Если вы, как и я, являетесь иностранцем (в моем случае — белорусом) и у вас есть канал на YouTube, TikTok, Telegram или другой платформе с аудиторией более 10 000 подписчиков, а ваша социальная активность ориентирована в основном на пользователей из России, то рано или поздно, вероятно, вам придется зарегистрировать свои ресурсы в Роскомнадзоре. Это обязательное требование для всех, кто занимается распространением информации через интернет и чья аудитория проживает в России. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом регистрации официальных страниц (каналов) сайта yablyk.com в Роскомнадзоре. Также эта инструкция окажется полезной для иностранцев, которые планируют получить российский номер телефона.

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Содержание статьи

Что такое Роскомнадзор?

Роскомнадзор — это государственный орган в России, отвечающий за контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в России.

Зачем регистрировать каналы и страницы в соцсетях в Роскомнадзоре?

С 1 января 2025 года владельцам личных страниц и каналов в соцсетях, у которых больше 10 000 подписчиков, предлагается отправить данные в Роскомнадзор, чтобы их включили в специальный реестр. Если страница или канал не попадут в этот список, то:

рекламодатели из России не смогут размещать там рекламу;

другие верифицированные российские страницы и каналы не смогут делать репосты их записей;

владельцы не смогут собирать донаты от подписчиков из России.

Эта мера поможет защитить аудиторию от мошенников и фейковых страниц. Пользователи смогут легко проверить, является ли источник информации проверенным и надежным. Кроме того, авторы каналов и страниц получат больше возможностей для сотрудничества с российскими рекламодателями, так как те будут работать только с верифицированными аккаунтами.

Эти изменения распространяется и на иностранных авторов, чей контент доступен пользователям в России.

Конечно, если вы не работаете с российскими рекламодателями и не получаете донаты от российских пользователей, то вы как иностранный гражданин не обязаны регистрировать каналы и личные страницы в Роскомнадзоре.

Каналы и группы в каких соцсетях нужно регистрировать в Роскомнадзоре?

Правила регистрации персональных страниц и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков распространяются на все социальные сети, включенные в реестр Роскомнадзора. Каждый аккаунт или канал, достигший такого количества подписчиков, должен быть зарегистрирован.

Перечень соцсетей, которые надо регистрировать

Регистрация требуется для страниц и каналов в следующих соцсетях:

ВКонтакте

Дзен

Одноклассники

Пикабу

Likee

LiveJournal

Pinterest

Rutube

Telegram

TikTok

Twitch

Yappy

YouTube

Примечание: Регистрировать страницы и каналы не требуется, если они находятся в соцсетях, которые не входят в реестр Роскомнадзора. Например, это касается Instagram и Facebook, которые признаны в России экстремистскими и запрещенными ресурсами. То же самое относится к X (ранее Twitter) и Discord — эти платформы заблокированы на территории РФ.

Что нужно, чтобы начать регистрацию в Роскомнадзоре, если вы иностранный гражданин?

Ниже я представлю краткий перечень всего необходимого для регистрации в Роскомнадзоре, если вы являетесь физическим лицом и не являетесь резидентом Российской Федерации.

1. Паспорт иностранного гражданина. ID-карта (идентификационная карта) не подходит. Если паспорт не содержит информацию на русском языке, то необходимо предоставить нотариально заверенный его перевод на русский язык. В этом плане белорусам повезло, белорусский паспорт по умолчанию содержит информацию на русском языке, а значит, этот пункт для граждан Беларуси упрощен. Однако это не относится к владельцам биометрических паспортов, в которых отсутствует информация на русском языке.

2. Адрес электронной почты (e-mail). Под это дело, я рекомендую завести ящик на Яндексе, если у вас еще такого нет. Убедитесь, что вы помните пароль от него и легко сможете войти в папку «Входящие». Туда будут приходить письма с «госуслуг».

3. СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета).

4. Счет в российском банке.

5. Подтвержденная биометрия (сканирование лица и запись голоса).

6. Российский номер телефона.

7. Подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги». Приложение «Госуслуги» доступно на iOS или Android. Кроме того, услугами портала можно пользоваться через официальный сайт.

Теперь я ниже распишу более подробно о выполнении каждого пункта, начиная с третьего.

Как получить СНИЛС белорусу или другому иностранному гражданину (теория)?

Иностранному гражданину нельзя получить СНИЛС удаленно. Для получения СНИЛС нужно лично посетить любой МФЦ (многофункциональный центр) — на Яндекс картах это заведение также можно найти под наименованием «Мои документы». Для этого используйте поисковый запрос в Яндекс.Картах: <наименование города> МФЦ «Мои документы»). Например,

Рязань МФЦ «Мои документы»

Кроме того, СНИЛС можно оформить в отделении Социального фонда (СФР). Для поиска отделений СФР используйте поисковый запрос в Яндекс.Картах: <наименование города> Социальный фонд (СФР)). Например,

Волгоград Социальный фонд (СФР)

Просто выбирайте на карте ближайший к Вам город России и ищите там эти административные структуры.

Для оформления СНИЛС необходимо наличие только паспорта и не требуется регистрация на территории РФ. О своем личном опыте получения СНИЛС и о возможных нюансах я расскажу ниже.

Как я ездил в Смоленск из Минска для оформления и получения СНИЛС (личный опыт)

Здесь стоит рассказать о своем личном опыте получения СНИЛС. Итак. Ознакомившись с кое-какой информацией в интернете, я решил записаться на прием в МФЦ «Мои документы» в Смоленске — ближайшем крупном российском городе от Минска. На всякий случай оставлю его адрес. Этот МФЦ находится по адресу пер. Юннатов, 10. Поиск этого здания значительно усложняло то, что в Смоленске зимой и весной 2025 года вообще не работает GPS. Это сделано, вероятно, в целях защиты от возможных атак дронов. Я скачал в телефон офлайн Яндекс.Карты и в целом добрался без особых трудностей.

На самом деле предварительная запись в МФЦ по телефону ничего не дает, можно обойтись и без нее и попасть на прием по живой очереди. Но в этом случае лучше всего приезжать в МФЦ до 10 утра. Сама процедура оформления СНИЛС занимает несколько минут. В моем случае оператор МФЦ сама заполнила мою анкету на компьютере (не нужно ее распечатывать и привозить с собой), распечатала и мне осталось лишь ее подписать. Помимо паспорта, у вас могут попросить номер российского телефона для получения СМС о готовности СНИЛС. Если у вас нет российского номера, вы можете указать адрес электронной почты или предоставить номер российского телефона знакомого, если у вас такой есть. У меня с собой была российская симка знакомого и я указал его номер для получения оповещения.

И хотя на сайте госуслуг указано, что в большинстве случаев СНИЛС будет выдан сразу, в моем случае мне сказали ждать 5 дней.

Ждать 5 дней в Смоленске я, естественно, не стал, и на этом моя первая поездка в Смоленск, к сожалению, завершилась. Трудно сказать, но, возможно, если бы я обратился не в МФЦ «Мои документы», а в отделение Социального фонда, расположенное по адресу улица Герцена, 10, то мне бы оформили СНИЛС за один день. Однако это лишь предположение.

В любом случае, есть еще один нюанс, о котором стоит знать. В МФЦ мне сказали, что даже если получить СНИЛС за один день, то сразу перейти к следующему этапу, а именно к созданию подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» (см. ниже), не получится. Должно пройти примерно две недели, чтобы СНИЛС появился в федеральных базах данных.

Через 5 дней я получил СМС о том, что мой СНИЛС готов и я могу его забрать.

Однако в следующий раз я решил ехать в Смоленск не через две недели, а чтобы наверняка — через месяц.

Через месяц я повторно посетил МФЦ уже без предварительной записи. Мне быстро выдали документ с указанием СНИЛС (не забудьте взять с собой расписку, которую вам дадут при первом обращении).

Как иностранцу подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» (теория)?

Повторюсь, все, ради чего нам нужен СНИЛС, это для того, чтобы получить подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», а уже имея его, можно подать заявку на включения своих соцсообществ в реестр Роскомнадзора. Для того чтобы подтвердить учетку в «Госуслугах» нужно:

1. Наличие СНИЛС.

2. Чтобы прошло 2 недели после получения СНИЛС. Это нигде не указано, но об этом говорят все сотрудники в МФЦ или СФР (Социального фонда).

3. Паспорт.

4. Электронная почта.

5. Личное присутствие в МФЦ или СФР.

Как я подтверждал учетную запись на портале «Госуслуги» (личный опыт)?

Находясь в МФЦ, сразу после получения СНИЛС я довольный снова встал в новую очередь уже на создание подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Каково же было мое изумление, когда сотрудница МФЦ сказала мне, что я не смогу сегодня подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» по причине того, что после получения СНИЛС не прошло двух недель. Я пытался доказывать ей, что мой СНИЛС был готов 25 дней назад, но она упрямо стояла на своем: «Приезжайте минимум через 14 дней».

Я очень расстроился и вышел из МФЦ, но так как до поезда оставалось еще около 4 часов, я решил попытать счастья по этому же вопросу в отделении СФР (Социального фонда), расположенном по адресу улица Герцена, 10. Я просто на ресепшене СФР сказал, что мне нужно подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги». И о чудо! В СФР мне сделали подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» за 5 минут! А будь я менее настойчив, пришлось бы ехать дополнительный раз.

Стоит отметить, что предварительное самостоятельное создание упрощенной учетной записи на «Госуслугах» не требуется. У меня была такая учетная запись, но сотруднику СФР пришлось удалять ее и создавать новую.

Буквально через несколько минут в профиле приложения «Госуслуги» появилась отметка «Подтвержденная учетная запись».

К большому сожалению, это еще далеко не все. Подтвержденного аккаунта «Госуслуг» мало, чтобы подать заявку в реестр «Роскомнадзора», еще нужен личный российский номер телефона. Об этом ниже.

Как иностранцу сдать биометрию и получить российскую SIM-карту (теория и личный опыт)?

Следующим этапом является сдача биометрии в отделении банка. Подтвержденная биометрия необходима для того, чтобы получить SIM-карту c российским номером телефона, который в свою очередь обязателен для регистрации групп, каналов и личных страниц в реестре Роскомнадзора.

Для того чтобы сдать биометрию необходимо прийти в банк с подтвержденным аккаунтом на портале «Госуслуги» и паспортом. Сразу стоит отметить, что далеко не все банки и отделения позволяют сдать биометрию. Я выбрал «Альфа-Банк» по адресу ул. Николаева, 8 в Смоленске просто потому, что являюсь клиентом белорусской «Альфы». Но в идеале, наверное, стоит выбрать «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Т-Банк», «Банк Открытие», «РНКБ Банк», или «МТС Банк», ниже я расскажу почему.

И вот здесь я слегка запутался. На мой вопрос о возможности получения статуса подтвержденной биометрии сотрудница «Альфа-Банка» мне ответила, что для того, чтобы сдать биометрию, мне нужна подтвержденная учетная запись и… российский номер телефона.

«Но ведь для оформления российской SIM-карты требуется биометрия», — возразил я.

«Не совсем так. Оформить российскую SIM-карту, т.е. получить номер телефона, можно и без наличия подтвержденной биометрии. Но этот номер станет активным (рабочим) только после сдачи биометрии и активации в «Госуслугах»», — ответили мне в банке.

Но и тут не все просто. Чтобы сдать биометрию нужна учетная запись в банке. А чтобы создать хоть какую-то учетную запись в банке нужен хоть какой-то личный номер телефона. И так как собственного российского номера телефона у меня еще не было, в банке мне завели учетную запись на мой белорусский номер. Естественно, при регистрации пришлось оформить банковскую карту «Альфа-Банка».

Затем я отправился в офис МТС по адресу ул. Большая Советская 26. Там мне относительно быстро оформили неактивную SIM-карту с российским номером и я снова вернулся в «Альфа-Банк» для сдачи биометрии.

Сдача биометрии в банке представляет собой сканирование лица и записи голоса. Через некоторое время (в моем случае примерно через 15 минут) в приложении «Госуслуги» по пути: «Профиль» (ваше имя) → «Биометрия» в разделе «Действующая биометрия» появились данные о подтвержденной биометрии с указанием ее срока действия. В моем случае — 5 лет.

С подтвержденной биометрией в «Госуслугах» я снова пошел в МТС и его сотрудник активировал мою SIM-карту с российским номером и она стала работать.

И вот, имея на руках и СНИЛС, и подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», и подтвержденную биометрию, и активный российский номер телефона, я поехал домой, чтобы начать долгожданную процедуру подачи заявки на включение сооцсообществ проекта yablyk.com в реестр «Роскомнадзора». Но по приезде домой оказалось, что даже сейчас я не смогу подать заявку. Я не учел последний нюанс, из-за которого мне в третий раз пришлось ехать в Смоленск.

Ошибка, из-за которой мне пришлось ехать в Смоленск в третий раз

Приехав домой, я открыл приложение «Госуслуги» и в поиске набрал запрос «Зарегистрировать канал». Далее, следуя инструкциям на экране, я дошел до раздела «Проверьте ваш телефон» и нажал кнопку «Редактировать», чтобы добавить свой российский номер в «Госуслуги».

Открылась главная страница профиля «Госуслуг», на которой имеется кнопка-ссылка «Добавить номер телефона».

Оказывается, добавить номер телефона в «Госуслуги» можно только двумя способами:

1. Онлайн через российский банк, клиентом которого вы являетесь. Для этого нужно выбрать свой банк из списка предложенных и повторить регистрацию. Номер телефона, указанный в банке будет перенесен в «Госуслуги».

2. При личном посещении МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Дело в том, что на март 2025 года «Альфа-Банка» не было в предложенном списке банков, при помощи которых можно добавить номер телефона в «Госуслуги». И мне оставался лишь один рабочий способ — снова ехать в МФЦ, что я и сделал спустя неделю.

В МФЦ меня попросили заполнить анкету и подождать минут 20, после чего добавили номер телефона в «Госуслуги».

Все! Наконец-то, я получил все необходимое для подачи заявки на регистрацию своих каналов в «Роскомнадзоре»!

Проверьте, у вас должна быть подтвержденная учетная запись в «Госуслугах», а также добавлены E-mail и номер телефона.

Приступаем непосредственно к подаче заявки.

Как зарегистрировать личную страницу, канал, или группу с 10 000 подписчиков в «Роскомнадзоре» через «Госуслуги»?

1. Откройте приложение «Госуслуги» (iOS или Android) или перейдите на его официальный сайт.

2. Нажмите на значок поиска и введите запрос, например, «Зарегистрировать канал».

3. В появившихся шаблонах, выберите пункт «Зарегистрировать страницу или канал».

4. Нажмите кнопку «Начать».

5. Выберите вариант «Подать заявление на регистрацию канала или страницы» и следуйте инструкциям на экране.

Процесс подачи заявление очень простой и занимает всего пару минут — нужно указать, страну проживания (я указал белорусский адрес регистрации из паспорта), а также сведения о регистрируемом канале или странице (социальную сеть, название канала и ссылку).

6. Нажмите кнопку «Продолжить».

7. Выберите к чему привязана ваша страница или канал — «к телефону», «к электронной почте» или «к телефону и электронной почте». В случае регистрации YouTube-канала, я выбрал вариант «к электронной почте» и указал ее.

8. Для отправки подготовленного заявления, нажмите кнопку «Отправить заявление».

9. На странице с заголовком «Заявление отправлено» появится уникальный десятизначный номер вашего заявления вида: №5338201424. Скопируйте полученный номер и вставьте его в закрепленном сообщении или в описании канала (страницы) и не удаляйте его до принятия решения от «Роскомнадзора». Уведомление о решении ведомства вы получите в личном кабинете «Госуслуг», а также на e-mail.

Обычно заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли регистрация на территории РФ для оформления СНИЛС? Нет. Необходим лишь паспорт Где можно оформить СНИЛС в России? СНИЛС можно оформить в любом МФЦ или СФР на территории РФ. Сколько времени занимает получение СНИЛС? Получить СНИЛС можно за период от нескольких минут до 5 рабочих дней. Но здесь стоит иметь в виду, что после получения СНИЛС необходимо выждать около 14 дней, пока информация обновится в федеральных базах данных. Другими словами, вы не сможете, например, подтвердить учетную запись на «Госуслугах» сразу после получения СНИЛС. Можно ли оформить российскую SIM-карту без наличия подтвержденной биометрии в «Госуслугах»? Да, можно. Но SIM-карта будет неактивна до момента ее активации, которая возможна только после получения подтвержденной биометрии. Какой срок рассмотрения заявления на включение канала (страницы) в реестр «Роскомнадзора»? 10 рабочих дней. Но срок рассмотрения может быть продлен по решению ведомства.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто