попытка задать новый стандарт в мире мобильной подзарядки: быстрой, магнитной, универсальной и максимально удобной для современных гаджетов. Я протестировал MagFlow в разных условиях, сравнил с конкурентами, поэкспериментировал с разными устройствами, и готов поделиться реальными выводами.

Содержание статьи

  1. Упаковка и комплектация
  2. Дизайн и внешний вид
  3. Технические характеристики и возможности
  4. Совместимость
  5. Безопасность и защита
  6. Функциональные особенности
  7. Тестирование
  8. Выводы

 

Упаковка и комплектация

Первое знакомство с новым гаджетом начинается с коробки. У Ugreen всегда с этим порядок: минимализм, информативность, все аккуратно разложено.

Упаковка и комплектация Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

В комплекте с MagFlow (PB773) вы найдете сам аккумулятор, короткую инструкцию и отдельный USB-C на USB-C кабель. Сам пауэрбанк оснащен встроенным кабелем USB-C, который удобно прячется в специальный паз.

Упаковка и комплектация Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Внешний вид упаковки сразу сообщает о ключевых преимуществах: поддержка Qi2 25W, сильные магниты для iOS и Android, встроенный кабель на 30 Вт — все, что нужно знать перед покупкой.

 

Дизайн и внешний вид

Дизайн Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

MagFlow (PB773) выделяется даже среди современных магнитных пауэрбанков. Устройство выполнено в небесно-голубом оттенке — том самом, что ассоциируется с палитрой MacBook Air M4. Этот цвет моментально выделяет гаджет на фоне безликого моря черных и серых корпусов. Размеры — 111 × 70 × 21 мм, вес — 254 грамма. Если сравнить с другими 10 000 мАч аккумуляторами, это вполне стандартно, но толстенько для постоянного ношения в кармане.

Повербанк Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Корпус выполнен из прочного пластика, обратная сторона покрыта мягким силиконовым слоем, чтобы не царапать телефон. Магнитная часть крепится уверенно, хотя при активном использовании заметил небольшой люфт снизу из-за веса устройства.

Магниты и поддержка MagSafe в Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Встроенный кабель — отдельный плюс. Он обшит тканью, достаточно прочный, и длины хватает для удобной зарядки, даже если телефон не хочется держать вплотную к пауэрбанку.

Встроенный кабель Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Отдельно отмечу цифровой дисплей сбоку: он показывает точный процент заряда, а также иконки быстрого и беспроводного заряда.

Дисплей Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

 

Технические характеристики и возможности

Основные параметры:

  • Емкость: 10 000 мАч (36 Втч), номинальная — 5 600 мАч (реально отдаваемая энергия);
  • Вес: 254 г;
  • Габариты: 111 × 70 × 21 мм;
  • Вход: USB-C/встроенный кабель — до 30 Вт (5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В /2,5 A, 15 В/2 A)
  • Выход: USB-C/встроенный кабель: до 30 Вт  (PD3.0, QC3.0, PPS и др.), Беспроводная зарядка: Qi2 25 Вт (совместимость с BPP 5 Вт, EPP 7,5 Вт, MPP 15 Вт / 25 Вт);
  • Цифровой дисплей: процент заряда, иконки зарядки;
  • Магнитная система: улучшенное выравнивание, совместимость с MagSafe и Qi2.

 

Совместимость

Повербанк Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Qi2 25W — это не только быстрый стандарт, но и расширенная совместимость. Все семейство iPhone 16 и 17 с iOS 26 (или новее) получают максимум по беспроводу (до 25 Вт), а также современные Android с поддержкой Qi2. Для старых устройств мощность ниже — до 15 Вт.

поддержка стандарта Qi2 25 W в Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Проводная зарядка — универсальна, подходит для любых гаджетов, включая MacBook Air, планшеты, наушники, и даже Nintendo Switch. Можно заряжать до трех устройств одновременно: одно по беспроводу, второе — встроенным кабелем, третье — через отдельный USB-C порт (но суммарная мощность делится).

 

Безопасность и защита

Многоуровневая защита: от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, обнаружение посторонних предметов (FOD) и т.д. Это реально работает: даже при интенсивной зарядке корпус остается умеренно теплым.

Безопасность и защита Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

 

Функциональные особенности

Повербанк Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Qi2 25W — это главное достоинство MagFlow. Новый стандарт не только увеличил мощность по сравнению с привычными 15 Вт, но и улучшил выравнивание магнитов, что снижает потери энергии и риск перегрева. На практике — телефон действительно заряжается быстрее, а потерь практически нет.

При подключении устройства зарядка стартует автоматически.

 

Тестирование

Зарядка iPhone 16 Pro (iOS 26, Qi2 25W):

  • 0-50% — 32-33 минуты (по беспроводу);
  • 0-100% — примерно 1 час 10 минут;
  • Температура корпуса — умеренно теплый, перегрева не замечено;
  • Остаток заряда — после полной зарядки iPhone еще хватило на вторую зарядку до 44% (итого — 144% по Recharge Score).

 

Зарядка Samsung S25 Ultra:

  • Проводом — супербыстрая зарядка (30 Вт), до 40% за 20 минут;
  • Беспроводом — работает, но магнит крепит слабее.

 

Зарядка самого пауэрбанка:

Скорость — до 30 Вт по кабелю, полная зарядка за 2 часа.

 

Выводы

Повербанк Ugreen Qi2 MagFlow 10 000 mAh (PB773)

Я пользуюсь пауэрбанками много лет и вижу, как меняются стандарты. MagFlow — первый реально умный магнитный аккумулятор, который не только поддерживает новейший Qi2 25W, но и делает это удобно и безопасно.

Устройство не идеально: по реальной отдаче оно проигрывает самым эффективным конкурентам, а вес и толщина — плата за емкость и функциональность. Но скорость беспроводной зарядки — действительно новый уровень. В реальных условиях MagFlow заряжает iPhone 16 Pro почти так же быстро, как кабель, а дисплей и встроенный кабель превращают гаджет в универсальный инструмент для путешествий, командировок и повседневного использования.

 

Кому рекомендую?

  • Владельцам iPhone 16/17 (и новее) и Android-смартфонов с поддержкой стандарта Qi2, которым важна скорость и удобство;
  • Тем, кто часто путешествует и не хочет таскать целый арсенал кабелей;
  • Всем, кто ценит инженерную продуманность и надежную защиту устройств.
