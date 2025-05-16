Пользователь с ником Lianrue на сайте Reddit пожаловалась, что кто-то ночью заблокировал её iPhone путем неправильного ввода кода-пароля. Причем, по словам девушки, в комнате она находилась одна и без домашних животных.

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Lianrue обнаружила утром телефон с экраном, отображающим типичное сообщение: «Устройство iPhone недоступно. Попытайтесь снова, когда пройдет…».

Сегодня утром на моём iPhone появился экран блокировки. Я сплю одна, в моей спальне нет домашних животных. Сначала я подумала, что кто-то пытается взломать мой телефон, но остальные три моих устройства, подключённые к той же учётной записи Apple, сегодня работали как обычно. Интересно, что, чёрт возьми, произошло прошлой ночью?

Пост на Reddit набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи строили самые разные теории: от проделок призраков до злых шуток соседей.

Однако наиболее убедительной является версия пользователя «stormtroopercore», который предположил, что причиной блокировки мог стать вышедший из строя дисплея iPhone, например, от удара или от попадания жидкости.

Специалисты называют это «призрачным касанием», когда дисплей смартфона может жить своей жизнью и совершать «нажатия» на определённые области экрана.

Также «stormtroopercore» обратил внимание на возможное влияние пузыря под защитной плёнкой:

«Пузырь может накапливать статическое электричество, которое используется сенсорным экраном для определения положения пальца. Там есть небольшая сетка из нитей, и любое статическое электричество может нарушить поле».

Если вы столкнулись с блокировкой iPhone, вызванной неправильным вводом код-пароля, напомню, что существует минимум 3 способа, позволяющих разблокировать устройство.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто