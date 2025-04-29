iPhone всегда выделялся стабильно безупречным качеством и производительностью. И даже когда появляются некоторые странности в работе операционной системы, в большинстве случаев все решается обычной перезагрузкой устройства. К сожалению, хоть это и случается достаточно редко, смартфоны Apple тоже ломаются, и если вы хотите узнать, какой компонент вашего iPhone работает некорректно, воспользуйтесь специальным инструментом диагностики, появившимся в iOS 17.

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Компьютеры Mac, в отличие от iPhone, уже давно оснащены встроенным инструментом диагностики. Этот инструмент позволяет запустить специальный тест аппаратного и программного обеспечения, который выявляет возможные проблемы. iPhone же получили подобную функцию лишь в 2023 году с выходом iOS 17.

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Что такое режим «Диагностика и ремонт» iPhone?

Режим «Диагностика и ремонт» (Diagnostics & Repair) на iPhone — набор тестов, которые дают представление о состоянии и производительности устройства.

Режим технической диагностики проводится удаленно через сайт поддержки Apple. Он позволяет проводить глубокую проверку аппаратного и программного обеспечения iPhone для выявления проблем, таких как неисправности компонентов (батареи, камеры, экрана, сенсоров и т.д.), ошибки системы или другие неполадки.

После прохождения тестов, пользователи или технические специалисты получают подробную информацию, которая поможет в ремонте или оптимизации производительности iPhone.

Что можно проверить в режиме «Диагностика и ремонт» на iPhone?

С помощью диагностического режима на iPhone можно проверить техническое состояние устройства, подлинность его компонентов и найти неисправности. В режиме «Диагностика и ремонт», который встроен в систему, можно протестировать звук, экран, мультитач, Face ID, камеры, батарею, Bluetooth, Wi-Fi и другие функции. Каждый тест выявляет возможные проблемы в работе соответствующих модулей устройства.

Как войти в режим «Диагностика и ремонт» на iPhone?

1. Выключите iPhone. Это можно сделать из приложения «Настройки» по пути: «Основные» → «Выключить» или путем одновременного зажатия одной из кнопок громкости и боковой кнопки, пока не отобразится ползунок «Выключите».

2. После выключения iPhone подождите 30 секунд и переходите к следующему шагу.

3. Зажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости. Продолжая удерживать кнопки, подключите iPhone к зарядному устройству или к USB-порту включенного компьютера, который подключен к источнику питания.

4. Как только на экране появится логотип Apple, отпустите кнопки.

5. Когда загрузится экран «Diagnostics & Repair», нажмите на значок с изображением глобуса, чтобы изменить язык на русский.

6. Нажмите кнопку «Продолжить».

7. На экране «Выбор сети» подключитесь к сети Wi-Fi.

8. На экране «Диагностика, ремонт и конфиденциальность» нажмите кнопку «Принять», чтобы согласиться с условиями предоставления сервиса.

9. На экране «Диагностика и ремонт» нажмите на меню «Запустить диагностику».

Появится экран «Диагностика» с перечнем тестов. Для того чтобы приступить к тестированию, выберите тест и нажмите кнопку «Запустить диагностику».

Ниже я опишу каждый тест более подробно.

Описание тестов режима «Диагностика и ремонт» на iPhone

В режиме «Диагностика и ремонт» на iPhone доступно шесть тестов:

Инспектор мобильных ресурсов (MRI): проводится начальная проверка версии ПО, а также наличие всех необходимых компонентов.

После прохождения теста на экране появится перечень проверенных ресурсов устройства, среди которых:

Программное обеспечение — проверяется версия iOS, установленная на устройстве, а также соответствие версии диагностики на устройстве минимальным требованиям для выбранного набора тестов.

— проверяется версия iOS, установленная на устройстве, а также соответствие версии диагностики на устройстве минимальным требованиям для выбранного набора тестов. Apple Pay — осуществляется проверка датчика службы Apple Pay.

— осуществляется проверка датчика службы Apple Pay. Bluetooth — осуществляется проверка модуля Bluetooth.

— осуществляется проверка модуля Bluetooth. eSIM — осуществляется проверка наличия компонента.

— осуществляется проверка наличия компонента. Face ID — осуществляется проверка наличия компонента.

— осуществляется проверка наличия компонента. MagSafe — осуществляется проверка наличия модуля MagSafe.

— осуществляется проверка наличия модуля MagSafe. Wi-Fi — осуществляется проверка наличия компонента.

— осуществляется проверка наличия компонента. Беспроводная зарядка — осуществляется проверка наличия компонента.

— осуществляется проверка наличия компонента. Датчики — осуществляется проверка наличия датчиков: акселерометра, барометра, внешней освещенности, гироскопа и компаса.

— осуществляется проверка наличия датчиков: акселерометра, барометра, внешней освещенности, гироскопа и компаса. Дисплей — осуществляется проверка подлинности дисплея Apple, установленного на iPhone.

— осуществляется проверка подлинности дисплея Apple, установленного на iPhone. Камера — осуществляется проверка подлинности камер Apple, установленных на iPhone, а также тесты их работоспособности.

— осуществляется проверка подлинности камер Apple, установленных на iPhone, а также тесты их работоспособности. Модуль сотовой связи — осуществляется проверка наличия компонента.

— осуществляется проверка наличия компонента. Радиопередача в сотовой сети — осуществляется проверка на наличие проблем с входным РЧ-модулем сотовой связи.

— осуществляется проверка на наличие проблем с входным РЧ-модулем сотовой связи. Система — осуществляется проверка на наличие проблем с Apple Pay, Face ID, функциями сотовой связи и сверхширокополосной связи.

— осуществляется проверка на наличие проблем с Apple Pay, Face ID, функциями сотовой связи и сверхширокополосной связи. Сканер LiDAR — осуществляется проверка наличия сканера LiDAR.

— осуществляется проверка наличия сканера LiDAR. Состояние аккумулятора — осуществляется проверка состояния и производительности аккумуляторной батареи. Тест отображает следующие сведения: количество циклов батареи, значение максимальной емкости (состояние батареи в процентах от первоначальной емкости), значение пиковой производительности и значение управления производительностью. Уменьшенная емкость может привести к сокращению времени использования между зарядками.

Примечание. Перечень ресурсов может отличаться в зависимости от модели проверяемого iPhone.

Вывод звука: в этом тесте проверяется качество звука, воспроизводимого через встроенные динамики. Необходимо убедиться, что звук передается без искажений.

Перед выполнением теста рекомендуется снять чехол и убедиться, что на динамиках отсутствует пыль и мусор. Отключите все подсоединенные аксессуары и разместите iPhone на ровной поверхности экраном вверх.

Во время тестирования будут воспроизводиться громкие тестовые сигналы сначала при помощи нижнего динамика, затем слухового, а затем в режиме стерео. После каждого этапа вам нужно будет подтвердить, был ли звук слышен четко и без искажений.

Дефекты пикселей дисплея: тест позволяет выявить битые пиксели и другие дефекты экрана.

В процессе проведения теста на экране будут появляться цветные экраны.

При обнаружении дефекта, обведите его пальцем. Так вы быстро сможете вернуться к нему снова.

Для того чтобы листать экраны используйте жест двумя пальцами до тех пор пока не появится кнопка «Готово». В случае, если вы случайно отметили область дисплея, коснитесь прямоугольника, чтобы удалить ее.

Multi-Touch: тест для выявления проблем с откликом технологии Multi-Touch дисплея.

В процессе проверки вам необходимо медленно провести пальцем по всему дисплею, чтобы выявить участки, которые не реагируют на касания. Области, которые реагируют на касания, будут окрашены в синий цвет.

Face ID: тест осуществляет проверку работоспособности сканера Face ID.

Во время прохождения теста держите iPhone на расстоянии вытянутой руки экраном к себе. Вам не обязательно оставаться неподвижными или смотреть на смартфон во время проверки.

Качество изображения камеры: проводится проверка на предмет выявления неисправностей в работе фронтальной и задних камер.

В процессе прохождения теста, система попросит вас сделать снимок на каждую камеру iPhone. Нажмите «Использовать фото», чтобы использовать текущий снимок в тесте или «Переснять» для того, чтобы попробовать другой снимок. После создания снимка, коснитесь в месте, где имеется дефект. В случае, если вы случайно отметили область на фото, коснитесь прямоугольника, чтобы удалить ее.

Как посмотреть историю пройденных тестов?

Вы можете просматривать результаты всех пройденных тестов только в рамках одной сессии. Это означает, что история тестов сохраняется только до выхода из режима «Диагностика и ремонт». Чтобы просмотреть историю тестов, нажмите на меню «Запустить диагностику» на экране «Диагностика и ремонт», а затем коснитесь значка с изображением трех точек в правом верхнем углу и выберите пункт «История сеансов».

Как выйти из режима «Диагностика и ремонт» на iPhone?

Способ 1. Если вы находитесь на экране «Диагностика», нажмите на значок с изображением трех точек в правом верхнем углу и выберите пункт «Выйти из диагностики».

Способ 2. Если вы находитесь на экране «Диагностика и ремонт», нажмите на кнопку «Выйти из диагностики», расположенную внизу экрана.

Способ 3. Зажмите на iPhone одновременно одну из кнопок громкости и боковую кнопку. В появившемся меню выберите пункт «Выйти» и подтвердите действие.

Часто задаваемые вопросы

Доступен ли режим «Диагностика и ремонт» на русском языке? Да. Для изменения языка, нажмите на значок с изображением глобуса на стартовой странице режима «Диагностика и ремонт». Можно ли пользоваться привычными приложениями в iOS во время теста? Нет, режим «Диагностика и ремонт» загружается отдельно от iOS, следовательно его нельзя свернуть. В данном режиме устройство работает в упрощенной среде, где доступны только функции, необходимые для диагностики. Обычные приложения и пользовательские данные недоступны. Сколько времени длится каждый тест? Длительность выполнения теста составляет 1-3 минуты в зависимости от вида тестирования.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто