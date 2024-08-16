Как отключить VPN на iPhone или iPad

16 августа 2024 |

Даже если у вас одно из лучших VPN-приложений для iPhone, не стоит держать его включенным всё время. Мы расскажем, как отключается VPN на iPhone.

Как отключить VPN на iPhone или iPad

Как настроить автоматическое включение и выключение VPN для любого приложения на iPhone.

 

Содержание статьи

  1. Для чего отключать VPN?
  2. Как понять, что VPN включен на iPhone или iPad?
  3. Как отключить VPN на iPhone или iPad?

 

Для чего отключать VPN?

Есть множество причин отключать VPN. К примеру, в онлайн-играх интернет без VPN работает быстрее. Некоторые приложения не будут работать совсем, пока вы не отключите VPN, поскольку не смогут идентифицировать ваш IP-адрес.

Некоторые стриминговые сервисы перестают работать, когда VPN подключается к другой стране. Даже результаты поиска в Google могут отображаться странно.

Иногда VPN-приложения вылетают, и отключить VPN через них не получается, а иногда у сервисов вообще нет приложения, и VPN нужно включать и отключать вручную.

 

Как понять, что VPN включен на iPhone или iPad?

Чтобы определить, активен ли сейчас VPN, откройте «Пункт управления». Статус VPN отображается рядом с оператором и индикатором сети Wi-Fi.

Как понять, что VPN включен на iPhone или iPad?

 

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

Существует не менее трех способов, позволяющих откоючить «ВПН» на iPhone и iPad.

1. В приложении, предоставляющем доступ к сервису VPN. Откройте приложение и отключите соединение.

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

 

2. В приложении «Настройки» на iPhone или iPad. На главной странице настроек установите переключатель «VPN» в положение «Выключено».

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

 

3. В приложении «Настройки» на iPhone или iPad. Перейдите по пути «Основные» → «VPN и управление устройством» и выберите меню «VPN».

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

 

Установите переключатель «Статус VPN» в положение «Выключено».

Как отключить VPN на iPhone или iPad?

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