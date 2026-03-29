5 раз, когда Apple превратила провалы конкурентов в хиты

Apple часто ругают за то, что компания выходит на рынок позже конкурентов. Складные телефоны, умные часы, планшеты — другие делали все это раньше. Но именно Apple раз за разом превращает провальные категории в многомиллиардные хиты. Разбираем пять главных примеров этой стратегии — от Macintosh до iPhone.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Стратегия Apple: почему компания никогда не торопится быть первой

«Конкуренты давно это сделали, а Apple опять опаздывает» — самая популярная претензия к компании из Купертино. Складные телефоны продаются с 2019 года. Умные часы выпускали задолго до Apple Watch. Планшеты пытались продвигать еще в 1990-х, например, GRiDPad.

Но те, кто так говорит, не понимают главного. Суперсила Apple — не в том, чтобы первой выскочить на рынок с сырым продуктом. А в том, чтобы подождать, пока конкуренты наступят на все грабли, спокойно изучить их промахи и выпустить версию, которую захотят купить миллионы обычных людей.

Не первый. Но лучший — и ниже пять самых ярких примеров.

Macintosh (1984): как Apple научила мир кликать мышкой

До 1984 года работа на компьютере выглядела примерно так: черный экран, мигающий курсор и десятки текстовых команд, которые нужно помнить наизусть. Хочешь скопировать файл? Набирай copy file.txt a:\ . Одна опечатка — и ничего не произойдет. Компьютеры были инструментом для программистов и инженеров. Обычному человеку там делать было нечего.

Графический интерфейс к тому моменту уже существовал. Xerox Alto появился еще в 1973 году, а сама Apple выпустила Lisa с графическим интерфейсом в 1983-м. Но Alto был исследовательским проектом, который не продавался широкой публике, а Lisa стоила почти 10 000 долларов — примерно 30 000 в пересчете на сегодняшние деньги — и с треском провалилась.

Macintosh все перевернул. За 2 495 долларов покупатель получал компьютер, на котором можно было взять мышку, навести курсор на иконку и просто кликнуть. Перетащить файл из одной папки в другую. Закрыть окно одним движением. Для 1984 года это выглядело как магия.

Идея оказалась настолько мощной, что Microsoft полностью скопировала подход и создала Windows. Сегодня графический интерфейс — основа любого устройства: от смартфона до телевизора. А начиналось все с маленького бежевого ящика, который критики считали дорогой игрушкой.

PowerBook 100 (1991): как Apple придумала современный ноутбук

Пожалуй, самый недооцененный пример из этого списка. Посмотрите на любой ноутбук рядом с вами прямо сейчас — MacBook, Lenovo, ASUS, Chromebook, что угодно. Каждый из них построен по схеме, которую Apple предложила в 1991 году.

До PowerBook 100 портативные компьютеры выглядели иначе: клавиатура упиралась прямо в передний край корпуса, а указывающее устройство (если оно вообще было) торчало сбоку. Работать за таким компьютером — сомнительное удовольствие: ладони буквально свисали в воздухе.

Apple сделала простую, но гениальную вещь: сдвинула клавиатуру назад, освободив место для упора ладоней, и поставила трекбол ровно по центру под клавишами. Этой компоновке уже много лет. Никто в мире так и не придумал ничего лучше. Никто даже не пытается.

Любопытная деталь: PowerBook 100 разрабатывали совместно с Sony, и для своего времени он оказался на удивление тонким и легким. Именно этот компьютер показал миру, что для работы необязательно сидеть за столом. Мир с тех пор не вернулся обратно.

iPod (2001): 1000 песен в кармане вместо десяти

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Первый коммерчески успешный MP3-плеер — Diamond Rio PMP300 — вышел в 1998 году. Слово «успешный» тут стоит взять в кавычки: за все время жизни модели продали около 400 тысяч штук. Плеер вмещал 8–10 песен, и категория MP3-плееров считалась тупиковой нишей для энтузиастов.

Apple увидела в этой нише потенциал и в октябре 2001 года выпустила iPod. Слоган был гениально простым: «1,000 songs in your pocket» — тысяча песен в твоем кармане.

Критики тут же возмутились: кто заплатит 399 долларов за плеер, если Rio стоит вдвое дешевле? Оказалось — заплатят. И с удовольствием. К 2005 году Apple продала более 30 миллионов iPod. Категория, которую все списали со счетов, превратилась в огромный рынок.

Весь секрет — в емкости. Когда ты носишь с собой всю музыкальную коллекцию вместо десяти случайных треков, цена перестает быть главным аргументом. iPod просто решил правильную проблему — ту, которую Diamond Rio даже не пытался решать.

iPhone (2007): смартфон, который захотели все

iPhone не был первым смартфоном. Даже близко. Первый смартфон — IBM Simon — появился аж в 1994 году. Но до 2007-го смартфоны оставались нишевым продуктом: по данным аналитиков, на них приходилось всего около 6% мирового рынка мобильных телефонов. Корпоративные менеджеры покупали коммуникаторы BlackBerry, а энтузиасты — устройства на Windows Mobile. Остальной мир прекрасно обходился кнопочными Nokia.

Все были убеждены: обычному человеку смартфон не нужен.

Apple iPhone объединяет телефон, плеер и интернет. Но исследования показывают, что спрос на такие комбинированные устройства самый низкий в богатых странах.

Это не шутка. Это реальная рецензия The Guardian, опубликованная незадолго до выхода iPhone. А Стив Балмер, тогдашний глава Microsoft, публично смеялся над iPhone, заявляя, что телефон без физической клавиатуры никому не нужен.

Apple сделала три вещи, которые перевернули рынок: убрала физическую клавиатуру, поставила большой сенсорный экран и создала интерфейс, которым можно управлять пальцами — без стилуса.

К 2012 году смартфоны занимали уже около 40% мирового рынка мобильных телефонов. Сегодня найти в продаже обычную кнопочную «звонилку» — отдельный квест. Apple не изобрела смартфон, но сделала его таким, каким мы его знаем.

Справедливости ради: запуск Android в 2008 году тоже сильно ускорил распространение смартфонов. Но Google, по сути, скопировал ключевые концепции iPhone — как в софте, так и в подходе к железу. Что лишний раз доказывает: Apple задала правила для всей индустрии.

iPad (2010): планшет, который наконец-то стал нужен

Планшеты существовали задолго до iPad. GRiDPad вышел еще в 1989 году. Microsoft активно продвигала концепцию Tablet PC с начала 2000-х. Но все эти устройства были тяжелыми, толстыми, работали исключительно со стилусом и стоили как приличный ноутбук. Покупали их для больниц, складов и полицейских машин. Весь мировой рынок планшетов в 2009 году — около миллиона штук за целый год.

Когда Apple анонсировала iPad, интернет отреагировал предсказуемо. «Большой iPod touch», «кому это нужно?», «провал года» — типичные комментарии того времени.

А потом iPad вышел в продажу. За 2010 год было продано около 20 миллионов планшетов — подавляющее большинство из них iPad. К 2013 году мировые продажи планшетов превысили 200 миллионов штук в год. Рост в 200 раз за четыре года — попробуйте найти что-то подобное в истории электроники.

Apple не придумала планшет. Она убрала стилус, сделала устройство тонким и легким, поставила ценник от 499 долларов — и впервые внятно объяснила, зачем планшет вообще нужен обычному человеку.

Apple Watch, AirPods, AirTag: продолжение модели

Та же формула «подождать и сделать лучше» продолжила работать и дальше. Три ярких примера.

Apple Watch

До Apple Watch в 2015 году умные часы выпускали Samsung (Galaxy Gear, 2013), Pebble, Sony, Motorola. Ни одна из этих моделей не стала массовым продуктом. Apple вышла на рынок позже всех — и сегодня Apple Watch остаются самыми продаваемыми умными часами в мире.

AirPods

Полностью беспроводные наушники существовали до AirPods. Но именно их появление в конце 2016 года сделало категорию по-настоящему мейнстримной. Помню, как над «палочками в ушах» смеялись в первые дни — а через год они были у каждого второго в метро.

AirTag

Компания Tile продавала Bluetooth-трекеры с 2013 года, но категория оставалась нишевой. Apple выпустила AirTag в 2021 году — и мгновенно захватила рынок благодаря сети «Локатор», объединяющей сотни миллионов iPhone, iPad и Mac по всему миру. Конкурировать с такой инфраструктурой у Tile шансов просто не было.

Одна и та же формула. Одни и те же результаты. Раз за разом.

Складной iPhone: почему Apple снова выжидает

И теперь понятно, почему Apple до сих пор не выпустила складной телефон.

Samsung Galaxy Fold появился в 2019 году. С тех пор складные смартфоны выпускают Samsung, Huawei, Motorola, OPPO, OnePlus и многие другие. Но за шесть лет категория так и не вышла из ниши — по разным оценкам, складники занимают около 1–2% мирового рынка смартфонов.

Проблемы все те же: заметная складка на экране, вопросы к долговечности шарнира, увеличенная толщина в сложенном виде, высокая цена. Конкуренты каждый год улучшают свои модели, но по-прежнему продают, по сути, продвинутые прототипы для энтузиастов.

Apple, судя по утечкам и слухам, выйдет на этот рынок в 2025–2026 году — ровно тогда, когда технология дозреет до уровня, приемлемого для массового покупателя. Если история чему-то учит, то складной iPhone станет первым складным телефоном, который можно дать человеку, далекому от техники, — и он даже не заметит, что экран складывается.

Все опять скажут: «Apple ничего нового не придумала». А Apple опять продаст десятки миллионов штук.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что Apple просто копирует идеи конкурентов?

Нет. «Скопировать» и «взять неработающую идею, исправить все ошибки и превратить в массовый продукт» — принципиально разные вещи. Apple берет категории, в которых конкуренты уже провалились, и делает их привлекательными для обычных людей. Это требует огромной инженерной и дизайнерской работы.

Почему Apple никогда не выпускает продукты первой?

Потому что стратегия Apple — не гнаться за титулом «первого», а дождаться, пока технология созреет и конкуренты выявят все слабые места. Компания может себе это позволить: у нее достаточно финансовой подушки и рыночного влияния, чтобы спокойно ждать три, пять, даже семь лет.

Какой продукт Apple стал самым успешным из «опоздавших»?

iPhone. Apple вышла на рынок смартфонов через 13 лет после IBM Simon — и полностью переопределила категорию. Сегодня iPhone приносит более половины всей выручки Apple.

Были ли у Apple провалы с этой стратегией?

Да. HomePod первого поколения (2018) не стал массовым продуктом, хотя умные колонки Amazon Echo и Google Home уже доказали спрос. Apple не смогла предложить убедительную альтернативу по соотношению цены и функциональности. Дорогая колонка с отличным звуком, но ограниченной Siri — этого оказалось недостаточно. Были и другие провалы.

Кто на самом деле придумал графический интерфейс — Apple или Xerox?

Концепцию GUI разработали в исследовательском центре Xerox PARC в 1970-х. Стив Джобс побывал там в 1979 году и вдохновился увиденным. Но Apple не скопировала Xerox напрямую — она создала собственную реализацию, сначала в провальной Lisa (1983), а затем в революционном Macintosh (1984). Сама Xerox так и не смогла превратить свои разработки в коммерчески успешный продукт.

Почему конкуренты не используют ту же стратегию «подождать и сделать лучше»?

Для этого нужны два редких ресурса: терпение и деньги. Инвесторы и пресса ругают компании за «опоздания». Большинство производителей электроники вынуждены гнаться за новыми категориями, чтобы не потерять рыночную долю. У Apple достаточно прибыли и лояльной аудитории, чтобы позволить себе роскошь ожидания. Практически ни у кого больше такой подушки нет.

А что насчет Apple Vision Pro — это тоже «опоздание»?

Vision Pro — особый случай. VR- и AR-шлемы выпускали Meta, HTC, Microsoft и другие задолго до Apple. Но Apple не пошла по своему обычному пути «сделать доступнее и проще» — выпустила устройство за 3 499 долларов, тяжелое и без очевидного массового сценария. Результат — сдержанные продажи и много критики. Пожалуй, это лучшее доказательство того, что привычная стратегия «подождать и сделать для всех» работает лучше, чем попытка прыгнуть выше головы.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac.