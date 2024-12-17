В декабре 2024 года в Instagram появилась возможность запланировать отправку личных сообщений. Теперь вы можете выбрать конкретное время и дату для отправки сообщения по таймеру для своих друзей, близких или коллег.
Для чего отправлять личные сообщения по таймеру в Инстаграм?
Функция планирования отправки личных сообщений будет особенно полезна для авторов и брендов, которые стремятся отправлять свои послания в наиболее подходящее время. Она также будет незаменима для обычных пользователей, стремящихся связаться со своими друзьями в конкретный час из-за разницы в часовых поясах.
С помощью этой функции можно создавать напоминания о важных делах, которые нужно выполнить в определенный день и время. Например, можно поздравить с днём рождения или напомнить кому-то о запланированной встрече на конкретный день. Кроме того, она будет полезна для тех, кто часто общается по ночам, не желая, чтобы окружающие знали, как поздно они бодрствуют.
Как отправлять запланированные сообщения в «директе» Instagram?
1. Запустите приложение Instagram и перейдите на вкладку с лентой.
2. Коснитесь значка мессенджера или проведите пальцем справа налево, чтобы перейти в «директ».
3. Выберите пользователя для отправки запланированного сообщения.
4. Введите текст сообщения, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Отправить» (белый самолетик на синем фоне) до появления таймера.
5. Установите желаемую дату и время и нажмите кнопку «Отправить <дата> в <время>».
Как только вы запланируете отправку сообщения, каждый раз при открытии этого чата внизу экрана будет размещен баннер с уведомлением о том, что у вас есть «X запланированных сообщений». Этот баннер будет отображаться до тех пор, пока все запланированные сообщения для этого пользователя не будут отправлены.
Как удалить запланированное личное сообщение в Instagram?
К сожалению, в настоящее время нет возможности изменить дату или время запланированного сообщения. Поэтому, если вы хотите отменить отправку, вам придется удалить сообщение. Чтобы удалить личное сообщение по таймеру в «директе» Instagram сделайте следующее:
1. Откройте раздел с личными сообщениями и перейдите в нужный чат.
2. Коснитесь баннера «X запланированных сообщений».
3. В открывшемся меню нажмите и удерживайте палец на сообщении, которое необходимо удалить.
4. Выберите пункт «Удалить».
Часто задаваемые вопросы
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