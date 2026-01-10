В последние годы индустрия беспроводных зарядных устройств совершила качественный скачок: мы все чаще видим решения, которые объединяют в одном корпусе зарядку сразу для нескольких гаджетов. И если вы, как и я, погружены в экосистему Apple — пользуетесь iPhone, AirPods и Apple Watch — вопрос удобства и организации рабочего или прикроватного пространства становится особенно актуальным.

Я протестировал одну из самых интересных новинок 2025 года — Ugreen Qi2 MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger (W711). Это очередное устройство Ugreen из линейки продуктов MagFlow с поддержкой стандарта Qi2.2 25 Вт.

Зарядная станция позиционируется как стильный и компактный хаб для быстрой, одновременной подзарядки нескольких ваших Apple-устройств. В этом обзоре я поделюсь не только сухими характеристиками, но и своими субъективными ощущениями, реальными плюсами и минусами.

Возможности и дизайн

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с MagFlow 3-in-1 — это его лаконичный, даже минималистичный дизайн. Стильный корпус из жаропрочного пластика гармонично вписывается в любой современный интерьер, будь то офисный стол или тумбочка у кровати. Устройство не занимает много места, а его вес и устойчивость обеспечиваются продуманной конструкцией основания.

На корпусе предусмотрены три четко размеченных площадки:

Магнитная площадка слева — для iPhone (или любого другого устройства с поддержкой MagSafe/Qi2). Магниты реально сильные, смартфон фиксируется моментально и надежно;

Центральная индукционная площадка — для AirPods (или других наушников с поддержкой Qi). Здесь есть небольшое углубление, идеально подходящее для кейса AirPods;

Встроенная выдвижная зарядка для Apple Watch — расположена с обратной стороны и легко скрывается в корпусе, когда не нужна.

Дополнительно на тыльной стороне есть USB-C порт для подзарядки четвертого устройства проводным способом (до 10 Вт).

Одна из ключевых фишек MagFlow 3-in-1 — регулируемый угол наклона магнитной площадки для iPhone.

Максимальный угол — 70 градусов, что позволяет настроить положение смартфона под просмотр видео, работу в режиме «Ожидание» или просто для удобного считывания уведомлений.

Например, я часто использую iPhone в качестве будильника и центра управления умным домом. Возможность выставить телефон под нужным углом — мелочь, но очень приятная мелочь. Особенно если вы пользуетесь режимом «Ожидание» в iOS.

Использование

Главная техническая гордость устройства — поддержка стандарта Qi2.2 с мощностью до 25 Вт для iPhone. Это действительно быстро: мой iPhone 16 Pro Max заряжается без проводов с 0 до 50% примерно за 30 минут. Для AirPods и Apple Watch мощность ограничена до 5 Вт на каждую площадку — это стандартно для подобных устройств.

В реальной жизни удобно, что можно положить все три устройства на зарядку перед сном и быть уверенным, что утром все будет заряжено на 100%. Особенно выручает USB-C порт — к примеру, я часто подключаю через него свой дополнительный смартфон.

Сила магнитов действительно впечатляет — смартфон прилипает к площадке и остается на месте даже при случайном задевании рукой. За все время тестирования ни разу не было ситуации, чтобы iPhone съехал с площадки или начал заряжаться некорректно.

В комплекте — зарядка, кабель USB-C/USB-C длиной 1 метр и мощный адаптер питания на 45 Вт.

При заказе стоит обратить внимание на вилку, так как устройство продается в американском, британском и европейском исполнениях. Кабель 1 метр подойдет далеко не всем. На прикроватной тумбе — идеально, а вот на рабочем столе, где розетка может быть дальше, придется поискать более длинный кабель.

Выводы

Я протестировал десятки зарядных станций от других известных брендов. Ugreen Qi2 MagFlow 3-in-1 оставил только положительные впечатления.

Что понравилось

Действительно быстрая зарядка (до 25 Вт по Qi2) для iPhone последних поколений;

Компактный и стильный дизайн, который не занимает много места;

Универсальность — три беспроводные зоны плюс USB-C выход;

Надежные магниты и регулируемый угол наклона;

Безопасность и многоуровневая защита;

В комплекте мощный адаптер.

Что можно улучшить

Единственный минус этого устройства — его стоимость. Цена на маркетплейсах колеблется в пределах $100-$150. Иногда зарядная станция доступна со скидкой.

В целом Ugreen Qi2 MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger (W711) — это отличный представитель сегмента премиальных зарядных станций для Apple-устройств. Он решает вопрос порядка и одновременной зарядки, действительно ускоряет процесс для современных iPhone и удобен в ежедневном использовании. Если найдете по акции — смело берите.

