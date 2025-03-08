Весеннее обновление Telegram 2025 года, как мне кажется, может оказаться очень полезным для создателей контента, публичных людей, а также профессионалов. У этих пользователей теперь появилось больше инструментов для контроля над конфиденциальностью, а также новые возможности для монетизации своей аудитории.

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Что такое платные сообщения в Телеграм?

Платные сообщения в Телеграм (официально функция называется «Сообщения за звёзды») позволяют отфильтровывать входящие сообщения, например, для незнакомых пользователей. Это поможет отсеять спам, а также зарабатывать «Звёзды Telegram». Это наверняка будет полезно тем пользователям, кто активно ведет канал и получает множество сообщений, в том числе неважный почтовый мусор, а также рекламные рассылки.

Кстати, функция «Сообщения за звёзды» доступна и в группах. Этот инструмент поможет сократить количество оффтопа и спама, а участники станут более вдумчиво подходить к своим сообщениям.

Представьте: вы — популярный блогер или эксперт в своей области. Вам постоянно пишут незнакомцы с вопросами, предложениями или просто чтобы поболтать. Раньше это могло выводить из себя, особенно если сообщения были не по делу. Теперь же вы можете установить, например, 5 звёзд за сообщение. Если человек готов заплатить, значит, он действительно ценит ваше время. Тем самым вы ограничите себя от сообщений явных мошенников или спамеров.

Как настроить платные сообщения («Сообщения за звёзды») в Telegram?

Если вы хотите попробовать эту функцию, вот краткая инструкция:

Для личных чатов

1. Откройте приложение Telegram и убедитесь, что у вас есть подписка Telegram Premium.

2. Перейдите по пути «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Сообщения»

3. Установите галочку напротив пункта «Сообщения за звёзды».

4. При помощи ползунка в разделе «Стоимость одного сообщения» установите желаемую цену одного сообщения в звёздах.

5. При необходимости добавьте в исключения пользователей или целые группы, которые смогут писать вам бесплатно.

Примечание. При необходимости вы можете вернуть собеседнику отправленные вам звезды.

Для групп, в том числе для комментариев в каналах

1. Нажмите на название группы и коснитесь кнопки «Настройки группы».

2. Перейдите в раздел «Разрешения» и установите переключатель «Сообщения за звёзды» в положение «Включено».

3. При помощи ползунка в разделе «Стоимость одного сообщения» установите желаемую цену одного сообщения в звёздах.

4. При помощи переключателя «Не ограничивать голосовавших» вы можете сделать бесплатными все сообщения в группе для пользователей, которые оставили свой голос за нее.

Как покупать звезды в Телеграм?

Для покупки звезд сделайте следующие шаги:

1. Откройте приложение Telegram и перейдите в «Настройки».

2. Выберите раздел «Мои звёзды».

3. Нажмите кнопку «Купить звёзды».

4. Выберите пакет с необходимым количеством звёзд.

5. Нажмите «Купить».

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли подписка Telegram Premium, чтобы настроить платные сообщения? Да, для настройки функции «Сообщения за звёзды» необходимо наличие платной подписки. Можно ли вернуть звезды пользователю, потраченные на отправку вам сообщения? Да, при желании, вы можете вернуть «оплату» собеседнику по чату.

Можно ли вывести заработанные звёзды? Да, вы можете потратить их на криптовалюту TON или уникальные коллекционные подарки на платформе fragment.com.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто