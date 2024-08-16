Даже если у вас одно из лучших VPN-приложений для iPhone, не стоит держать его включенным всё время. Мы расскажем, как отключается VPN на iPhone.

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Для чего отключать VPN?

Есть множество причин отключать VPN. К примеру, в онлайн-играх интернет без VPN работает быстрее. Некоторые приложения не будут работать совсем, пока вы не отключите VPN, поскольку не смогут идентифицировать ваш IP-адрес.

Некоторые стриминговые сервисы перестают работать, когда VPN подключается к другой стране. Даже результаты поиска в Google могут отображаться странно.

Иногда VPN-приложения вылетают, и отключить VPN через них не получается, а иногда у сервисов вообще нет приложения, и VPN нужно включать и отключать вручную.

Как понять, что VPN включен на iPhone или iPad?

Чтобы определить, активен ли сейчас VPN, откройте «Пункт управления». Статус VPN отображается рядом с оператором и индикатором сети Wi-Fi.

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

Существует не менее трех способов, позволяющих откоючить «ВПН» на iPhone и iPad.

1. В приложении, предоставляющем доступ к сервису VPN. Откройте приложение и отключите соединение.

2. В приложении «Настройки» на iPhone или iPad. На главной странице настроек установите переключатель «VPN» в положение «Выключено».

3. В приложении «Настройки» на iPhone или iPad. Перейдите по пути «Основные» → «VPN и управление устройством» и выберите меню «VPN».

Установите переключатель «Статус VPN» в положение «Выключено».

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