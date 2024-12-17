В декабре 2024 года в Instagram появилась возможность запланировать отправку личных сообщений. Теперь вы можете выбрать конкретное время и дату для отправки сообщения по таймеру для своих друзей, близких или коллег.

Для чего отправлять личные сообщения по таймеру в Инстаграм?

Функция планирования отправки личных сообщений будет особенно полезна для авторов и брендов, которые стремятся отправлять свои послания в наиболее подходящее время. Она также будет незаменима для обычных пользователей, стремящихся связаться со своими друзьями в конкретный час из-за разницы в часовых поясах.

С помощью этой функции можно создавать напоминания о важных делах, которые нужно выполнить в определенный день и время. Например, можно поздравить с днём рождения или напомнить кому-то о запланированной встрече на конкретный день. Кроме того, она будет полезна для тех, кто часто общается по ночам, не желая, чтобы окружающие знали, как поздно они бодрствуют.

Как отправлять запланированные сообщения в «директе» Instagram?

1. Запустите приложение Instagram и перейдите на вкладку с лентой.

2. Коснитесь значка мессенджера или проведите пальцем справа налево, чтобы перейти в «директ».

3. Выберите пользователя для отправки запланированного сообщения.

4. Введите текст сообщения, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Отправить» (белый самолетик на синем фоне) до появления таймера.

5. Установите желаемую дату и время и нажмите кнопку «Отправить <дата> в <время>».

Как только вы запланируете отправку сообщения, каждый раз при открытии этого чата внизу экрана будет размещен баннер с уведомлением о том, что у вас есть «X запланированных сообщений». Этот баннер будет отображаться до тех пор, пока все запланированные сообщения для этого пользователя не будут отправлены.

Как удалить запланированное личное сообщение в Instagram?

К сожалению, в настоящее время нет возможности изменить дату или время запланированного сообщения. Поэтому, если вы хотите отменить отправку, вам придется удалить сообщение. Чтобы удалить личное сообщение по таймеру в «директе» Instagram сделайте следующее:

1. Откройте раздел с личными сообщениями и перейдите в нужный чат.

2. Коснитесь баннера «X запланированных сообщений».

3. В открывшемся меню нажмите и удерживайте палец на сообщении, которое необходимо удалить.

4. Выберите пункт «Удалить».

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я отправить по расписании в личном сообщении фото или видео?



Нет, на данный момент вы можете отправлять по таймеру в «директе» Инстаграма только текстовые сообщения. Какой максимальный срок можно запланировать для отправки сообщения в «директе» в Instagram? На данный момент сервис позволяет отложить отправку сообщения по таймеру на срок до 29 дней. Можно ли изменить дату или время запланированного сообщения?



Нет, вы не можете изменить дату или время запланированного сообщения. Вы можете его только удалить.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто