Спорт – это не только рекорды, победы и истории успеха, но и многочисленные скандалы. Даже спустя годы после окончания соревнований происходит пересмотр их результатов и перевручение наград. Всему виной – допинг. Неужели он действительно способен помочь спортсменам и в чем его опасность?

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Что такое допинг?

Слово «допинг» произошло от английского «dope» (применять наркотики). Так называют использование целой группы методов, способов и препаратов, которые помогают повысить спортивные результаты. Происходит это за счет наращивания мышечной массы, повышения скорости движений, улучшения выносливости. Но речь идет не только о медикаментах. По определению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) допингом может считаться вообще любое нарушение правил организации, в том числе неявка на сдачу проб, распространение запрещенного вещества, попытка фальсификации результатов.

Использование допинга является прямым нарушением принципа честной игры, так как соперники оказываются в неравных условиях. У ВАДА есть целый список запрещенных препаратов, ежегодно обновляемый, а также стандарты для лабораторий и оформления терапевтических исключений.

История допинга

Сама история спорта, кажется, должна быть связана с применением тех или иных стимулирующих средств. Но до поры до времени этим вопросом никто не занимался, так как выявить допинг было нереально. Первое документированное применение допинга связано вообще не с людьми, а с лошадьми! Американские наездники вводили в организм своих лошадей возбуждающие вещества, чтобы повысить скорость бега животных. Злоумышленников поймали с поличным, о чем в 1903 году сообщали европейские и американские газеты. Тогда же скаковые сообщества договорились бороться с этим явлением, к тому же такие препараты явно негативно влияли на здоровье скакунов.

В 1928 году использование стимуляторов на соревнованиях было запрещено в легкой атлетике. Но еще долгое время с допингом целенаправленно в спорте не боролись. В 1952 году разразился скандал, когда многие конькобежцы из-за применения фенамина вдруг почувствовали себя плохо. Факты допинга на велотреке отмечались на Играх в 1956 году. Но широкий мир услышал о допинге после Олимпиады 1960 года в Риме. Тогда из-за жары многие велосипедисты теряли сознание и падали, позже стало известно, что в их крови были найдены сильнодействующие возбуждающие вещества.

Когда проблему нельзя уже было игнорировать, в 1967 году Международный Олимпийский Комитет принял решение запретить допинг и создать специальную комиссию для проведения мероприятий по контролю за приемом запрещенных веществ. Знаменитое Всемирного антидопинговое агентство, ВАДА, появилось уже в 1999 году. И именно оно сегодня возглавляет борьбу с допингом, инициируя расследования и проводя отстранение даже звездных чемпионов.

Что является допингом?

Список ВАДА содержит немало запрещенных веществ, причем не только тех, что прямо воздействуют на организм спортсмена, но и просто помогают скрыть следы применения других веществ или попросту небезопасны на период выступлений. И они распределены по группам. Причем некоторые вещества запрещено использовать во время соревнований, другие же – даже во внесоревновательный период.

Анаболические андрогенные стероиды

Под таким общим названием проходят синтетические аналоги мужских гормонов: тестостерон, андростерон и другие. Всего в этой категории более 60 позиций. Анаболики помогают резко нарастить мышечную массу, увеличив ее размеры и сформировав новые волокна. Общая прибавка к силе может достигать 50%. А эффект от приема сохраняется несколько лет.

Анаболики употребляют спортсмены в силовых видах спорта, тяжелоатлеты. Культуристам эти препараты помогают быстрее сформировать идеальную фигуру. Но использование этих препаратов грозит чередой проблем со здоровьем: повышенным давлением, бесплодием, нарушением цвета глаз и кожи, проблемами с почками, изменениями в поведении и т.д.

Диуретики

Эти средства обладают мочегонным эффектом: фурасемид, хлорталидон, ацетазоламид и другие. Есть несколько причин применения их спортсменами. С помощью диуретиков можно быстро снизить вес, что актуально для некоторых весовых категорий. Для гимнасток, фигуристок – это возможность улучшить внешний вид, ведь без воды мускулы становятся более очерченными. Но самое важное – с помощью выделения мочи можно выводить из организма другие допинги или маскировать их использование. Однако использование диуретиков чревато падением давления, нарушением водно-электролитного равновесия, сбоями в работе сердца и т.д, вплоть до внезапной смерти.

Пептидные гормоны

В нашей физиологии эти гормоны играют важную роль, влияя даже на поведение. Но в список ВАДА они попали неслучайно. Примерами таких гормонов являются инсулин, гормон роста и эритропоэтин. Последний стимулирует образование эритроцитов в костном мозге, что помогает борьбе с рядом заболеваний. А вот для спортсменов эритропоэтин интересен своей возможностью повысить уровень гемоглобина, который доставляет кислород в ткани. Прием такого допинга явно повышает выносливость. Неслучайно атлеты, которые активно используют кислород, чаще других попадаются на использовании эритропоэтина: легкоатлеты, лыжники, велосипедисты.

Побочным эффектом использования этого допинга является повышенная вязкость крови, риск образования тромбов, появления опухолей, расстройство пищеварения, бессонница, чувство онемения.

Бета-2 агонисты

Фактически, это лекарство от астмы. В целях борьбы с ними медикаментозно расширяются бронхиолы, что помогает лучше дышать. Неудивительно, что и спортсмены обращают внимание на эти препараты. Исследования показали, что их прием повышает производительность и время работы под нагрузкой.

Побочным же эффектом от их применения является повышенное сердцебиение, тошнота, головокружение, бессонница, расстройство желудка.

Гормоны и модуляторы метаболизма

Прием синтетических андрогенов легко выявляется даже спустя месяцы, так что фармацевты стали искать нечто менее заметное. Эта группа препаратов подавляет эстрогены и оказывает андрогенный эффект. У мужчин это выражается в резком уровне тестостерона, также уходят побочные эффекты от приема анаболиков. Однако негативные последствия тоже имеются: риск тромбов в ногах, легочной эмболии.

Модуляторами метаболизма считаются вещества, способные влиять на психику и физическое состояние организма. Самым известным примером является мельдоний, который защищает клетки сердца, в теории повышая выносливость и помогая восстановлению после нагрузок.

Стимуляторы и наркотики

Стимуляторы активно воздействуют на нервную систему, повышая концентрацию и снижая усталость. У спортсмена может увеличиться стремление к победе. Наиболее известные стимуляторы – кофеин и никотин, но они допингом не считаются, а вот другие вещества этой группы: кокаин, амфетамин, эфедрин – запрещены, как и каннабис, который не факт, что помогает спортсменам.

Негативный эффект от приема стимуляторов – притупление чувства боли, так что спортсмен может не ощутить грань своих возможностей, что приведет к тепловому удару, судорогам, травмам.

Глюкокортикоиды

Эти гормоны влияют на метаболизм глюкозы, белка и жиров. С их помощью спортсмены снижают боль и воспаления. Но длительный их прием сказывается набором веса, слабостью мышц, депрессией.

Бета-блокаторы

Подобные препараты блокируют адреналиновый эффект, замедляя ритм сердца и силу его сокращений. Тем самым снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и давление. Такого рода допинг помогает в тех видах спорта, где требуется расслабление перед точным действием: гольф, дартс, автоспорт, сноуборд, стрельба. Побочным действием становится депрессия, усталость, головная боль, запоры.

Алкоголь – это допинг?

Официально алкоголь не является допингом, но в разных видах спорта есть пороговые концентрации уровня этанола в крови:

Роллерный спорт – 0,02 г/л

Аэронавтика — 0,05 г/л

Карате — 0,4 г/л

А вот для автомобильного спорта, стрельбы из лука, водно-моторного и авиационного спорта порог составляет 0,1 г/л.

Необычные виды допинга

В попытках улучшить работу организма спортсмены прибегают и к довольно сложным видам допинга. Например, инертные газы, аргон и ксенон, позволяют быстро расслабиться – они относятся к природным стимуляторам. Кровяной допинг подразумевает переливание перед соревнованиями собственной крови со сверхдозой красных телец (эритроцитов), улучшающих доставку кислорода к мышцам. Собственная кровь гарантирует отсутствие реакций несовместимости.

В последнее время стали говорить и о генном допинге. Влияя на нужные гены, можно, к примеру, заставить клетки мышц работать быстрее. И первые препараты уже появились, пока еще малоэффективные и опасные. Но можно не сомневаться, что разработка такого вида допинга для элитных спортсменов ведется.

Заключение

Когда цена победы высока, спортсмен готов на риск повысить свои шансы с помощью запрещенных веществ. Современный профессиональный спорт вообще является полем для фармацевтики. Но если одни вещества почему-то разрешены, другие – запрещены. Да и исключения для некоторых спортсменов имеются. И то, что не было допингом вчера, завтра может им стать росчерком пера чиновников. Так что этика применения допинга – вопрос бурно обсуждаемый. Неслучайно в начале 2024 года миллиардер Питер Тиль объявил о намерении организовать свою олимпиаду для спортсменов, разрешив им употреблять допинг и стероиды. Конечно же, эта идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

В 1980-1990-х врач и публицист Боб Голдман опросил группу спортсменов мирового уровня, согласны ли они на прием некоего волшебного препарата, который гарантировал бы им победы на ближайшие пять лет, но при этом убил бы через эти же пять лет. Оказалось, что каждый второй спортсмен был готов пойти на это. Правда, уже современные аналогичные исследования показали значительно снижение числа согласных. Лишь каждый сотый спортсмен готов был принимать незаконный смертельный препарат, 6% незаконный, но смертельно опасный и 12% – незаконный, но безвредный. За прошедшие с 1980-х годы изменилось отношение к допингу и к его рискам.

Сложившаяся система допинга и борьбы с ним – несовершенна, критикуема, но ей, похоже, альтернативы пока нет. Спортсмены, которые хотят добиваться великих побед и зарабатывать на этом, просто обязаны следовать принципам ВАДА и тщательно контролировать прием препаратов.