В июле 2024 года пользователи YouTube в России начали замечать значительное замедление работы сервиса. Это вызвало широкий резонанс в обществе и привлекло внимание как СМИ, так и государственных органов. Так что в этой статье мы рассмотрим основные причины замедления, возможные последствия и перспективы для российских пользователей.

Одной из главных причин замедления работы YouTube в России является деградация серверов Google Global Cache, расположенных на территории страны. Эти сервера используются для ускорения загрузки контента, и их ухудшение состояния сильно влияет на скорость доступа к видео. Ситуацию усугубляют санкции, введенные против России, которые ограничивают возможность поставки нового серверного оборудования и запчастей для существующих серверов. Кроме того, технические проблемы с оборудованием Google также играют роль. Компания «Ростелеком» сообщила о перегрузке имеющихся мощностей, что приводит к замедлению работы видеохостинга.

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике, связал это замедление «следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения».

Кроме того, он добавил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизится до 70%.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет»

Между тем официальные лица в России заявляют, что замедление YouTube происходит по естественным причинам. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин утверждает, что корпорация Google бросила размещенные на территории России серверы после начала СВО, и они начали выходить из строя.

Текущее замедление работы YouTube может стимулировать рост популярности российских аналогов видеохостинга, таких как RuTube, VK Видео и Дзен. В условиях ограниченного доступа к западным платформам пользователи могут начать переходить на отечественные сервисы, что в теории может создать новые возможности для их развития и улучшения качества контента.

Ситуация с замедлением YouTube в России остается неопределенной. В краткосрочной перспективе пользователи, особенно в регионах, могут столкнуться с ухудшением качества видео и увеличением времени загрузки. Возможное введение дополнительных санкций или решение Google по восстановлению серверной инфраструктуры в России также могут существенно повлиять на дальнейшее развитие событий вокруг видеосервиса.

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