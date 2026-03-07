iPad Air M4 — тот случай, когда Apple не стала ломать то, что работает, а просто докрутила. Оба размера — 11 и 13 дюймов — на месте, дизайн полностью остался прежним, но под капотом свежий M4, который заметно бодрее предшественника на M3. Разбираемся во всех новшествах.

Дизайн, размеры и цвета

Если поставить iPad Air M4 рядом с предшественником на M3, отличить их на глаз не получится — и это не упрек, а скорее комплимент. Apple не стала трогать формулу, которая и так отлично работает: плоские грани из переработанного алюминия, симметричные рамки вокруг экрана, те же цвета. Все строго, лаконично и приятно лежит в руках.

Габариты остались ровно теми же. 11-дюймовая модель — 247,6 × 178,5 × 6,1 мм при весе 462 грамма (Wi-Fi версия).

13-дюймовая — 280,6 × 214,9 × 6,1 мм и 617 граммов. Толщина обеих — все те же 6,1 мм. Для сравнения, iPad Pro на M4 тоньше (5,1 мм у 11-дюймовой модели), но и ценник там совсем другой. Air остается золотой серединой — достаточно тонкий и легкий, чтобы таскать с собой каждый день, но без жертв ради рекордных миллиметров.

13-дюймовый Air — это, по сути, ноутбук по площади экрана, но при весе чуть больше 600 граммов он ощущается как журнал. Те, кто перешел с 11 дюймов на 13, обратно возвращаться не хотят — особенно для работы в Split View и рисования. Но и 11-дюймовая версия остается хитом для тех, кому важна портативность: она спокойно помещается в небольшую сумку и не оттягивает рюкзак.

Палитра цветов — четыре варианта: голубой (Blue), фиолетовый (Purple), «сияющая звезда» (Starlight) и «серый космос» (Space Gray). Набор не изменился по сравнению с поколением M3. Голубой и фиолетовый — скорее пастельные, деликатные, чем яркие: в жизни они выглядят сдержаннее, чем на промо-фото Apple. Starlight по-прежнему самый универсальный — теплый, почти золотистый оттенок, который не собирает отпечатки так заметно, как Space Gray. Впрочем, серый космос остается классикой для тех, кто не хочет думать о цвете вообще.

В сухом остатке: внешне iPad Air M4 — это эволюция нулевого уровня. Те же размеры, тот же вес, та же палитра. Кто ждал редизайн — можно выдохнуть и расслабиться, его тут нет. Но корпус и так хорош: продуманный, крепкий, тонкий. Менять рабочую схему ради новизны Apple явно не собиралась — и, честно говоря, правильно сделала.

Дисплей

Дисплей в iPad Air M4 не изменился вообще никак по сравнению с поколением M3. Это все та же матрица Liquid Retina на базе IPS с LED-подсветкой.

11-дюймовая модель — разрешение 2360 × 1640 пикселей, плотность 264 ppi, яркость до 500 нит. 13-дюймовая — 2732 × 2048 пикселей при тех же 264 ppi, но яркость чуть выше — 600 нит. Обе панели поддерживают широкий цветовой охват P3, True Tone, имеют полную ламинацию, антибликовое и олеофобное покрытие.

Казалось бы, все неплохо — и на бумаге так оно и есть. Картинка яркая, сочная, углы обзора отличные, цветопередача точная. Для просмотра видео, чтения, веб-серфинга и даже работы с графикой Liquid Retina по-прежнему хороша. Ламинация убирает воздушную прослойку между стеклом и матрицей, поэтому изображение как будто нарисовано прямо на поверхности — стилусом работать одно удовольствие.

Но. Частота обновления — 60 Гц. И вот это главная претензия, которую пользователи озвучивают уже не первый год. Люди, которые привыкли к 120 Гц на своих iPhone Pro или на том же iPad Pro, при переходе на Air моментально замечают разницу. Скроллинг менее плавный, анимации не такие «масляные», Apple Pencil чуть заметнее отстает от кончика стилуса. Для большинства задач это не критично, но если вы рисуете или активно работаете с рукописными заметками, разница ощутима.

Если сравнивать с M3 напрямую — тут без сюрпризов. Те же панели, те же характеристики, та же яркость. Apple не ухудшила и не улучшила экран. Для тех, кто переходит с iPad Air M3, разницы в дисплее — ноль. Для тех, кто идет с более старых моделей Air на M1 или M2, — разницы тоже, по правде, почти нет: экраны в линейке Air стабильно хороши, но стабильно одинаковы.

Отдельно стоит отметить, что 13-дюймовая версия с ее 600 нитами заметно комфортнее на улице, чем 11-дюймовая с 500 нитами. Разница в сотню нит на солнце ощущается. Если планируете часто работать на террасе или в парке — это аргумент в пользу старшей модели.

Параметр iPad Air 11″ M4 (2026) iPad Air 13″ M4 (2026) Тип дисплея Liquid Retina, LED с IPS-технологией Liquid Retina, LED с IPS-технологией Диагональ (прямоугольник) 10,86 дюйма 12,9 дюйма Разрешение 2360 × 1640 пикселей 2732 × 2048 пикселей Плотность пикселей 264 ppi 264 ppi Цветовой охват P3 (широкий) P3 (широкий) True Tone Да Да Олеофобное покрытие Да Да Ламинация экрана Полная Полная Антибликовое покрытие Да Да Яркость 500 нит 600 нит Поддержка Apple Pencil Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) Функция Apple Pencil Hover Да Да

Процессор

Главное обновление iPad Air 2026 года — чип M4. Но прежде чем радоваться, стоит разобраться, какой именно M4 сюда поставили, потому что это не тот зверь, что живет в iPad Pro 2024 года.

В iPad Air установлена урезанная версия M4: 8-ядерный CPU (3 производительных + 5 энергоэффективных ядер) и 9-ядерный GPU. Для сравнения, iPad Pro M4 в максимальной конфигурации получил 10-ядерный CPU (4+6) и 10-ядерный GPU. Apple давно практикует такое разделение внутри линеек, и Air — не исключение.

Любопытный момент при сравнении с предшественником. M3 в прошлом iPad Air тоже имел 8-ядерный CPU, но с другой конфигурацией — 4 производительных и 4 энергоэффективных ядра. То есть у M4 в Air на одно производительное ядро меньше, зато на одно энергоэффективное больше. На бумаге звучит как даунгрейд, но на практике все наоборот: архитектура ядер M4 существенно переработана, каждое отдельное ядро мощнее и эффективнее, чем у M3. Поэтому даже с тремя «быстрыми» ядрами M4 не уступает, а превосходит M3 в однопоточных задачах. А пятое энергоэффективное ядро помогает планшету дольше жить от батареи в повседневных сценариях — почта, браузер, музыка, заметки.

Графический процессор (GPU) остался 9-ядерным, как и у M3, с поддержкой аппаратного рейтрейсинга. Тут Apple не добавила ядер, но обновленная графическая архитектура M4 с динамическим кэшированием и Mesh Shading (сетевой шейдинг) дает прирост на тех же девяти ядрах. Neural Engine — по-прежнему 16-ядерный, но построен на новой архитектуре с заметно возросшей производительностью в задачах машинного обучения, что напрямую влияет на работу функций Apple Intelligence, которые, к слову, все еще не поддерживают русский язык.

Пропускная способность памяти выросла со 100 ГБ/с у M3 до 120 ГБ/с у M4 — плюс 20%. А вот оперативки стало 12 ГБ вместо 8 ГБ. Это, пожалуй, самое ощутимое улучшение в повседневном использовании. Пользователи M3 регулярно жаловались, что при активной многозадачности — особенно в Split View с тяжелыми приложениями — вкладки Safari перезагружаются, а фоновые приложения выгружаются из памяти. С 12 ГБ ситуация стала заметно лучше, хотя до 16 ГБ в iPad Pro все еще не дотягивает.

Отдельная история — медиадвижок. M4 в iPad Air получил аппаратное ускорение для кодирования и декодирования 8K H.264, чего не было у M3 (тот умел 8K только в HEVC, а H.264 ограничивался 4K). Для большинства пользователей это мелочь, но для тех, кто работает с видео, — приятное расширение возможностей.

По итогу: M4 в iPad Air — это не флагманский M4 из Pro, а его упрощенная версия. Но даже в урезанном виде он ощутимо превосходит M3 за счет новой архитектуры ядер, увеличенной памяти и более широкой полосы пропускания.

Накопитель

Линейка конфигураций памяти не изменилась: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ровно то же самое предлагалось в iPad Air M3. Расширить хранилище карточкой, как вы понимаете, нельзя — слота для microSD нет и не предвидится.

128 ГБ в базе — маловато, конечно, но достаточно. Помните времена, когда Apple стартовала с 16 ГБ? Для браузера, стриминга, офисных задач и нескольких игр базовой версии хватает. Но если планируете хранить фото, качать видео офлайн или работать в Procreate с тяжелыми холстами — 128 гигов закончатся быстрее, чем кажется.

256 ГБ — золотая середина, которую чаще всего рекомендуют в пользовательских обсуждениях. Места достаточно для комфортной жизни без постоянной чистки, и доплата относительно базы не такая болезненная.

512 ГБ и 1 ТБ — варианты для тех, кто работает с видео, большими проектами или просто не хочет думать о свободном месте вообще. Ценник, правда, кусается: Apple щедро накидывает за каждый шаг вверх.

Камеры

С камерами в iPad Air M4 произошла забавная вещь — их просто… не трогали. Apple взяла модуль из M3 и перенесла его в новинку без изменений. Технически это тот же набор, что был у предшественника: основная 12 МП камера (ƒ/1,8) с 5-кратным цифровым зумом и фронтальная 12 МП Center Stage (ƒ/2,0), которая теперь живёт на пейзажной стороне.

Если вы ждали прорыва в мобильной фотографии — увы, не в этот раз. На форумах уже шутят: «Кухонные шедевры с дневным светом снимать можно, но вечером лучше включить лампу». И это чистая правда. Камера здесь по-прежнему для «зафиксировать и забыть»: скан документов, фото доски на лекции, редкий вид из окна.

Фронталка с функцией «В центре внимания» (Center Stage) осталась той же — 12 МП, ƒ/2,0, с автофокусом и поддержкой 1080p видео до 60 к/с. Для зударядов и созвонов с родственниками — идеально. При этом она умно удерживает вас в кадре, даже если вы активный спикер и любите ходить вдоль доски.

Smart HDR 4, расширенный динамический диапазон для видео до 30 к/с, кинематографическая стабилизация — всё это было в M3 и осталось в M4. То есть качество картинки не ухудшилось и не улучшилось. Оно просто… такое же.

Параметр iPad Air M4 (2026) Основная камера Широкоугольная камера 12 МП, ƒ/1.8 Цифровой зум до 5x HDR для фото Smart HDR 4 Видеозапись 4K-видео 24, 25, 30, 60 кадров/с HD-видео 1080p 25, 30, 60 кадров/с Расширенный динамический диапазон до 30 кадров/с Зум видео 3x цифровой Замедленное видео 1080p при 120 или 240 кадров/с Покадровая съемка со стабилизацией Фронтальная камера Пейзажная камера 12 МП Center Stage, ƒ/2.0 Фотографии 12 МП Зум 2x уменьшение масштаба Функции Center Stage, Retina Flash (True Tone) HDR для фото Smart HDR 4 Видео с фронтальной 1080p (25, 30, 60 кадров/с), EDR до 30 кадров/с Стабилизация видео Кинематографическая

Батарея и зарядка

Тут тоже все идентично iPad Air M3.

Емкость батареи у 11-дюймовой модели — 28,93 Вт·ч, у 13-дюймовой — 36,59 Вт·ч. Производитель обещает до 10 часов серфинга по Wi-Fi или просмотра видео, и если у вас версия с сотовым модулем — до 9 часов в мобильной сети. Те же цифры, что и в M3.

Зарядка осуществляется через порт USB-C, который тут не простой, а с поддержкой USB 3 до 10 Гб/с.

Важный момент, который легко упустить из виду, заказывая iPad из-за границы: комплектация адаптером питания зависит от региона продаж. Для США и ряда других стран внутри коробки по-прежнему лежит 20-ваттный блок — тот же, что и у M3. А вот в Европе, Великобритании и некоторых других регионах от него отказались. Там в комплекте только кабель USB-C, а адаптер придется покупать отдельно или использовать старый. Имейте это в виду, если планируете везти iPad из Европы.

Сама зарядка от 20-ваттного блока зарядит iPad с 0 до 100% процентов примерно за 2,5–3 часа.

Возможности расширения, связь, датчики и кнопки

Порты и внешние дисплеи

Физически на корпусе все по-старому. На верхней грани — качелька громкости и кнопка питания со встроенным Touch ID. Работает мгновенно: палец приложил — планшет разблокировался, даже если лежит на столе. Face ID тут нет и, судя по стратегии Apple, не предвидится — это привилегия Pro-линейки.

Единственный разъем — USB-C с поддержкой USB 3 (до 10 Гбит/с) и встроенным DisplayPort. Через него можно вывести картинку на внешний монитор с разрешением до 6K при 60 Гц — напрямую или через адаптеры HDMI/VGA (покупаются отдельно). AirPlay тоже работает — зеркалирование до 4K на Apple TV или совместимые телевизоры. Ничего из этого не изменилось по сравнению с M3.

Магнитные разъемы

На корпусе iPad Air M4 есть два служебных коннектора, которые не бросаются в глаза, но без них жизнь с аксессуарами была бы куда менее удобной. Первый — Smart Connector на задней стороне планшета: три небольших контакта, через которые подключается Magic Keyboard (и другие совместимые клавиатуры). Никакого Bluetooth-сопряжения, никакой отдельной зарядки аксессуара — приложил, и все заработало. Питание и данные идут напрямую через контакты.

Второй — магнитный коннектор на боковой грани, к которому крепится Apple Pencil Pro. Карандаш примагничивается к планшету, автоматически сопрягается и заряжается по беспроводной связи прямо на боку iPad. Удобно и для хранения, и для зарядки — стилус всегда под рукой и всегда готов к работе. Оба разъема перешли без изменений с M3 — Apple не меняла ни расположение, ни функциональность.

Беспроводная связь

А вот тут — главный незаметный апгрейд всего устройства. iPad Air M3 работал на Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В M4 появился фирменный чип Apple N1, который отвечает за Wi-Fi 7 (802.11be) с 2×2 MIMO, Bluetooth 6 и поддержку Thread. На бумаге — просто новые циферки в спецификации. На практике — в перегруженных сетях многоэтажек и опенспейсов разница ощутима. Пользователи, у которых дома стоит роутер с поддержкой Wi-Fi 7, отмечают более стабильное соединение и заметный прирост скорости, особенно при загрузке тяжелого контента. Понятно, что Wi-Fi 7 пока не везде, но запас на будущее — отличный. Bluetooth 6 тоже добавляет стабильности в работе с наушниками и аксессуарами.

Сотовая связь и eSIM

В версиях Wi-Fi + Cellular установлен новый модем Apple C1X с поддержкой 5G (sub-6 GHz, 4×4 MIMO) и Gigabit LTE. Список диапазонов внушительный — покрыты практически все частоты, используемые операторами по всему миру. По сравнению с модемами Qualcomm в предыдущем поколении, C1X обеспечивает до 50% более высокую скорость мобильного интернета и при этом потребляет на 30% меньше энергии

Важно! Физического слота для SIM-карты нет. Только eSIM. Это относится ко всем региональным версиям. Можно хранить несколько операторских профилей и активировать нужный прямо в настройках — удобно для путешественников. Но если вы привыкли переставлять симку между устройствами или покупать локальные карточки на рынке в какой-нибудь азиатской стране — придется перестраиваться. Впрочем, eSIM-сервисы вроде Airalo и аналогов уже давно решают эту задачу.

Датчики

Набор сенсоров стандартный и не изменился с M3:

Touch ID — разблокировка, покупки в App Store и iTunes, авторизация в приложениях.

Трехосевой гироскоп и акселерометр — ориентация экрана, управление в играх, AR-приложения.

Барометр — определение высоты, полезен для навигации и фитнес-трекеров.

Датчик внешней освещенности — автоматическая подстройка яркости, глаза меньше устают при смене условий.

Apple Pencil

iPad Air M4 поддерживает два стилуса: Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C). Ровно тот же набор, что был у M3 — никаких изменений.

Magic Keyboard

iPad Air M4 совместим с Magic Keyboard для iPad Air — той же, что подходила к M3. Парящий дизайн, ножничный механизм с ходом клавиш 1 мм, полноценный трекпад и ряд из 14 функциональных клавиш. Отдельный USB-C на клавиатуре позволяет заряжать планшет, не занимая его собственный порт. Аксессуар превращает Air в почти полноценный ноутбук, но ценник и вес (клавиатура добавляет ощутимо граммов) заставляют задуматься. На рынке хватает сторонних альтернатив дешевле, хотя по качеству интеграции с iPadOS они пока не дотягивают.

Итог. Кнопки, порты, датчики — все на месте, один в один с M3. Менять было нечего. Реальное улучшение — беспроводная часть: чип Apple N1 с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 плюс новый модем C1X в сотовых версиях. Если вы работаете с быстрым интернетом или часто путешествуете с планшетом, разницу заметите. Во всем остальном — знакомый, отлаженный и надежный набор.

Звук и микрофоны

iPad Air M4 оснащен двумя динамиками и двумя микрофонами (возле обоих камер). Та же конфигурация, что и в M3.

Динамики расположены на противоположных торцах, поэтому стереозвук доступен только в горизонтальном (альбомном) режиме — когда держишь планшет в альбомной ориентации.

В портретном положении звук идет фактически с одной стороны, и стереопанорама теряется. Для просмотра видео в ландшафте — вполне нормально: звук чистый, громкий, для фильмов и сериалов хватает с запасом.

Два микрофона справляются со звонками в FaceTime и записью голосовых заметок. Шумоподавление работает, собеседники слышат нормально. Но для записи подкастов или серьезной озвучки — мимо; тут нужен внешний микрофон через USB-C.

Комплект поставки

С коробкой iPad Air M4 — никаких сюрпризов. Внутри все те же компоненты, которые кочуют из поколения в поколение.

Что внутри:

Сам iPad Air (11 или 13 дюймов)

Кабель USB-C — USB-C, плетеный, белого цвета

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт (но тут важный нюанс — его наличие зависит от региона)

Главный подводный камень — адаптер. Если вы покупаете iPad в США, блок питания будет в коробке. А вот в Европе, Великобритании и некоторых других регионах его не положат — только кабель.

Конфигурации и цены

Сразу важная оговорка: официально Apple в России устройства пока не продает, поэтому все цены приводим в долларах США по американскому Apple Store. В России iPad Air M4 можно купить через реселлеров и параллельный импорт, но там наценка может составлять 20-40% сверху в зависимости от жадности продавца и курса рубля.

11‑дюймовый iPad Air M4

Модель Накопитель Цена (США) 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 128 ГБ $599 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 256 ГБ $699 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 512 ГБ $899 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 1 ТБ $1099 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 128 ГБ $749 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 256 ГБ $849 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 512 ГБ $1049 11‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 1 ТБ $1249

13‑дюймовый iPad Air M4

Модель Накопитель Цена (США) 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 128 ГБ $799 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 256 ГБ $899 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 512 ГБ $1099 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi) 1 ТБ $1299 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 128 ГБ $949 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 256 ГБ $1049 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 512 ГБ $1249 13‑дюймовый iPad Air M4 (Wi‑Fi + Cellular) 1 ТБ $1449

Арифметика Apple: сколько стоит каждый апгрейд

Давайте разберем, сколько Apple берет за каждое улучшение.

Доплата за память

Со 128 до 256 ГБ — +$100 (за 128 дополнительных гигабайт)

С 256 до 512 ГБ — +$200 (за 256 дополнительных гигабайт)

С 512 ГБ до 1 ТБ — +$200 (за 512 дополнительных гигабайт)

Если пересчитать в стоимость за гигабайт, получается забавная картина. Шаг со 128 до 256 ГБ обходится примерно в $0,78 за гигабайт. Шаг с 256 до 512 ГБ — те же $0,78 за гигабайт. А вот прыжок с 512 ГБ до терабайта — уже $0,39 за гигабайт, вдвое дешевле. Парадокс: самый дорогой в абсолюте вариант оказывается самым выгодным по цене за единицу памяти. Классический прием Apple — заманить наверх.

Доплата за сотовый модуль

Ровно +$150 к любой конфигурации, независимо от размера экрана и объема памяти.

Стоит ли платить $150 за Cellular? Зависит от сценария использования. Если iPad живет дома и в офисе с Wi-Fi — нет, не стоит. Раздать интернет с iPhone можно бесплатно. Но если планшет ездит с вами каждый день, используется в машине для навигации или в поездках — $150 за автономный интернет без привязки к телефону вполне оправданы.

Доплата за размер экрана (с 11 на 13 дюймов)

Ровно +$200 при любой конфигурации. За $200 вы получаете ощутимо больше рабочего пространства, чуть более яркий экран (600 нит против 500) и, конечно, больше веса. Для работы в Split View, рисования и просмотра видео 13 дюймов объективно лучше. Для портативности — 11 дюймов выигрывает.

Какую конфигурацию брать?

Базовый 11-дюймовый на 128 ГБ за $599 — порог входа. Для браузера, стриминга и заметок хватит, но за свободным местом в хранилище нужно будет следить чаще.

Оптимальный выбор для большинства — 11 дюймов, 256 ГБ, Wi-Fi за $699. Достаточно памяти для комфортной жизни на пару лет, и доплата относительно базы всего сотня.

Если нужен рабочий инструмент — 13 дюймов, 512 ГБ. Но тут ценник уже $1099 за Wi-Fi версию, а с Cellular — $1249. Это территория, где iPad Air начинает стоить как MacBook Air, и встает вопрос «а не взять ли ноутбук?».

Терабайтная версия за $1299-1449 — для тех, кто точно знает, зачем ему столько места. Если сомневаетесь — скорее всего, не нужна.

Технические характеристики iPad Air M4 (таблица)

Параметр iPad Air 11″ M4 (2026) iPad Air 13″ M4 (2026) Дисплей Liquid Retina, LED с IPS-технологией, полностью ламинированный, антибликовое покрытие, олеофобное покрытие, True Tone, P3, поддержка Apple Pencil Pro и USB‑C, функция Hover Разрешение 2360 × 1640 пикселей (264 ppi) 2732 × 2048 пикселей (264 ppi) Яркость 500 нит 600 нит Процессор Apple M4 (8‑ядерный CPU: 3 производительных + 5 энергоэффективных; 9‑ядерный GPU; 16‑ядерный Neural Engine) Оперативная память 12 ГБ Пропускная способность 120 ГБ/с Медиа‑движок Аппаратное ускорение 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW Накопитель 128 / 256 / 512 ГБ / 1 ТБ Основная камера 12 МП, широкоугольная, ƒ/1.8, цифровой зум до 5x, Smart HDR 4 Видеосъемка 4K до 60 к/с, 1080p до 60 к/с, расширенный динамический диапазон до 30 к/с, 3x цифровой зум, замедленное видео 1080p (120/240 к/с), покадровая съемка со стабилизацией Фронтальная камера 12 МП Center Stage, ƒ/2.0, пейзажная ориентация, Retina Flash (True Tone), 2x уменьшение масштаба, Smart HDR 4 Видео с фронтальной 1080p до 60 к/с, расширенный динамический диапазон до 30 к/с, кинематографическая стабилизация Аккумулятор 28,93 Вт·ч 36,59 Вт·ч Автономность Wi‑Fi: до 10 ч (веб/видео); Cellular: до 9 ч Зарядка USB‑C (USB 3, до 10 Гбит/с), DisplayPort; поддержка быстрой зарядки 20 Вт (адаптер в комплекте зависит от региона) Размеры и вес 247,6 × 178,5 × 6,1 мм; 462 г (Wi‑Fi) 280,6 × 214,9 × 6,1 мм; 617 г (Wi‑Fi) Цвета Голубой (Blue), фиолетовый (Purple), «сияющая звезда» (Starlight), «серый космос» (Space Gray) Беспроводная связь Чип Apple N1: Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, Thread; сотовая модель: модем Apple C1X, 5G (sub‑6 ГГц), eSIM SIM Только eSIM (физического слота нет) Разъемы и кнопки USB‑C (USB 3), Touch ID в кнопке питания, Smart Connector, магнитный разъем для Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C) Датчики Touch ID, трехосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости Аутентификация Touch ID (в кнопке питания) Звук Два стереодинамика (ландшафтный режим), два микрофона Комплект поставки iPad Air, кабель USB‑C (плетеный, белый), адаптер 20 Вт (в зависимости от региона)

Вывод

Давайте честно: iPad Air M4 — это не новый продукт. Это iPad Air M3 с пересаженным сердцем и обновленными антеннами. Все остальное — корпус, экран, камеры, батарея, динамики, даже цены — осталось без изменений. Буквально один в один.

Но те изменения, которые есть, — не косметические. Чип M4 с 12 ГБ оперативки вместо 8 ГБ — это ощутимый прирост в многозадачности. Вкладки Safari перестанут перезагружаться, тяжелые приложения не будут вылетать из памяти, работа в Split View станет комфортнее. Пропускная способность памяти выросла на 20%, Neural Engine стал заметно мощнее — и для Apple Intelligence (когда она доберется до русского языка) это будет важно. А чип Apple N1 с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 плюс новый модем C1X в сотовых версиях — это задел, который будет раскрываться по мере распространения новых стандартов связи.

При этом Apple в очередной раз проигнорировала две главные претензии пользователей: 60 Гц на экране и посредственные камеры. И если камеры на планшете — вопрос дискуссионный (многие ими просто не пользуются), то отсутствие 120 Гц в 2026 году выглядит уже откровенно скупо. Особенно в то время, когда уже iPhone 17 поддерживает 120 Гц.

Кому стоит покупать

Тем, кто у кого iPad Air с M1 или более старая версия. Тут вопросов нет — прирост по всем фронтам колоссальный. Более мощный процессор, больше оперативки, современная беспроводная связь, USB-C вместо Lightning (если у вас совсем старая модель).

Тем, кто покупает первый iPad. Air на M4 — по-прежнему лучшее сочетание цены и возможностей в линейке Apple. Дешевле только базовый iPad, но там урезано все. Дороже — iPad Pro, но там переплата за OLED, ProMotion и M5, которые нужны далеко не всем.

Кому не стоит

Владельцам iPad Air M1, M2 и M3, которых все устраивает. Если 8 ГБ оперативки вам хватает, Wi-Fi 6 работает нормально, а Apple Intelligence вы не используете — нет ни одной причины тратить деньги. Разницу в повседневных задачах вы просто не заметите.

В заключение

iPad Air M4 — крепкий, предсказуемый, честный апгрейд. Без прорывов, без сюрпризов, без разочарований. Apple взяла проверенную формулу, подкрутила то, что было можно подкрутить без изменения корпуса и ценника, и выпустила продукт, к которому сложно придраться — но которым сложно и восхититься. И для большинства покупателей именно это и нужно.

