В iOS 26.1 появилось очень полезное улучшение для приложения Apple Music, которое делает управление музыкой гораздо удобнее. Речь идет о переключении треков простым свайпом по мини-плееру.
Вам больше не нужно целиться в небольшие кнопки «Вперед» и «Назад» или полностью открывать полноэкранный плеер. Теперь все управляется свайпами:
- Чтобы перейти к следующему треку, проведите пальцем справа налево по мини-плееру.
- Чтобы вернуться к предыдущей композиции, проведите слева направо.
Жест работает плавно и сопровождается легкой анимацией.
Управление свайпами в Apple Music работает во всех местах, где вы видите обложку трека рядом с названием композиции и наименованием исполнителя, включая экран с текстом песни.
Вы по-прежнему можете использовать кнопки или воспользоваться новым, более интуитивным жестом.