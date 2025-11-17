В iOS 26.1 появилось очень полезное улучшение для приложения Apple Music, которое делает управление музыкой гораздо удобнее. Речь идет о переключении треков простым свайпом по мини-плееру.

Вам больше не нужно целиться в небольшие кнопки «Вперед» и «Назад» или полностью открывать полноэкранный плеер. Теперь все управляется свайпами:

Чтобы перейти к следующему треку, проведите пальцем справа налево по мини-плееру.

по мини-плееру. Чтобы вернуться к предыдущей композиции, проведите слева направо.

Жест работает плавно и сопровождается легкой анимацией.

Управление свайпами в Apple Music работает во всех местах, где вы видите обложку трека рядом с названием композиции и наименованием исполнителя, включая экран с текстом песни.

Вы по-прежнему можете использовать кнопки или воспользоваться новым, более интуитивным жестом.

