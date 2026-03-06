Сравнение iPhone Air и iPhone 17: плюсы и минусы, что выбрать

В сезоне 2025-2026 Apple снова усложнила жизнь тем, кто выбирает новый iPhone. Теперь между демократичным iPhone 17 и ультратонким iPhone Air разница не только в цене, но и в философии. Один — крепкий середняк с двумя камерами, отличной батареей и алюминием, второй — тонкий эксперимент с титаном и чипом Pro, но с одной камерой. Я месяц носил оба в кармане джинсов, снимал, заряжал, ругался и умилялся. Вот вам честный отзыв.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание

Дизайн, размеры и эргономика

Бесспорно, iPhone Air поражает своим дизайном с тонким корпусом. Его толщина — всего 5,6 мм. Это тоньше любого смартфона, который я держал когда-либо. Вес — 165 граммов. В чехле он почти не чувствуется, без чехла — теряется в руке.

iPhone 17 на его фоне — «кирпичик», хотя на самом деле это обычный современный смартфон весом 177 граммов и алюминиевым корпусом.

Но за тонкость Air пришлось платить не только рублем. Корпус из титана (да, у Air рамка титановая) кажется холодным и дорогим, но из-за толщины он визуально шире, чем 6,3-дюймовый 17-й.

Лежать в руке им удобно по-разному: Air хочется крутить в пальцах, как дорогую зажигалку, а 17-й — просто обычный современный телефон.

iPhone Air

Алюминий 17-го на ощупь дешевле, но практичнее — царапины на нем менее заметны, чем на полированном титане Air.

Цвета

С цветами у Apple все как обычно — одни для масс, другие для ценителей. iPhone 17 предлагает спокойную гамму: Lavender (лавандовый), Sage (шалфейный, а-ля зеленый), Mist Blue (туманно-голубой), белый и черный. Все приглушенные, с намеком на цвет, но без крика. Рамка из крашеного алюминия, сзади матовое стекло — отпечатков почти не видно.

iPhone Air — это титан в четырех цветовых вариантах: Sky Blue (небесно-голубой), Light Gold (светлое золото), Cloud White (облачно-белый) и Space Black (черный космос). Титановая рамка полированная, она собирает микро-царапины, если носить телефон без чехла.

Зато выглядит это богаче. Люди на форумах жалуются, что золотой Air в руках выглядит «как ювелирка», а черный — «как оружие». Выбирайте под свой образ.

Задняя панель Air защищена стеклом Ceramic Shield первого поколения.

Дисплей

Оба экрана — Super Retina XDR, оба с ProMotion (120 Гц), «всегда включенным экраном» (Always-On) и Dynamic Island. Но диагонали разные: у 17-го — 6,3 дюйма, у Air — 6,5 дюйма. Разрешение тоже чуть отличается: 2 622 × 1 206 против 2 736 × 1 260 пикселей, но плотность 460 ppi одинаковая.

Пиковая яркость у обоих — 3 000 нит на солнце, в HDR — 1 600 нит, типичная — 1 000 нит. Это лучшие показатели среди всех Айфонов на момент написания статьи.

Дисплеи обоих устройств прикрыты стеклом Ceramic Shield 2. По заверениям Apple, оно в три раза лучше сопротивляется царапинам, чем покрытие первого поколения. В реальности это значит, что ключи в кармане и случайная песчинка на столе перестают быть фатальной угрозой для экрана.

Кстати, наклеивать обычное стекло или пленку на этот экран не рекомендуется по причине того, что оно значительно ухудшает его антибликовые качества.

В общем, экраны идентичные, кроме размера.

Емкость накопителя

Базовая память у обоих стартует с 256 ГБ. Но если вам нужно больше, тут начинается разделение:

iPhone 17 можно взять на 512 ГБ.

iPhone Air — на 512 ГБ и даже на 1 ТБ.

Процессор и производительность

iPhone 17 получил базовый чип A19 (6 ядер CPU, 5 ядер GPU).

В iPhone Air установлен A19 Pro — формально тот же процессор, что и в «прошках», но с интересными особенностями: GPU здесь тоже 5-ядерный (против 6 ядер в полноценных Pro-моделях), зато здесь более мощный модем C1X производства Apple.

И то, что 17 получил «младший» процессор, вовсе не означает, что телефон слабее Air с профессиональным чипом на борту. В тестах Geekbench 6 производительность обоих смартфонов практически идентична. В одноядерном тесте iPhone Air набирает в среднем 3 677 очка, а iPhone 17 — 3 627. Во многоядерном Air показывает результат 9 410, а семнадцатый — 9 249.

Примечательно, что даже базовый iPhone 17 уверенно опережает по производительности флагманы 2024 года: iPhone 16 Pro и 16 Pro Max набирают в многоядерном тесте 8 621 и 8 531 соответственно.

Да и в реальной жизни разницы не видно: игры и приложения запускаются одинаково быстро на обоих устройствах.

Важно для России: Apple Intelligence, ради которого все эти нейроядра, не работает с русским языком. Ни Siri, ни генерация текста, ни приложение Image Playground и т.д. Так что на производительности это сказывается только в играх и при монтаже видео.

Аккумулятор и зарядка

По части автономной работы Air отстает. Естественно, при толщине 5,6 мм большую батарейку не установить. Цифры:

Емкость аккумулятора iPhone, мАч

iPhone 17 – 3 692 мАч;

iPhone Air – 3 149 мАч;

Время автономной работы iPhone при воспроизведении видео офлайн и онлайн, ч

iPhone 17 — 30 и 27 часов;

iPhone Air — 27 и 22 часов;

В реальности: при стандартном сценарии (мессенджеры, просмотр видео, звонки) 17-й доживает до вечера второго дня. Air умирает к концу первого дня ближе к ночи. Если вы активный пользователь, Air придется ставить на зарядку каждый день. 17-й живет дольше.

Скорость проводной зарядки

iPhone 17: 50% за 20 минут (адаптер от 40 Вт).

iPhone Air: 50% за 30 минут (адаптер от 20 Вт).

Скорость беспроводной зарядки

Оба телефона имеют поддержку MagSafe, но iPhone 17 может заряжаться с мощностью до 25 Вт против 20 Вт у Air. Разница незначительна, но заметна.

Параметр iPhone 17 iPhone Air Емкость аккумулятора 3 692 мА·ч 3 149 мА·ч Воспроизведение видео (офлайн) до 30 ч до 27 ч Воспроизведение видео (онлайн) до 27 ч до 22 ч Проводная зарядка (до 50%) 20 мин (адаптер 40 Вт) 30 мин (адаптер 20 Вт) Беспроводная зарядка (MagSafe) до 25 Вт до 20 Вт

Камеры

Тут у двух телефонов расхождение принципиальное. Не просто «один снял чуть лучше», а два совершенно разных подхода к тому, как вы будете снимать.

iPhone 17 получил двойную основную камеру — систему 48 МП Dual Fusion. В нее входят два полноценных модуля:

48 МП Fusion Main (основной, 26 мм, диафрагма ƒ/1.6) с сенсорной стабилизацией. Он же работает как 2-кратный телезум (52 мм) за счет кропа — это уже оптическое качество.

48 МП Fusion Ultra Wide (сверхширокоугольный, 13 мм, 120° обзора, ƒ/2.2) со своим автофокусом.

Что это дает в реальности. Ультраширик — это кадры, куда влезает больше, чем видит глаз: архитектура, тесные помещения, групповые фото в квартире. Кроме того, наличие второго модуля включает макрорежим. Вы можете снимать текстуры, капли, детали с расстояния пары сантиметров — и это будет резко и детально. У Air такого нет.

В iPhone Air камеру урезали. У него одна основная камера — 48 МП Fusion Main с теми же характеристиками, что и у 17-го (26 мм, ƒ/1.6, стабилизация, 2-кратный зум). Ультраширика нет. Макро нет. Только одна линза.

На практике это значит: снимать широкие планы, помещать в кадр толпу друзей или высокое здание с близкого расстояния на Air будет проблематично — придется отходить назад или пользоваться панорамой. Но портреты, еду, повседневные снимки на основную камеру Air делает отлично, не хуже 17-го.

По части съемки видео на основную камеру iPhone 17 тоже чуть впереди. Здесь, помимо множества общих возможностей, имеется режим «Киноэффект», возможность съемки «Пространственного видео» для воспроизведения на гарнитуре Apple Vision Pro и макровидеосъемка. Все эти функции отсутствуют в Air.

Фронтальная камера у обоих одинаково хорошая — 18 МП с автофокусом и функцией «В центре внимания», но у iPhone 17 помимо всего прочего поддерживается еще и режим «Киноэффект».

Параметр iPhone 17 iPhone Air Основная камера 48 МП Fusion, 26 мм, ƒ/1.6, сенсорная стабилизация, 100% Focus Pixels, поддержка 24 и 48 МП 2-кратный зум (Telephoto) 12 МП оптического качества, 52 мм, ƒ/1.6, стабилизация, 100% Focus Pixels Ультраширокоугольная камера (Ultra Wide) 48 МП Fusion, 13 мм, ƒ/2.2, 120° обзора, Hybrid Focus Pixels, поддержка 24 и 48 МП Нет Система камер 48 МП Dual Fusion (двойная) 48 МП Fusion (одинарная) Оптический зум 2× увеличение, 2× уменьшение;

Диапазон 4× 2× оптического качества Цифровой зум до 10× Макрорежим 48MP макро-фото и макро-видео (slo-mo и таймлапс) Нет Режимы фото Ночной режим, Deep Fusion, Smart HDR 5, Photonic Engine, портреты нового поколения (с контролем фокуса), Портретное освещение (6 эффектов), Фотографические стили Пространственные фото Да Нет Запись видео 4K Dolby Vision (24/25/30/60 fps), 1080p/720p Dolby Vision Режим «Киноэффект» на основной и фронтальной камерах 4K Dolby Vision при 30 fps Нет Режим «Экшн» 2.8K Dolby Vision при 60 fps Съемка видео на две камеры одновременно 4K Dolby Vision при 30 fps Замедленное видео (Slo‑mo) 1080p при 120/240 fps Пространственное видео 1080p при 30 fps Нет Стабилизация видео Сенсорная (основная), кинематографическая (4K/1080p/720p), цифровая до 6x Функции записи Audio zoom, True Tone flash, QuickTake, Time‑lapse с ночным режимом, подавление ветра, Audio Mix Фронтальная камера 18 МП с функцией «В центре внимания», ƒ/1.9, автофокус с Focus Pixels Видео с фронтальной камеры 4K Dolby Vision (24/25/30/60 fps), 1080p/720p, Slo-mo (1080p при 120 fps), QuickTake, кинематографическая стабилизация

Звук

Разница по звуку напрямую связана с толщиной корпуса. В тонкий iPhone Air физически не удалось поместить второй динамик, поэтому со звуком через встроенные динамики ситуация разная.

iPhone 17 оснащен полноценной стереосистемой. Два динамика создают объемную звуковую сцену (см. схему ниже). Звук плотный, чистый, с хорошим разделением каналов. Фильмы, музыка, игры — все звучит так, как и ожидаешь от современного флагмана.

iPhone Air — здесь только один динамик. Он совмещен с разговорным и расположен в верхней части корпуса. На нижнем торце, где обычно находится второй динамик, у Air только микрофоны и порт USB-C (см. схему ниже). Звук монофонический. Это значит, что при просмотре фильма или прослушивании музыки через динамик вы не получите объемной картины — звук будет плоским, идущим из одной точки.

Стереозвук в Air, естественно, доступен, но только через наушники — проводные или беспроводные.

Пространственное аудио (Spatial Audio) есть у обоих, но с нюансом. В iPhone 17 оно работает при воспроизведении через встроенные динамики и в наушниках. В Air — только в совместимых наушниках. Динамическая головка при этом отслеживает повороты головы, создавая эффект объемного звучания.

Микрофоны и запись звука

Здесь разницы нет. Оба аппарата имеют студийное качество записи:

Стереозапись видео;

Подавление ветра — при съемке на улице ветер не забивает звук;

Audio Mix — можно менять характер звука при монтаже;

Режимы микрофона «Изоляция голоса» и «Широкий спектр» для звонков. В шумном месте собеседник будет слышать именно вас, а не стройку за окном.

Подытожим. Если вы слушаете музыку и смотрите видео через наушники — разницы между 17 и Air нет. Если же вы часто пользуетесь встроенными динамиками (например, смотрите ролики в постели или слушаете музыку без наушников), то 17-й даст вам полноценный стереозвук, а Air — плоский монофонический звук из одной точки. Запись звука, микрофоны и поддержка форматов у обоих на высоте.

Датчики, кнопки и порты

По части кнопок и датчиков оба смартфона идентичны. У каждого есть программируемая кнопка «Действия» (можно назначить запуск камеры, фонарик, переводчик и т.д.)

и сенсорная кнопка «Контроллер камеры» для управления съемкой.

Face ID работает мгновенно, набор датчиков стандартный, но достаточный: барометр, гироскоп, акселерометр, два датчика освещенности, NFC и чип Ultra Wideband второго поколения.

Есть нюанс, о котором часто забывают, — поддержка физических SIM-карт. С iPhone 17 все сложно: в одних странах он продается только с eSIM, в других — с классическим лотком под nano-SIM (в Китае с двумя nano-SIM) и возможностью добавить виртуальную. А вот iPhone Air в этом плане радикален — он вообще не поддерживает физические «симки», только eSIM.

С портами у обоих смартфонов стандартная для современных iPhone история — один разъем USB-C на все: зарядка, подключение к компьютеру, передача данных. Скорость одинаковая — USB 2 (до 480 Мбит/с). Для фото и обычных бэкапов хватает, но если гоняете тяжелые видео, покажется медленной. USB 3 Apple по традиции оставляет для Pro-моделей.

Главное отличие: у iPhone 17 порт поддерживает DisplayPort — можно напрямую воткнуть кабель в монитор с USB-C и выводить картинку в 4K HDR. У iPhone Air такой возможности нет — только зарядка и данные. Вывести изображение на внешний экран можно, например, через AirPlay.

Беспроводные интерфейсы

С беспроводной связью у обоих смартфонов полный порядок — тут Apple не стала экономить и поставила самое современное, что есть на рынке.

У iPhone 17 и iPhone Air одинаково мощный набор: Wi‑Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 6. Wi‑Fi 7 — это новейший стандарт, который только начинает появляться в топовых роутерах. Он дает более высокую скорость, меньшие задержки и стабильнее работает в перегруженных сетях (например, в многоквартирных домах).

Оба телефона оснащены фирменным чипом Apple N1, который отвечает за всю беспроводную связку.

Сотовая связь и модемы

В iPhone 17 установлен стандартный модем от Qualcomm, который поддерживает 5G (включая миллиметровые волны mmWave для США) и Gigabit LTE. В iPhone Air — модем Apple C1X собственного производства, более продвинутый и энергоэффективный. Он также поддерживает 5G, но без mmWave (только sub-6 GHz). Для России и Европы разница несущественна — у нас mmWave не используется. А вот энергоэффективность C1X помогает Air держать заявленную автономность, несмотря аккумулятор относительно небольшой емкости.

И еще важный момент для российских пользователей: спутниковые функции (экстренный SOS, помощь на дорогах, сообщения через спутник) в обоих айфонах есть, но в России они не работают.

Защита от воды и пыли

Оба смартфона имеют одинаковый рейтинг IP68 для защиты от воды и пыли. В теории это означает, что они без последствий переживут получасовое погружение в пресную воду на глубину до 6 метров. Однако Apple честно предупреждает: повреждения, вызванные жидкостью, гарантией не покрываются. Так что купаться с телефоном не следует.

Повторимся, спереди оба устройства прикрыты стеклом Ceramic Shield 2 — оно в три раза лучше сопротивляется царапинам, чем первое поколение. А вот сзади разница есть. У iPhone 17 просто окрашенное матовое стекло. У iPhone Air задняя панель тоже защищена керамическим щитом — Ceramic Shield, правда, первого поколения. Он делает заднюю крышку заметно устойчивее к трещинам при падении.

Комплект поставки

Все традиционно: iPhone, кабель USB-C (1 м) и бумажки. Блока питания нет, наушников нет. Для Air Apple рекомендует брать блок на 20 Вт и выше, для 17-го — от 40 Вт, чтобы получить быструю зарядку.

Цены (Таблица)

Официально Apple в Россию технику не поставляет. Все смартфоны ввозят по параллельному импорту, поэтому реальная цена будет выше американской на 30–50% — в зависимости от курса и жадности продавца. И гарантии в авторизованном сервисе вы не получите, только от магазина.

Для ориентира привожу официальные цены в долларах США:

Модель Цена (США) iPhone 17 (256 ГБ) $799 iPhone 17 (512 ГБ) $999 iPhone Air (256 ГБ) $999 iPhone Air (512 ГБ) $1 199 iPhone Air (1 ТБ) $1 399

Сравнение технических характеристик (Таблица)

Параметр iPhone 17 iPhone Air Дисплей 6,3″ Super Retina XDR OLED, 2622×1206, 460 ppi 6,5″ Super Retina XDR OLED, 2736×1260, 460 ppi Частота обновления 120 Гц (ProMotion) 120 Гц (ProMotion) Яркость (типичная / HDR пик / макс) 1000 / 1600 / 3000 нит 1000 / 1600 / 3000 нит Защитное стекло Ceramic Shield 2 (спереди), крашеное матовое стекло сзади Ceramic Shield 2 (спереди), Ceramic Shield первого поколения Процессор A19 (6 ядер CPU, 5 ядер GPU) A19 Pro (6 ядер CPU, 5 ядер GPU) RAM 8 ГБ 12 ГБ Накопитель 256 / 512 ГБ 256 / 512 ГБ / 1 ТБ Wi-Fi Wi-Fi 7 с чипом Apple N1 Wi-Fi 7 с чипом Apple N1 Bluetooth 6.0 6.0 SIM Dual eSIM или nano-SIM + eSIM или только eSIM (зависит от региона) Только eSIM (физического слота нет) Основная камера Две. 48 МП Dual Fusion: Основная (26 мм) + Ultra Wide (13 мм) Одна. 48 МП Fusion: Основная (26 мм) Телефото 12 МП 2x (кроп от основной) 12 МП 2x (кроп от основной) Фронтальная камера 18 МП, «В центре внимания», автофокус, Киноэффект (4K) 18 МП, «В центре внимания», автофокус Видео 4K Dolby Vision 60 к/с 4K Dolby Vision 60 к/с Режимы видео: «Киноэффект» и «Экшен» Киноэффект (4K), Экшен (2.8K при 60 к/с), макро-видео Только Экшен (2.8K при 60 к/с) Аккумулятор, емкость ~3 692 мА·ч ~3 149 мА·ч Видео (воспр. / стриминг) 30 ч / 27 ч 27 ч / 22 ч Проводная зарядка 40 Вт, 50% за 20 мин 20 Вт, 50% за 30 мин Беспроводная зарядка MagSafe 25 Вт, Qi2 25 Вт MagSafe 20 Вт, Qi2 20 Вт Защита IP68 (6 м, 30 мин) IP68 (6 м, 30 мин) Размеры и вес 149,6 × 71,5 × 7,95 мм, 177 г 156,2 × 74,7 × 5,64 мм, 165 г Цвета Лавандовый, шалфейный, голубой, белый и черный Небесно-голубой, светлое золото, белый и черный космос Порт USB-C (USB 2.0, до 480 Мбит/с) с DisplayPort USB-C (USB 2.0, до 480 Мбит/с) Кнопка «Действия» Да Да Контроллер камеры Да Да

Вывод

Перед нами два совершенно разных по духу iPhone. И выбор тут не между «плохим» и «хорошим», а между двумя разными философиями.

iPhone 17 — это зрелый, сбалансированный инструмент. Алюминиевый корпус, двойная камера с ультрашириком и макро, мощный аккумулятор на 30 часов видео, быстрая зарядка. Он толще и тяжелее Air, но в руках лежит привычно и надежно. Это выбор тех, кому телефон нужен для работы, съемок, долгих поездок и вообще «на все случаи жизни». Вы не будете переживать, что он разрядится к вечеру или что не хватит ракурса снять красивый закат. Это рабочая лошадка по относительно доступной цене, которая делает все, что от нее ждешь, и живет с вами долго без розетки.

iPhone Air — эксперимент. Самый тонкий iPhone в истории. Титановый корпус. Это имиджевая вещь, которая кричит о прогрессе и смелости инженеров. Но за этот образ пришлось платить: одна камера (никакого ультраширика и макро), моно-динамик, меньшая батарея (27 часов видео). Air создан для тех, кто готов мириться с ограничениями ради невероятного дизайна. Это скорее украшение, а не рабочий инструмент.

Что выбрать? Если вы снимаете много всего, любите смотреть кино без наушников, часто бываете в командировках и просто привыкли, что телефон живет полтора дня — берите iPhone 17. Если же вы эстет, готовы подзаряжаться каждый день, снимаете в основном «еду и лица» и готовы простить смартфону отсутствие ультраширика ради того, чтобы он был самым тонким и легким в кармане — Air вас не разочарует. Но помните: вы платите не за функциональность, а за дизайн и инженерный подвиг.

И еще один момент, важный для российских пользователей. Спутниковые функции (SOS, помощь на дорогах) у обоих аппаратов в России не работают. Гарантии официальной нет. Apple Intelligence с русским языком тоже не дружит. Так что при выборе ориентируйтесь только на железо и личные ощущения. И не забывайте про цену: Air стоит заметно дороже при меньшей функциональности. Решать вам.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос