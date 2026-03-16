Bluetooth-трекер или GPS-трекер: в чем разница и что выбрать

AirTag, метки Ugreen, Hoco — все это Bluetooth-трекеры, а не GPS-устройства. Но продавцы на маркетплейсах регулярно выдают их за «GPS-трекеры». Разница между этими технологиями — огромная, и от нее зависит, найдете вы свою вещь или нет. Разбираемся.

Почему важно понимать разницу

«Купил GPS-трекер на Wildberries, прицепил коту на ошейник, кот ушел в лес — трекер ничего не показывает». Подобные отзывы встречаются на маркетплейсах сотнями. Человек покупает устройство, искренне полагая, что оно будет отслеживать его кота (машину, чемодан, ребенка) через спутники — как навигатор в автомобиле. А по факту получает Bluetooth-метку, которая работает совершенно иначе.

И это не вина покупателя. Это вина продавцов, которые в карточках товара крупными буквами пишут «GPS-трекер», хотя внутри — обычный Bluetooth-чип без какого-либо GPS-модуля. Разница между этими двумя технологиями — принципиальная, и от нее напрямую зависит, в каких ситуациях устройство поможет, а в каких окажется бесполезным.

Как работает Bluetooth-трекер

Bluetooth-трекер — это маленькое устройство, которое не знает, где оно находится. У него нет GPS-модуля, нет подключения к интернету, нет SIM-карты. Все, что он умеет — постоянно передавать Bluetooth-сигнал на расстояние 10–15 метров. По сути, это радиомаячок, который просто кричит: «Я тут!»

А дальше в игру вступает сеть. В случае Apple AirTag и совместимых трекеров (Ugreen, Hoco ONE Spot и др.) — это офлайн-сеть «Локатор».

Работает она так: любой iPhone, iPad или Mac, который оказался рядом с вашей меткой, анонимно «слышит» ее Bluetooth-сигнал, определяет свои собственные координаты (вот у iPhone-то GPS есть) и отправляет их на серверы Apple. Вы открываете приложение «Локатор» — и видите на карте, где вашу метку «засекли» в последний раз.

Все это происходит зашифрованно и анонимно. Владелец того iPhone, который передал координаты вашей метки, даже не подозревает об этом. Его телефон сделал все автоматически, в фоновом режиме.

В мире больше двух миллиардов активных устройств Apple. В крупном городе вокруг вашей потерянной вещи в течение часа проходят десятки, а то и сотни людей с iPhone. Поэтому в городских условиях Bluetooth-трекеры работают отлично — метка «всплывает» на карте довольно быстро.

Но вот ключевой момент: если вокруг метки нет ни одного устройства Apple — она невидимка. В лесу, в поле, на проселочной дороге, в малонаселенном районе — трекер будет молчать. Не потому что сломался, а потому что рядом просто нет iPhone, который мог бы ретранслировать его сигнал.

Примеры Bluetooth-трекеров: Apple AirTag, Ugreen FineTrack Smart Finder, Ugreen FineTrack Slim, Ugreen CM520, Chipolo ONE Spot, Samsung SmartTag2 (работает в сети Samsung Find).

Как работает GPS-трекер

GPS-трекер — это принципиально другое устройство. Внутри него есть полноценный GPS-приемник, который напрямую связывается со спутниками глобальной навигационной системы и определяет свои координаты самостоятельно. Ему не нужны чужие смартфоны поблизости — он сам знает, где находится.

Но знать координаты — мало. Их нужно как-то передать вам. Для этого GPS-трекер обычно оснащен SIM-картой (или встроенным eSIM-модулем) и модемом для подключения к сотовой сети (2G/3G/4G/5G). Трекер определяет свои координаты через спутники, а затем отправляет их вам через интернет — в приложение на смартфоне или на сервер производителя.

Именно поэтому GPS-трекер работает практически везде, где есть покрытие сотовой сети — в лесу, в поле, на трассе, в другой стране. Он не зависит от того, есть ли рядом чужие смартфоны. Координаты обновляются непрерывно, в реальном времени, с интервалом от нескольких секунд до нескольких минут.

Но у GPS-трекеров есть и обратная сторона:

Размер . GPS-модуль, антенна, модем и аккумулятор для их питания — все это занимает место. GPS-трекер всегда крупнее и тяжелее Bluetooth-метки. На ключи его не повесишь.

. GPS-модуль, антенна, модем и аккумулятор для их питания — все это занимает место. GPS-трекер всегда крупнее и тяжелее Bluetooth-метки. На ключи его не повесишь. Батарея . GPS и сотовый модем потребляют много энергии. Автономность GPS-трекера измеряется днями или неделями, а не месяцами и годами, как у Bluetooth-меток. Многие модели требуют регулярной подзарядки.

. GPS и сотовый модем потребляют много энергии. Автономность GPS-трекера измеряется днями или неделями, а не месяцами и годами, как у Bluetooth-меток. Многие модели требуют регулярной подзарядки. Абонентская плата . Раз есть SIM-карта — значит, есть и тариф. Большинство GPS-трекеров требуют ежемесячной оплаты за передачу данных. Или как минимум покупки SIM-карты с тарифом.

. Раз есть SIM-карта — значит, есть и тариф. Большинство GPS-трекеров требуют ежемесячной оплаты за передачу данных. Или как минимум покупки SIM-карты с тарифом. Цена. GPS-трекер стоит заметно дороже Bluetooth-метки. Если AirTag обойдется в $29, а метка Ugreen — в $10–20, то приличный GPS-трекер стоит от $50–100 и выше.

Примеры GPS-трекеров: Tracki, Invoxia GPS Tracker, LandAirSea 54, Jiobit, PetFon (для животных), автомобильные GPS-маяки.

Главные отличия: Bluetooth vs GPS

Чтобы разница стала кристально ясной, разложим все по полочкам.

Принцип определения координат. Bluetooth-трекер сам не знает, где находится. Его координаты определяют чужие смартфоны, которые оказались рядом. GPS-трекер определяет свои координаты самостоятельно через спутники.

Зависимость от окружения. Bluetooth-трекер бесполезен, если рядом нет ни одного совместимого смартфона. GPS-трекер работает везде, где ловит сигнал спутников и сотовую сеть.

Обновление координат. У Bluetooth-трекера координаты обновляются «когда повезет» — зависит от того, как часто мимо проходят люди со смартфонами. В городе — часто, в глуши — никогда. GPS-трекер обновляет координаты постоянно, в реальном времени.

Автономность. Bluetooth-метка живет от полугода до двух лет на одной батарейке CR2032 (или одном заряде). GPS-трекер — от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от модели и частоты обновления координат. Разница колоссальная.

Размер и вес. AirTag весит 11 граммов и по размеру — как монета. Типичный GPS-трекер — размером со спичечный коробок или больше.

Стоимость владения. Bluetooth-метка — это разовая покупка. Положил батарейку — и забыл примерно на год. GPS-трекер требует ежемесячной оплаты SIM-карты и регулярной подзарядки.

Сценарии использования. Bluetooth-трекеры идеальны для повседневных вещей в городе: ключи, кошелек, рюкзак, чемодан, автомобиль на парковке. GPS-трекеры — для ситуаций, где нужно непрерывное отслеживание в реальном времени: автомобиль (угон), питомец в сельской местности, дети на прогулке вдали от города, грузы в логистике.

Осторожно: маркетплейсы и «GPS-трекеры» за $5

А теперь о самом главном — и самом раздражающем. Зайдите на любой крупный маркетплейс — Wildberries, Ozon, AliExpress — и введите в поиск «GPS-трекер». Вы увидите сотни устройств по цене от $5 до $20, которые выглядят как маленькие круглые или квадратные метки. В описании крупными буквами: «GPS-трекер», «GPS-маячок», «GPS-локатор для ключей/детей/животных».

Это не GPS-трекеры. Это обычные Bluetooth-метки. Внутри — дешевый Bluetooth-чип, пищалка и батарейка. Никакого GPS-модуля, никакой SIM-карты, никакого сотового модема. Они работают только в радиусе 10–15 метров от вашего телефона, а за его пределами — через сеть чужих смартфонов (если она вообще есть).

Хуже того — многие из этих дешевых «трекеров» работают через сомнительные китайские приложения, а не через сертифицированные сети вроде Apple «Локатор» (Apple Find My) или Google Find My Device. Это значит, что их сеть обнаружения ничтожно мала по сравнению с двумя миллиардами устройств Apple. Некоторые из таких меток вообще работают только в прямой видимости Bluetooth — то есть дальше 15 метров от телефона они превращаются в бесполезный кусок пластика.

Отзывы на маркетплейсах пестрят разочарованиями: «Купил для кота, кот ушел за забор — трекер пропал», «Показывает местоположение только когда телефон рядом, какой в этом смысл?», «Написано GPS, а по факту обычный Bluetooth». Люди платят деньги, ожидая непрерывное спутниковое отслеживание, а получают метку, которая работает только в зоне Bluetooth.

Как отличить настоящий GPS-трекер от Bluetooth-метки, замаскированной под GPS

Цена . Настоящий GPS-трекер стоит от $50 и выше. Если «GPS-трекер» стоит $5–15 — это Bluetooth-метка.

. Настоящий GPS-трекер стоит от $50 и выше. Если «GPS-трекер» стоит $5–15 — это Bluetooth-метка. SIM-карта . Настоящему GPS-трекеру нужна SIM-карта (или eSIM) и тарифный план для передачи данных. Если в описании нет упоминания SIM — это не GPS.

. Настоящему GPS-трекеру нужна SIM-карта (или eSIM) и тарифный план для передачи данных. Если в описании нет упоминания SIM — это не GPS. Размер . GPS-трекер всегда крупнее Bluetooth-метки. Если устройство размером с монету и весит 10 граммов — GPS-модулю там просто негде поместиться.

. GPS-трекер всегда крупнее Bluetooth-метки. Если устройство размером с монету и весит 10 граммов — GPS-модулю там просто негде поместиться. Автономность . Если заявлено «батарея на 1–2 года» — это Bluetooth-метка. GPS-трекер с такой автономностью физически невозможен при текущих технологиях.

. Если заявлено «батарея на 1–2 года» — это Bluetooth-метка. GPS-трекер с такой автономностью физически невозможен при текущих технологиях. Совместимость с Apple «Локатор» или Google Find My Device. Если в описании указано «работает через Find My или «Локатор»» — это Bluetooth-трекер. GPS-трекеры используют собственные приложения и серверы.

Будьте внимательны при покупке. Разочарование от неоправданных ожиданий — хуже, чем отсутствие трекера вообще.

Сравнительная таблица

Параметр Bluetooth-трекер GPS-трекер Определение координат Через чужие смартфоны поблизости Через спутники GPS напрямую Передача данных владельцу Через сеть чужих устройств (Find My («Локатор») и др.) Через сотовую сеть (SIM-карта) Работает без людей вокруг Нет Да Отслеживание в реальном времени Нет (зависит от наличия смартфонов рядом) Да (непрерывное) Эффективность в городе Высокая Высокая Эффективность за городом Низкая или нулевая Высокая (при наличии сотовой сети) Автономность 6 месяцев — 2 года Часы — недели Размер Компактный (размер монеты или чуть больше) Крупнее (спичечный коробок и больше) Вес 5–15 г 30–150 г Требует SIM-карту Нет Да (обычно) Абонентская плата Нет Да (обычно) Цена устройства $10–35 $50–200+ Примеры AirTag, Ugreen FineTrack, Chipolo, Samsung SmartTag2 Tracki, Invoxia, LandAirSea 54, Jiobit Лучше всего подходит для Ключи, кошелек, рюкзак, чемодан, авто на парковке Автомобиль (угон), животные за городом, дети, грузы

Что выбрать: Bluetooth или GPS

Ответ зависит от одного простого вопроса: где вы планируете терять свои вещи?

Звучит как шутка, но именно так и есть. Если ваши вещи теряются в городе — в квартире, в офисе, в такси, в аэропорту, на парковке торгового центра — Bluetooth-трекер закроет 99% потребностей. AirTag или метка Ugreen за $10–29 решит задачу надежно, без подписок и без подзарядки на протяжении года-двух. Город набит устройствами Apple, и метка «всплывет» на карте быстро.

Если же вам нужно отслеживать автомобиль (на случай угона), животное, которое гуляет за городом, ребенка на даче вдали от цивилизации или груз в логистической цепочке — тут без GPS-трекера не обойтись. Bluetooth-метка в лесу бесполезна: вокруг нет iPhone, и координаты просто некому передать.

Можно ли использовать оба? Да, и это отличная стратегия. Например, для автомобиля: GPS-трекер как основное средство отслеживания (непрерывные координаты, работа за городом), а AirTag как резервный вариант — на случай, если угонщик найдет и отключит GPS-устройство. AirTag спрятать проще (он крошечный), и угонщик может его не заметить.

Для домашних животных в городе вполне хватит Bluetooth-метки на ошейнике. Но если ваш кот — заядлый путешественник, который уходит на несколько километров от дома в поля и леса — рассмотрите GPS-ошейник. Да, он крупнее, тяжелее и требует подзарядки, но зато покажет координаты даже там, где ни одного iPhone в радиусе нескольких километров.

В заключение

Bluetooth-трекер и GPS-трекер — это два совершенно разных устройства, решающих разные задачи. Bluetooth-метка — маленькая, дешевая, живет годами и отлично работает в городе. GPS-трекер — крупнее, дороже, требует подзарядки и подписки, но отслеживает вещи в реальном времени в любой точке планеты.

Главное — не путать одно с другим. И не верить продавцам на маркетплейсах, которые продают копеечную Bluetooth-пищалку под видом «GPS-трекера». Если на устройстве размером с монету написано «GPS» и оно стоит дешевле чашки кофе — вас обманывают. Настоящий GPS-трекер так не выглядит и столько не стоит.

Выбирайте инструмент под свою задачу. А лучше — имейте оба. Потому что потерять можно что угодно, где угодно и когда угодно. И лучше быть готовым к обоим сценариям.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос