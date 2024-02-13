Вы могли обратить внимание, что постоянно чувствуете усталость, и вам как будто не хватает энергии. Оказывается, виной тому могут быть ваши привычки и действия. И если вы пересмотрите свое отношение к ним, то жизнь точно станет ярче, продуктивнее и эффективнее. А вы сможете найти новые для себя источники энергии. А для этого надо сперва узнать, какие же привычки ведут к выгоранию и почему. Поняв это, прислушайтесь к нашим советам, которые помогут бороться с проблемой.

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Многозадачность

Многие из нас начинают свое утро с того, что просматривают социальные сети или почту, одновременно завтракая или выпивая кофе. Наша современная жизнь предусматривает множество дел, между которыми приходится постоянно переключаться. И при этом далеко не все эти задачи действительно важные. Например, мы на пару минут отрываемся от работы для того, чтобы прочитать пришедшие в мессенджер уведомления.

Однако ученые пришли к выводу, что такое поведение ведет к распределению внимания. За красивым термином «многозадачность» на самом деле кроется не очень приятное «отвлечение». Как ни хотелось бы одновременно успешно участвовать в нескольких делах, чаще всего это обречено на неудачу. Наша продуктивность снижается, увеличивается риск ошибок. Ведь переключение и обратный возврат – это тоже определенные работы, которые потребляют ресурсы. Ученые выяснили, что одновременно можно держать в голове до семи задач, а решать – и того меньше.

Что делать?

Вам стоит приучить себя жить по распорядку, а для помощи составить список очередности выполнения дел. Так вы почувствуете стабильность, структуру занятий, что приведет к сохранению энергии. Правда, установить оптимальный распорядок получится не сразу – придется поэкспериментировать, что тоже потребует времени и сил.

А со списком задач вы сможете работать шаг за шагом и не отвлекаться, да и в голове не надо будет держать лишнего, освободившиеся же ресурсы лучше оставить для более важного. Если вы не можете выполнить задачу прямо сейчас – не отвлекайтесь на нее, а просто запишите в список дел для дальнейшего ее планирования.

Уведомления

Большинство людей во время напряженной работы время от времени слышат уведомления от своего телефона: пришли новые SMS, лайки в социальных сетях, сообщения в мессенджерах. И даже если вы силой воли не берете в руки телефон, понимая, что это заберет ценное время, то все равно такое поведение гаджета отвлекает на себя внимание. Как и в случае с многозадачностью, уведомления утомляют и снижают в конечном итоге производительность.

Что делать?

Вы же понимаете, что практически любое уведомление не требует немедленной на него реакции. Лишний лайк – явно не повод отвлекаться на него. Оставьте на это специальное время вечером. Пусть включенными остаются только те оповещения, которые действительно требуют немедленной реакции: из рабочего чата, служб доставки, от близких людей.

Беспокойство и ненужные размышления

Ученые выяснили, что мозг взрослого человека весит около 1,5 кг или же 2% от всей массы тела. При этом орган этот потребляет 20-25% всей энергии нашего организма. И все наши размышления и беспокойства ведут к неустанной работе мозга. Он порождает мысли и сценарии, чаще всего малопродуктивные. И все это требует дополнительных ресурсов, сказываясь общим утомлением.

Что делать?

Вам стоит лучше осознавать своё текущее состояние, для этого можно обратиться к концепции осознанности. Она позволит вам полностью присутствовать в текущем моменте и месте. С ней вы повысите свою эффективность и снизите уровень стресса. Один из самых простых способов осознанности – сосредоточиться на том, что вас окружает: на движении рук, на запахах вокруг, на звуках. И это полное противоположность погружению в тревожные мысли.

Переутомление

Современное общество призывает нас быть продуктивными, успех является главным критерием самооценки. Но при этом люди забывают о своем психическом здоровье ради карьеры и результата. Неслучайно еще в начальной школе учителя поднимали нас на короткую зарядку – уставшие от письма пальчики надо было размять. С возрастом же ситуация только усугубляется. Без отдыха вы не только быстрее лишитесь энергии, но и просто «перегорите». Ваше тело устает от одного и того же положения, глаза – от фокуса на одном и том же объекте. Как можно говорить после этого о хорошем самочувствии и качественном выполнении не только профессиональных задач, но и об уходе за собой?

Что делать?

Приучите себя к тому, что надо соблюдать баланс между работой и личной жизнью, давая себе передышку. Свои возможности стоит адекватно оценивать и реалистично подходить к ежедневным задачам. Если вы трудитесь дома, то в определенное время всегда заканчивайте работу. А в свободное время займитесь тем, что вам действительно нравится, это может быть хобби или общение с близкими. Вы скоро почувствуете улучшение самочувствия и настроения.

Недостаток сна и неправильное питание

Чтобы вам хватало энергии на весь день – надо высыпаться. Среднему человеку требуется на это от 7 до 8 часов в сутки. Но чаще всего мы даже и столько выкроить не можем. Ожидаемым результатом становится быстрая усталость и ослабевание иммунной системы.

Да и питание в состоянии усталости тоже способно оказаться проблемой. Вы можете даже не почувствовать голода и пропустить прием пищи. Или же в желании быстро перекусить будет выбрана вредная или замороженная еда, фастфуд.

Что делать?

Совет простой – соблюдайте гигиену сна и питайтесь полезной пищей. Отдохнув хорошо ночью, вы сразу же снизите уровень стресса, повысите уровень энергии, возможности памяти. Качественный сон – ключ к хорошему физическому и психическому здоровью, а питание – тоже важная форма заботы о себе.

Работа с социальными сетями

Как ни парадоксально это может звучать – но социальные сети нужны современному человеку. Хотя этот мир и может породить интеллектуальную перегрузку своими объемами информации, они же порождают и прилив дофамина. Именно поэтому мы тратим так много времени на просмотр ленты новостей наших подписчиков. Так что от телефона и соцсетей отказаться не так и просто, но можно хотя бы контролировать проведенное за ними время.

Что делать?

Не делайте свою жизнь частью социальных сетей, пусть они станут работать на вас. Стоит помнить, что иногда телефон стоит отложить и попросту забыть про новости, когда речь заходит о работе. Можно отслеживать проведенное в Интернете время и постепенно сокращать его. Также стоит выбрать тот контент, который будет вам полезен и повысит мотивацию, научит чему-то новому.

Сдерживание эмоций

Если вы подавляете или сдерживаете свои эмоции, то вы их или не признаете, или не принимаете, или же не работаете с ними. Такое отношение к ним – свидетельство отсутствия механизмов преодоления трудностей. Именно поэтому мы и подавляем то, что чувствуем. Вот только такое поведение не решит проблемы, удержание же в себе эмоций всегда требует дополнительной энергии.

Что делать?

Эмоциональная часть интеллекта должна быть направлена на то, чтобы эмоции, как ваши собственные, так и других людей, работали на вас, а не против вас. Улучшенные навыки в этой области помогают вам справляться с чувствами, отслеживать их и точно идентифицировать. Возможно, вам понадобится помощь терапевта, который покажет нужные инструменты для управления своими эмоциями. Это позволит повысить продуктивность жизни и сделает ее полноценной.

Нездоровые отношения

Вы можете постоянно принижать свою роль в обществе, что мешает вашему благополучию, или же остаетесь в созависимых отношениях из-за боязни одиночества. Нездоровые модели построения и поддержания отношений истощают энергию, также оказывая влияние на разум и тело. Вы вкладываете свою энергию в старые отношения, в попытке заставить их работать, вместо работы над теми, которые приносят радость и счастье с поддерживающими вас людьми.

Что делать?

Ключом к здоровым отношениям является признание своей роли в этом процессе. Установите свои границы и соблюдайте их. Дайте человеку понять, что вам не нравится определенное отношение. Эмоциональная зрелость поможет выявить и избежать нездоровых моделей поведения. Раннему выявлению психологических триггеров поможет терапия, она позволит предсказать и избежать нездоровых отношений, забирающих вашу энергию.

Психотерапевт поможет вам выявить что в ваших отношениях не так, почему вы застряли в них и помочь разорвать порочный круг.

Чрезмерная самокритичность

У каждого из нас в жизни случалась какая-то неприятность, в который мы винили себя: опоздали на встречу, не проявили должный уровень сочувствия, забыли что-то сделать. Но если вы постоянно будете себя ругать вместо обучения на ошибках, то может сформироваться привычка вести негативный внутренний диалог. И вы застрянете в своей самокритичности, тратя на это энергию.

Что делать?

Практикуйте самосострадание. Вы сами должны стать для себя приоритетом, будьте внимательны и бережны к себе. Помните, что иногда случаются неприятности, не всегда удается реагировать на это лучшим образом. С самосостраданием вы улучшите свое настроение и повысите удовлетворенность от жизни.

Жажда

Пусть ученые пока спорят, сколько точно воды требуется человеку каждый день. Но нет никаких сомнений, что пить обязательно. Жажда – простой и главный индикатор необходимости пополнения запасов жидкости. Но часто мы этот позыв игнорируем. А через пару часов оказывается, что и во рту чрезмерно сухо, и сил уже нет, и голова тяжелая.

Что делать?

Просто держите рядом с собой емкость с водой. И как только вы почувствуете первые признаки жажды – утолите ее парой небольших глотков.

Беспорядок

Вспомните фразу из детства: «Беспорядок на столе – беспорядок в голове». А ведь так удобно не убирать свой рабочий стол, где все, кажется, под рукой. Со стороны же такой беспорядок кажется очень непродуктивным. Ученые пришли к мысли, что беспорядок действительно вредит. Мало того, что на поиск в бардаке требуются время и нервы, так еще и неорганизованное пространство порождает беспокойство и усиливает стресс.

Что делать?

Разберите завалы на своем рабочем месте и вскоре вы увидите повышение эффективности своего труда.

Неудобная одежда

На вас тесная обувь, которую надо же куда-то носить, тесные брюки и нелюбимая рубашка – чей-то подарок? Действительно, не выкидывать же все эти вещи! Но их ношение приводит к ненужным страданиям. Чем бы вы не занимались – от дискомфорта никуда не деться. Так что вы быстро устанете и будете мечтать только о том моменте, когда дома сможете переодеться.

Что делать?

Наша жизнь не настолько длинная, чтобы тратить ее на неудобные вещи. Неприятностей и без того хватает, чтобы не добавлять себе мозолей от тесной обуви или дискомфорта от нелюбимых и неудобных вещей.

Ложь

Одно из исследований показало, что чем меньше люди себя обманывают, тем лучше они себя чувствуют. Даже небольшая ложь в виде преувеличения своих заслуг или придуманной причины неудачи может ухудшить психологический баланс и привести в итоге к меланхолии. А что уж говорить о большой и тотальной лжи, которая не просто забирает вашу энергию, но и буквально ломает отношения с близкими.

Что делать?

Вы можете пытаться избегать говорить правду сейчас, но надо понимать, что только честность может помочь на дистанции и обеспечит вам в итоге хорошее настроение.

Сколько времени надо на избавление от привычек?

Итак, вы познакомились с несколькими распространенными привычками, которые забирают у нас энергию. Были даны и советы по преодолению проблем. Осталось понять – насколько сложно избавиться от старых токсичных привычек и сколько времени на это уходит?

Исследования показали, что процесс отказа от привычки может занять от 18 до 254 дней. Если вы пытаетесь выработать для своего психического здоровья более здоровые привычки, то возьмите на себя обязательство следовать им хотя бы пару месяцев. И вскоре вы обнаружите, что жизнь становится проще и ярче.