Как сбросить AirTag 1 и AirTag 2 до заводских настроек

AirTag нужно сбросить до заводских настроек, если вы передаете его другому человеку или столкнулись с проблемами при подключении к iPhone. Рассказываю, как правильно выполнить сброс AirTag первого и второго поколения за минуту.

Когда нужно сбрасывать AirTag

AirTag может быть привязан только к одному аккаунту Apple. Если вы купили AirTag с рук или просто хотите передать метку другому человеку для начала необходимо удалить привязку метки в приложении «Локатор».

Бывает и другая ситуация. Предыдущий владелец отвязал AirTag от своей учетной записи через приложение «Локатор», но находился далеко от самой метки — вне зоны действия Bluetooth. В этом случае AirTag формально свободен, но на практике новый владелец не сможет его подключить без физического сброса.

Еще один сценарий — технические проблемы. AirTag перестал определяться iPhone, не издает звуки или ведет себя странно. Сброс до заводских настроек часто решает такие вопросы.

Выполнять сброс рекомендуется в следующих случаях:

• Передача AirTag другому человеку — продажа, дарение, обмен

• Покупка б/у AirTag — предыдущий владелец некорректно отвязал метку от своего аккаунта

• Проблемы с подключением — iPhone не видит AirTag или не может завершить настройку

• Некорректная работа — метка не издает звуки, не обновляет местоположение, зависает

Процедура сброса одинакова для всех поколений AirTag, но есть один важный нюанс для второго поколения — о нем расскажу ниже.

Как сбросить AirTag до заводских настроек

Сброс AirTag выполняется физически — через извлечение и установку батарейки. Никаких кнопок ни на самом устройстве, ни в приложении «Локатор» для этого нет. Весь процесс занимает около минуты.

Перед началом уберите из комнаты маленьких детей и домашних животных. Батарейка CR2032 — серьезная опасность при проглатывании. Apple прямо предупреждает об этом в инструкции, и я рекомендую отнестись к этому серьезно.

Пошаговая инструкция по сбросу AirTag

1. Положите AirTag блестящей стальной крышкой вверх.

2. Нажмите на крышку двумя большими пальцами и поверните против часовой стрелки до упора.

3. Снимите крышку и извлеките батарейку.

4. Вставьте батарейку обратно — вы услышите звуковой сигнал. Это означает, что контакт установлен.

5. Дождитесь окончания звука, затем снова извлеките батарейку.

6. Повторите процесс еще три раза — всего должно получиться пять циклов извлечения и установки батарейки.

7. При каждой установке батарейки AirTag издает звук. Пятый звук отличается от предыдущих четырех — он сигнализирует об успешном сбросе.

8. Установите крышку обратно: совместите три выступа на крышке с тремя пазами на корпусе AirTag.

9. Нажмите на крышку и поверните по часовой стрелке до упора.

Звуки — ключевой момент. Если на каком-то этапе AirTag молчит, значит, батарейка установлена неплотно или разрядилась. Проверьте контакт или замените батарейку на новую.

Я проверял процедуру на трех разных AirTag — звуки всегда четкие и слышны даже в шумной комнате. Пятый сигнал действительно отличается — он чуть длиннее и выше по тону.

Отличия сброса AirTag 2 от первого поколения

AirTag второго поколения, выпущенный в январе 2026 года, требует небольшого изменения в процедуре сброса.

Главное отличие: после извлечения батарейки нужно подождать минимум 5 секунд перед тем, как вставить ее обратно. Это не рекомендация, а обязательное условие.

Если вставить батарейку сразу, AirTag 2 может не зарегистрировать цикл сброса. Придется начинать заново.

Еще один нюанс: пятый звуковой сигнал на AirTag 2 может появиться с задержкой до 12 секунд. Не пугайтесь, если после установки батарейки в пятый раз метка молчит несколько секунд — это нормально. Просто подождите.

На AirTag первого поколения звук появляется практически мгновенно после установки батарейки. На втором поколении задержка может достигать 12 секунд — это связано с изменениями в прошивке и аппаратной части.

В остальном процедура идентична для обоих поколений.

Как определить поколение AirTag

Перед сбросом полезно понять, какое поколение AirTag у вас в руках. Отличить их можно за пару секунд по надписям на задней крышке.

Переверните AirTag блестящей крышкой к себе и обратите внимание на номер модели.

Номер модели AirTag второго поколения (2026 год): A2937

Номер модели AirTag первого поколения (2021 год): A2187

Визуально корпуса практически идентичны — белый пластик с одной стороны, полированная нержавеющая сталь с другой. Размер и вес тоже не изменились. Единственное надежное отличие — именно маркировка модели на крышке.

Что делать после сброса AirTag

После успешного сброса AirTag готов к подключению. Процесс максимально простой — Apple сделала его таким же легким, как подключение AirPods.

Поднесите сброшенный AirTag к разблокированному iPhone. На экране должно появиться всплывающее окно с предложением подключить метку. Нажмите «Подключить» и следуйте инструкциям на экране.

Если автоматическое окно не появилось, не паникуйте. Откройте приложение «Локатор», перейдите на вкладку «Вещи» и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить AirTag» и продолжите настройку.

iPhone попросит вас:

• Придумать имя для метки — «Ключи», «Рюкзак», «Кошелек» и так далее. Можно выбрать из предложенных вариантов или ввести свое название.

• Привязать AirTag к вашему аккаунту Apple — это происходит автоматически.

• Включить уведомления — о разделении с меткой, о неизвестных AirTag рядом с вами.

Весь процесс занимает меньше минуты. После завершения настройки AirTag появится в приложении «Локатор», и вы сможете отслеживать его местоположение.

Замена батарейки при сбросе

Раз уж вы открыли AirTag для сброса, это отличный момент для замены батарейки — особенно если метка у вас больше года.

AirTag использует стандартную батарейку CR2032. Они продаются в любом магазине электроники, супермаркете или на маркетплейсах.

Apple рекомендует покупать батарейки без горького покрытия. Некоторые производители наносят на CR2032 специальное вещество с горьким вкусом — это защита от проглатывания детьми. Но это покрытие может нарушить контакт между батарейкой и AirTag, из-за чего метка будет работать нестабильно.

Срок службы батарейки в AirTag — около года при обычном использовании. Если вы активно используете функцию воспроизведения звука или часто проверяете местоположение метки, батарейка сядет быстрее.

Частые ошибки при сбросе AirTag

Несмотря на простоту процедуры, пользователи регулярно допускают одни и те же ошибки. Вот самые распространенные проблемы и их решения.

AirTag не издает звуки при установке батарейки

Причины:

• Батарейка разряжена. Даже если батарейка новая, она могла долго лежать на складе. Попробуйте другую.

• Плохой контакт. Нажмите на батарейку сильнее — она должна плотно сесть в гнездо.

• Горькое покрытие на батарейке. Оно мешает контакту. Замените батарейку на версию без покрытия.

Не получается открыть крышку

Крышка AirTag открывается против часовой стрелки, но иногда сидит очень плотно — особенно если метку никогда не открывали с момента покупки.

Решение: используйте кусок ткани или резиновую перчатку для лучшего захвата. Нажимайте двумя большими пальцами с усилием и поворачивайте против часовой стрелки. Если руки влажные, предварительно вытрите их — мокрые пальцы скользят по полированной стали.

Пятый звук не отличается от предыдущих

Если после пятой установки батарейки AirTag издал обычный звук, а не отличающийся сигнал, сброс не выполнен. Начните процедуру заново.

Убедитесь, что вы извлекаете и устанавливаете батарейку ровно пять раз. Легко сбиться со счета — я рекомендую вслух считать циклы.

iPhone не видит AirTag после сброса

Проверьте:

• Bluetooth включен на iPhone — откройте «Настройки» → «Bluetooth».

• AirTag находится рядом с iPhone — в пределах 10 метров.

• Сброс выполнен правильно — повторите процедуру, обращая внимание на звуки.

Если ничего не помогает, перезагрузите iPhone и попробуйте снова.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличается сброс AirTag 2 от первого поколения?

В AirTag 2 нужно ждать минимум 5 секунд после извлечения батарейки перед ее установкой. Пятый звук может появиться с задержкой до 12 секунд. В остальном процедура идентична.

Как понять, что AirTag успешно сброшен?

При пятой установке батарейки AirTag издаст отличающийся звук — он длиннее и выше по тону, чем предыдущие четыре сигнала. Это подтверждение успешного сброса.

Можно ли сбросить AirTag через приложение «Локатор»?

Нет, сброс выполняется только физически — через извлечение и установку батарейки пять раз. В приложении «Локатор» такой функции нет.

Какую батарейку использовать для AirTag?

AirTag работает от стандартной батарейки CR2032. Apple рекомендует версии без горького покрытия, так как оно может нарушить контакт и вызвать сбои в работе метки.

Сколько раз нужно извлекать батарейку при сбросе AirTag?

Ровно пять раз. При каждой установке батарейки AirTag издает звук. Пятый звук отличается от предыдущих — это сигнал успешного сброса.

Что делать, если AirTag не издает звуки при сбросе?

Проверьте батарейку — она может быть разряжена или иметь горькое покрытие, мешающее контакту. Также убедитесь, что батарейка плотно установлена в гнездо — нажмите на нее с усилием.

Можно ли использовать чужой AirTag без сброса?

Нет. AirTag привязан к Apple ID предыдущего владельца. Без отвязки от его аккаунта подключить метку к новому iPhone невозможно.

