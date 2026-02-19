С выходом iOS 26.4 в Apple Music появилась небольшая, но очень полезная функция, о которой давно просили пользователи. Теперь одну и ту же песню можно добавить сразу в несколько плейлистов за один клик.
Как было раньше
Раньше, когда вы слушали трек и хотели раскидать его по тематическим подборкам, приходилось тыкать в «Добавить в плейлист» несколько раз подряд. Сначала в один, потом возвращаться, снова открывать меню — и так по кругу. Очень не удобно, особенно когда собираешь большую подборку.
Как в Apple Music добавить песню сразу в несколько плейлистов
Теперь, когда вы выбираете пункт меню «Добавить в плейлист», в правом нижнем углу экрана появляется новая кнопка со списком.
Нажимаете — и можете галочками отметить хоть десяток плейлистов сразу. Для сохранения изменений коснитесь кнопки «Готово» (галочка в правом верхнем углу).
После этих действий трек улетает во все выбранные плейлисты одновременно.
Кому пригодится
Всем, у кого музыка разложена по полочкам. Скажем, новый трек любимого артиста идеально ложится и в «Утренний плейлист», и в «Хиты года», и в «Спортзал». Раньше это было три отдельных действия, теперь — одно.