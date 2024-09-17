Вместе с релизом iOS 18 Apple выпустила обновление watchOS 11 публично спустя несколько месяцев бета-тестирования. Ключевая новая функция в системе – это обнаружение синдрома апноэ во сне, и она уже доступна на Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в более 150 стран. Тем не менее, в России, Украине и Беларуси функция работать не будет.

Обнаружение апноэ сна работает в США, Великобритании, Японии, странах Европы и т.д. Полный список поддерживаемых стран доступен на сайте Apple. К сожалению, России, Украины и Беларуси в этом списке нет.

Что такое синдром апноэ?

Синдром апноэ во сне – это серьёзное расстройство, при котором человек регулярно перестаёт на время дышать во сне. Функция использует акселерометр Apple Watch для отслеживания лёгких движений, которые происходят при остановке дыхания. Если они случаются часто каждую ночь, это может быть апноэ во сне.

Пользователи Apple Watch в поддерживаемых странах могут просматривать отчёты о своём сне в приложении «Здоровье» на iPhone. Там будет указано, есть ли нарушения дыхания во время сна.

Согласно Apple, функция была разработана с помощью машинного обучения и множества данных, полученных в результате исследований. Функция должна распознавать признаки синдрома апноэ у людей старше 18 лет, которым ещё не поставили такой диагноз.

Неизвестно, будет ли функция работать в России, Украине и Беларуси в будущем, и с чем связано отсутствие поддержки.

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