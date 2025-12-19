В третьем квартале 2025 года мировой рынок смартфонов наглядно продемонстрировал, насколько прочно власть сосредоточена в руках двух гигантов. Согласно свежим данным, все десять мест в списке самых продаваемых устройств заняли модели всего двух компаний — Apple и Samsung, по пять позиций у каждой.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Абсолютным лидером стал базовый iPhone 16, обеспечивший себе 4% глобальных продаж. Успех модели во многом подогревается покупателями из Индии и Японии. Любопытно, что в топ-10 также пробился один из флагманов нового поколения — iPhone 17 Pro Max, занявший последнюю строчку. Это говорит о здоровом спросе на обновление со стороны аудитории, которая готова платить за топовые устройства.

Стратегия Samsung выглядит иначе, но не менее эффективно. Корейская компания заполнила свою половину рейтинга исключительно аппаратами массовой Galaxy A-серии. Особенно показателен успех моделей среднего уровня, таких как Galaxy A36 и A56. Их продажи обогнали показатели предшественников во многом благодаря тому, что Samsung начала оснащать их продвинутыми AI-функциями вроде «Best Face» и «Nightography». Эти возможности, ранее бывшие эксклюзивом дорогих флагманов, теперь работают и в более доступных устройствах, что явно оценили потребители.

При этом Samsung не теряет и бюджетный сегмент. Galaxy A16 4G и Galaxy A06 — единственные смартфоны в списке без поддержки сетей пятого поколения. Они остаются крайне востребованными в развивающихся регионах, таких как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, где на их долю приходится более половины продаж в своих категориях.

Сложившаяся картина подтверждает четкое разделение: Apple продолжает доминировать в премиум-сегменте, в то время как Samsung удерживает массовый рынок за счет грамотной ценовой политики и распространения инноваций, начиная с самых передовых моделей. Дуополия, судя по всему, будет только укрепляться.

Источник.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос