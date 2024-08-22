В этой статье мы расскажем, как делиться фотографиями, видео или текстом в сторис Instagram, видео Reels или постах с одним конкретным человеком, а не со всеми подписчиками. Если внести одно небольшое изменение, этим же способом можно делиться контентом не только с одним человеком, а с несколькими близкими друзьями.

Как опубликовать пост, рилс или сторис в Instagram для одного человека

Процесс состоит из двух простых шагов, о которых мы и расскажем ниже.

Добавьте человека в список близких друзей

1. Откройте приложение Instagram и нажмите значок своего профиля в правом нижем углу экрана.

2. В правом верхнем углу нажмите значок меню в виде трёх полосок и выберите раздел «Близкие друзья».

3. Отметьте аккаунт нужного вам человека в списке.

4. Теперь нажмите «Готово». Однако перед этим убедитесь, что другие люди в списке не отмечены. В списке должен остаться только один человек, для которого вы хотите опубликовать контент. Если вы хотите поделиться чем-то с несколькими друзьями, отметьте ещё и их.

Опубликуйте историю, видео Reels или пост для близких друзей

Теперь, когда ваш список состоит из одного нужного вам человека, осталось только опубликовать пост для близких друзей.

1. Нажмите значок плюс (+) в приложении Instagram и выберите, что вы хотите опубликовать: пост, историю или видео Reels.

2. Теперь как обычно создайте свой пост, историю или видео.

3. На финальном экране выберите «Близкие друзья» перед публикацией.

Для поста нужно нажать « Аудитория » и выберите « Близкие друзья ». Затем нажмите « Готово » → « Поделиться ».

» и выберите « ». Затем нажмите « » → « ». Для истории просто выберите « Близкие друзья » перед публикацией.

» перед публикацией. Для видео Reels процесс такой же, как для обычного поста. Нажмите «Аудитория» и выберите «Близкие друзья».

Примечание. Если при попытке поделиться контентом с аудиторией, указанной в разделе «Близкие друзья», появляется сообщение «Невозможно изменить аудиторию», сделайте следующее:

Откройте выпадающий список «Где поделиться» и установите все переключатели этого меню в положение «Выключено».

Когда пост или история будут опубликованы, остаётся ждать, пока нужный вам человек их увидит.

Если история исчезнет раньше, можно опубликовать её снова. Вам не нужно будет настраивать список близких друзей заново, просто опубликуйте историю для близких друзей.

Когда нужный человек увидит ваш пост, историю или видео, он увидит ещё и зелёную звёздочку или подпись «Близкие друзья». Таким образом, он будет знать, что это пост не для всех, а только для списка близких друзей, в котором он состоит.

Тем не менее, человек не узнает, кто ещё находится в списке ваших близких друзей. Он никогда не узнает, что вы опубликовали контент только для него одного.

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