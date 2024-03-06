С помощью этого совета вы сможете быстро (без стандартного трехсекундного ожидания) перейти с экрана с ошибкой распознавания лица при работе Face ID на экран ввода код-пароля блокировки на вашем iPhone или iPad для последующей разблокировки устройства.

Читайте "Яблык" в Telegram и смотрите в YouTube. Подписывайтесь!

Face ID чаще всего выступает в качестве быстрого и надежного способа разблокировки вашего iPhone. Тем не менее, порой встречаются случаи, когда вам приходится для разблокировки вместо Face ID использовать ввода пароля с клавиатуры. Возможно, ваше лицо чем-то прикрыто или же камера TrueDepth его не видит.

Но какой бы ни была причина, те несколько секунд между моментом, когда вы проведете пальцем вверх для разблокировки экрана и временем, необходимым для показа экрана клавиатуры, кажутся вечностью. Знакомо? К счастью, имеется один простой жест, который можно сделать и практически мгновенно отобразить экран с клавиатурой для ввода код-пароля.

Как быстро открыть экран ввода код-пароля на iPhone c Face ID без привычного трехсекундного ожидания

1. Предположим, что ваш iPhone или iPad находится в таком положении, что Face ID не распознает вас. Проведите пальцем вверх по экрану блокировки, как будто вы хотите разблокировать свое устройство.

2. Если ваше лицо невозможно увидеть или распознать, то на вашем iPhone в центре экрана отобразится надпись Face ID.

3. Но вместо того, чтобы ждать несколько секунд, пока на iPhone отобразится клавиатура для ввода код-пароля, просто коснитесь метки Face ID. При этом мгновенно откроется клавиатура, на которой вы и сможете ввести свой код-пароль.

Конечно, вы можете возразить, что нет ничего страшного в нескольких секундах ожидания автоматического появления клавиатуры. Однако, когда вы спешите, то это время может оказаться очень ценным. Да и если вы нетерпеливы и не ждете, пока технологии сами все решат за вас, этот способ способен вас успокоить.