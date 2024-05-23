Если в последнее время вы искали что-то в Google, то могли заметить текст, который появляется сверху над результатами поиска. Эта функция называется «AI Overview» (Обзор ИИ) и отображает сгенерированные искусственным интеллектом ответы на ваши запросы. При этом функция не всегда предлагает релевантный ответ, отодвигает сами ссылки с результатами вниз и даже добавляет рекламу в сгенерированный текст.

Хоть официально Google не позволяет отключить эту функцию в поиске, активные интернет-пользователи все-таки нашли несколько способов обойти эту «фичу».

Используйте вкладку «Веб-версия», чтобы отказаться от ИИ-ответов в поиске Google

Вместе с внедрением генеративного ИИ в поиске Google появилась дополнительная вкладка-фильтр под названием «Веб-версия». При использовании этой опции поисковая система будет отображать только традиционные результаты со ссылками на сайты вместо ответов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Чтобы воспользоваться этим методом, нажмите кнопку «⋮ Еще» и выпадающем списке выберите пункт «Веб-версия».

Главным недостатком этого способа является то, что Google не позволяет установить вкладку «Веб-версия» в качестве поиска по умолчанию. Другими словами, для отказа от генеративного ИИ в поиске, вам придется переключаться на этот фильтр при каждом запросе.

Тем не менее, существуют и обходные пути, позволяющие сделать этот фильтр поиском по умолчанию или, по крайней мере, облегчить доступ к нему для традиционного поиска. Об этом ниже.

Как отключить ответы искусственного интеллекта в поиске Google

Один из самых простых способов избавиться от функции – изменить настройки поисковой системы в браузере. Для этого:

1. В браузере Chrome для Windows или Mac, зайдите в «Настройки» → «Поисковая система» → «Управление поисковыми системами и поиском по сайту».

2. Нажмите кнопку «Добавить» в секции «Поиск по сайту».

3. Введите какое-нибудь своё название для версии Google без ИИ в строке «Поисковая система». В качестве быстрой команды введите https://www.google.com , а в нижнюю строку «URL с параметром %s вместо запроса» вставьте следующее:

{google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

4. Нажмите «Сохранить» или «Добавить» для сохранения новой поисковой системы в Google Chrome.

5. В секции «Поиск по сайту» нажмите на значок в виде трёх точек рядом с добавленным вариантом и выберите пункт «Использовать по умолчанию».

Теперь при поиске в Google вы не будете видеть ответов, сгенерированных искусственным интеллектом. Кроме того, из результатов поиска также будут удалены миниатюры изображений, различные формы и видео (вместо самих видео будут доступны ссылки на них).

Как отключить ответы ИИ в Google Поиске при помощи расширений для Chrome

Есть и другие способы избавиться от функции «Обзор ИИ». К примеру расширение Bye Bye, Google AI для Chrome, позволяет убрать сгенерированные ИИ ответы в результатах поиска двумя способами:

Способ 1. После установки расширения появится меню с параметрами. Установите галочку напротив пункта «Hide AI Overviews» и нажмите кнопку «Save». В этом случае расширение скроет необходимый HTML-элемент, отвечающий за вывод функции «Обзор ИИ», на странице результатов поиска Google.

Способ 2. Если предыдущий метод не сработал, то в адресной строке Google Chrome введите букву «w» и нажмите клавишу «Пробел». Вы увидите, как в адресной строке браузера появится надпись «Google (web only) | ». Ввод поискового запроса после этой надписи откроет вкладку «Веб-версия», о которой мы рассказывали выше.

Кроме того, ограничить вывод генеративного контента от Google можно при помощью расширения uBlock Origin. В параметрах этой надстройки необходимо выберать вкладку «Мои фильтры», добавить запись

google.com##.GcKpu

и нажать кнопку «Применить изменения».

Все эти способы помогут избавиться от иногда совершенно ненужных ответов искусственного интеллекта до тех пор, пока в Google не добавят кнопку отключения функции.

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