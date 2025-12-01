Осенью 2025 года в России введено ограничение мобильного интернета и SMS-сообщений в случае, если абонент не использовал связь более 72 часов или находился в роуминге. В этом материале я расскажу, как в несколько касаний пройти верификацию и восстановить все услуги связи сразу по возвращении в Россию.

Зачем ввели это ограничение и как оно работает

Это нововведение — часть мер по борьбе с мошенничеством. Как пояснили в Роскомнадзоре, правило затрагивает абонентов, чьи SIM-карты активировались после длительного неиспользования (более 72 часов) или которые вернулись из международного роуминга. В таких случаях на 24 часа автоматически отключается передача мобильных данных и возможность отправки SMS. Работают только голосовые звонки.

«Цель — пресечь массовую автоматическую активацию «серых» SIM-карт, которые завозятся в страну партиями и используются для одноразовых схем, — поясняет Михаил Захаров, эксперт по телекоммуникациям. — Для обычного человека, вернувшегося из отпуска, это временный дискомфорт. Для мошенников — серьезное препятствие».

Правило едино для всех крупных операторов «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2) и распространяется как на физические SIM, так и на eSIM.

Как отключить «период охлаждения» за 5 минут, чтобы не ждать 24 часа

К счастью, ограничение можно снять досрочно, доказав, что вы — реальный пользователь. Алгоритм прост и един для всех операторов, отличается лишь дизайн капчи. Порядок действий следующий:

Подготовьте устройство. Убедитесь, что на смартфоне выключены Wi-Fi, VPN-сервисы и авиарежим. Должна быть активна мобильная сеть вашего оператора.

Дождитесь SMS. Вскоре после включения телефона в российской сети на номер должно прийти официальное сообщение от оператора со специальной ссылкой для верификации.

Пройдите проверку. Перейдите по ссылке — откроется страница с простой задачей, например, нужно собрать пазл или отметить на картинке определенные объекты.

Использование портала «Госуслуги» или ввод паспортных данных не требуется.

Дождитесь активации. После успешного прохождения капчи полный функционал связи восстановится в течение 1–3 минут.

Что делать, если SMS от оператора не пришло

Если сообщение со ссылкой не пришло, проблема может быть в настройках или временном сбое. В этом случае нужно напрямую позвонить в службу поддержки вашего оператора. Звонок с заблокированной для SMS и интернета SIM-карты всегда бесплатный.

«Билайн»: 8 (800) 700-06-11

«МегаФон»: 8 (800) 550-05-00

МТС: 8 (800) 250-08-90

Tele2: 8 (800) 101-06-11.

Набирать нужно именно со своей карты, чтобы система автоматически идентифицировала номер. Менеджер вручную инициирует процедуру верификации или подскажет решение проблемы.

В заключение

Политика «периодов охлаждения» — не единственная мера. В прошлом году операторы под эгидой Роскомнадзора начали массово блокировать SMS с подменой номеров отправителя — главный инструмент для обмана в схемах с «банковскими службами безопасности». А с 1 ноября 2024 года вступили в силу поправки, ужесточающие продажу SIM-карт. Теперь для оформления даже виртуального eSIM оператор обязан выполнить биометрическую идентификацию клиента. Я написал подробную статью о собственном опыте получения российской SIM-карты белорусом.

Таким образом, временные неудобства — это осознанный компромисс. Но, как показывает практика, налаженная процедура верификации позволяет законному абоненту минимизировать дискомфорт, потратив буквально пять минут своего времени.

