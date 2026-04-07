Почему iOS 26 ощущается быстрее iOS 18, хотя многие жалуются на обратное

Известный технологический блогер Джон Грубер провел необычный эксперимент: два дня пользовался iPhone с iOS 18 после долгого времени на iOS 26. Результат оказался неожиданным — старая система показалась ему медленнее новой, хотя многие жаловались на обратное.

Что обнаружил Джон Грубер при возврате на iOS 18

Джон Грубер опубликовал короткую заметку с простым названием: «iOS 26 ощущается быстрее, чем iOS 18». Два дня он провел с iPhone 16 Pro на iOS 18.7.7 в качестве основного телефона — и был удивлен результатом.

Если хотите действительно заметить разницу, сделайте то же, что и я — проведите пару дней на iOS 18. Столько мелочей кажутся медленнее. Не знаю, действительно ли что-то работает медленнее, но из-за более медленных анимаций это выглядит медленнее, а значит — и ощущается медленнее.

Парадокс в том, что iOS 26 с дизайном Liquid Glass на старте получила волну критики за проблемы с производительностью. Пользователи жаловались на подтормаживания, особенно на версии 26.0. А теперь выясняется, что старая iOS 18 на фоне обновленной системы выглядит еще более вялой.

Почему iOS 26 ощущается быстрее iOS 18

Секрет прост: Apple ускорила системные анимации. Не производительность железа, не оптимизацию кода — именно визуальные эффекты.

Грубер приводит конкретный пример: анимация при свайпе вверх от нижнего края экрана для возврата на главный экран. В iOS 26 она заметно шустрее, чем была в iOS 18. Люди это заметили еще летом прошлого года во время бета-тестирования, но потом шумиха быстро утихла.

Один из самых значительных скачков скорости случился в iOS 26 beta 6, когда Apple существенно ускорила анимацию запуска приложений. Грубер вспоминает, что тогда был впечатлен этим изменением, но быстро привык и забыл про него.

Психология восприятия проста: если интерфейс реагирует быстро визуально, мозг считывает всю систему как быструю. Даже если под капотом ничего принципиально не изменилось. А если анимации тормозят — система кажется медленной, даже на мощном железе.

Грубер отмечает важный момент: если вы используете только iPhone, разницу можете и не заметить — к скорости привыкаешь моментально. Но люди, которые переходят с Android, эту разницу видят сразу. Для них скорость iOS 26 — один из аргументов в пользу перехода на iPhone.

Какие анимации Apple ускорила в iOS 26

Apple не публикует подробных списков изменений анимаций в обновлениях, но пользователи и блогеры успели задокументировать основные улучшения в iOS 26:

1. Запуск приложений — самое заметное изменение. Тап по иконке, и приложение открывается почти мгновенно. В iOS 18 была ощутимая пауза между нажатием и появлением контента.

2. Возврат на главный экран — свайп снизу вверх теперь работает резвее. Раньше анимация плавно «доезжала» до конца, теперь она ускорена.

3. Переключение между приложениями — жест переключения через нижнюю полосу также стал отзывчивее.

4. Разблокировка Face ID — визуально кажется, что телефон разблокируется быстрее, хотя сама технология распознавания не изменилась.

Эти мелочи в сумме дают ощущение, что iPhone на iOS 26 работает быстрее, чем тот же аппарат на iOS 18. При этом реальная вычислительная мощность, конечно, не изменилась.

Мой опыт сравнения iOS 18 и iOS 26

Я не проводил такой же эксперимент, как Грубер — у меня нет запасного iPhone на старой iOS 18 для полноценного сравнения. Но по памяти могу подтвердить: после обновления на iOS 26 система действительно стала ощущаться живее.

Особенно это заметно на iPhone 14 Pro, который у меня был основным до недавнего времени. На iOS 18 он иногда слегка притормаживал при переключении между тяжелыми приложениями. После обновления на iOS 26.4 эти микрозависания почти исчезли — не потому, что железо стало мощнее, а потому что анимации теперь «маскируют» задержки лучше.

Но важно понимать: первые версии iOS 26 реально тормозили у многих пользователей. Особенно на старых моделях вроде iPhone 12 и 13. Apple постепенно оптимизировала систему через патчи, и к версии 26.4 большинство проблем было решено.

Было бы интересно, если бы Apple разрешила откатываться на предыдущие версии iOS хотя бы на несколько месяцев после выхода новой. Тогда каждый мог бы сам провести такой эксперимент и сравнить ощущения. Но, к сожалению, Apple блокирует установку старых версий iOS довольно быстро после релиза новой.

Часто задаваемые вопросы

iOS 26 быстрее iOS 18?

Субъективно — да, благодаря ускоренным системным анимациям. Объективно производительность процессора не изменилась, но интерфейс реагирует визуально быстрее, что создает ощущение общей скорости системы.

Можно ли вернуться с iOS 26 на iOS 18?

Официально Apple не разрешает откатываться на предыдущие версии iOS после того, как перестает их подписывать. Обычно это происходит через несколько недель после выхода новой версии. Apple блокирует откат на старые версии по соображениям безопасности — старые системы могут содержать уязвимости. Официально компания не объясняет эту политику подробно, но практика остается неизменной годами.

Почему iOS 26 тормозила на старте?

Первые версии iOS 26, особенно 26.0, имели проблемы с оптимизацией нового дизайна Liquid Glass. Apple исправляла эти проблемы в последующих обновлениях, и к версии 26.4 большинство жалоб исчезло.

На каких iPhone iOS 26 работает быстрее всего?

Лучше всего iOS 26 оптимизирована для iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro. На старых моделях вроде iPhone 12-13 могут быть микрозависания, особенно в первых версиях системы.

Стоит ли обновляться на iOS 26 прямо сейчас?

Да, сейчас система стабильная и быстрая. Если у вас iPhone 14 Pro или новее, обновление принесет больше плюсов, чем минусов.

