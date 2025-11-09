iPhone Air 2026 получит вторую камеру

Похоже, Apple прислушалась к критике в адрес своего самого тонкого смартфона. Согласно сообщению от проверенного инсайдера, знакомого с цепочкой поставок компании, в следующем поколении iPhone Air наконец-то может появиться вторая камера.

Информация от пользователя Digital Chat Station на платформе Weibo указывает, что новая модель, условно называемая iPhone Air 2026, получит не просто дополнительный модуль, а полноценную систему из двух датчиков. Речь идет о связке 48-мегапиксельной основной камеры с 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Это существенное улучшение по сравнению с нынешней моделью, где единственная камера была главным компромиссом ради ультратонкого дизайна. Многие потенциальные покупатели отказывались от устройства именно из-за ограниченных возможностей съемки, несмотря на привлекательную толщину корпуса.

Правда, здесь есть нюанс, который может разочаровать часть пользователей. Судя по всему, Apple выбрала сверхширокоугольный объектив вместо телефото. А ведь именно зум остается одним из самых востребованных инструментов для тех, кто серьезно относится к мобильной фотографии. Как метко заметил сам инсайдер, «с телеобъективом было бы еще лучше».

Что касается общего дизайна, здесь радикальных изменений не предвидится. Устройство сохранит 6,5-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления, систему Face ID и характерную горизонтальную платформу для камеры, которая позволяет размещать компоненты в тонком корпусе.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее отмечал, что продажи первого поколения iPhone Air на международных рынках не оправдали ожиданий. Вероятно, именно это заставляет компанию пересмотреть подход к камере в следующей версии.

Если планы не изменятся, мы сможем оценить обновленную модель осенью 2026 года.

