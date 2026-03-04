Сравнение iPhone 17e и iPhone 16e: что нового и какой бюджетник выбрать?

2 марта 2026 года Apple представила iPhone 17e — обновленную версию самого доступного iPhone в линейке. iPhone 16e вышел в феврале 2025-го как замена линейке iPhone SE, а спустя ровно год Apple подтвердила, что бюджетный iPhone теперь обновляется ежегодно.

Вряд ли владельцы iPhone 16e будут задумываться о замене своего устройства на iPhone 17e. А вот тем, кто планирует купить недорогой смартфон Apple, наверняка пригодится понимание, чем эти модели отличаются друг от друга. Важно учесть, что iPhone 16e уже официально снят с производства, но его все еще можно будет найти у официальных реселлеров и в крупных торговых сетях примерно до сентября 2026 года.

Содержание статьи

Дизайн и размеры

Оба устройства имеют одинаковые габариты: 146,7 × 71,5 × 7,8 мм. Однако iPhone 17e стал чуть тяжелее — 169 г против 167 г у iPhone 16e. Разницу в 2 грамма почувствовать невозможно — и это не фигура речи.

Единственное визуальное отличие корпуса — использование Ceramic Shield 2 в качестве защитного стекла, которое обеспечивает втрое лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с первым поколением Ceramic Shield у iPhone 16e. По наблюдениям обозревателей, новое покрытие действительно работает — экран гораздо меньше царапается, и можно даже обойтись без защитной пленки.

iPhone 16e выпускался только в двух цветах: черном и белом.

iPhone 17e добавляет третий вариант — нежно-розовый (Soft Pink). Оттенок сдержанный и элегантный — приятное разнообразие для тех, кому надоела черно-белая палитра.

Обе модели оснащены кнопкой «Действия» и биометрическим датчиком Face ID. Сенсорная кнопка «Контроллер камеры» и Dynamic Island по-прежнему отсутствуют — это эксклюзивные преимущества для старших моделей.

iPhone 16e имел рейтинг IP68, и iPhone 17e сохраняет его — погружение на глубину до 6 метров на 30 минут.

Дисплей

Если вы надеялись на обновление экрана — увы. iPhone 16e имел 6,1-дюймовую OLED-панель Super Retina XDR с разрешением 2532 × 1170 пикселей и плотностью 460 ppi. Все эти параметры у iPhone 17e идентичны.

По яркости тоже без изменений: 800 нит в типичном режиме, 1200 нит пиковая яркость в HDR, контрастность 2 000 000:1.

Частота обновления осталась на уровне 60 Гц — ProMotion с адаптивной частотой до 120 Гц и «Всегда включенный экран» (Always-On Display) доступны только в Pro-версиях, а также iPhone 17 и старше. По данным GSMArena, дисплей iPhone 16e был идентичен экрану iPhone 13 и iPhone 14 — и похоже, что iPhone 17e использует ту же самую матрицу. В 2026 году это главный компромисс бюджетной модели.

Придется повторится — единственным улучшением является защитное стекло Ceramic Shield 2, которое дает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам и улучшенное антибликовое покрытие по сравнению с iPhone 16e.

Процессор и производительность

Здесь — одно из ключевых отличий нового поколения. Apple заменила чип A18 в iPhone 16e на A19 в iPhone 17e. A18 имел 6-ядерный CPU (два производительных + четыре энергоэффективных ядра) и 4-ядерный GPU. A19 — новая версия с таким же 6-ядерным CPU в идентичной конфигурации и таким же 4-ядерным GPU, но с одним ядром меньше, чем у A19 в основном iPhone 17.

Главное отличие — в GPU-процессоре нового поколения: Apple добавила с нейронные ускорители «Neural Accelerators», что дает существенный прирост в задачах машинного обучения и Apple Intelligence.

Нейронный движок идентичен — 16-ядерный в обоих поколениях.

A19 в iPhone 17e, несмотря на аналогичный «чип-биннинг», должен быть заметно быстрее A18 за счет архитектурных улучшений. Однако по оценкам Engadget, разница в CPU-производительности между A18 и A19 составляет всего около 5%, а вот в графике и AI-задачах прирост ощутимее.

Оперативной памяти у обоих аппаратов по 8 ГБ — этого хватает для шустрой работы iOS и Apple Intelligence.

Здесь отмечу, что функции Apple Intelligence по-прежнему недоступны на русском языке — и это касается обоих аппаратов.

Камеры

Основная камера — 48 Мп Fusion: 26 мм, ƒ/1.6, оптическая стабилизация, гибридные фокусные пиксели. Она же работает как 12 Мп телефото 2x (52 мм) за счет кропа центральной части сенсора. Фронтальная — 12 Мп TrueDepth с диафрагмой ƒ/1.9.

Тем не менее есть одно заметное улучшение. iPhone 16e поддерживал портретный режим только для людей, но не для животных. iPhone 17e исправляет эту ситуацию — теперь портреты работают и с домашними питомцами.

Кроме того, iPhone 17e сохраняет информацию о глубине, позволяя превращать обычные снимки, а также изменять фокус в портретах уже после съемки. Эта возможность доступна в приложении «Фото».

Оба устройства снимают 4K Dolby Vision при 60 к/с. Режимы «Киноэффект» и «Экшен» для видео отсутствует в обоих поколениях.

Накопитель и цены

Здесь iPhone 17e делает серьезный шаг вперед. iPhone 16e выпускался в трех вариантах: 128, 256 и 512 ГБ. iPhone 17e предлагает только два: 256 и 512 ГБ. При этом 256 ГБ стоит $599, а 512 ГБ — $799, тогда как за увеличенную память iPhone 16e просили $699 и $899 соответственно.

Вот таблица для наглядности:

Модель 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ iPhone 16e $599 $699 $899 iPhone 17e — $599 $799

Стартовая цена осталась прежней — $599, но за эти деньги вы получаете вдвое больше памяти. Фактически iPhone 17e на $100 дешевле, чем эквивалентная модель iPhone 16e.

Для тех, кому нужен объем побольше, экономия на версии 512 ГБ составляет $100. Отличная новость.

Примечание. Официально Apple не продает iPhone в России. Смартфоны доступны через параллельный импорт, и реальная цена будет выше американской на 30–50% в зависимости от курса рубля и наценки продавца. Гарантийное обслуживание в авторизованных сервисных центрах Apple на территории России недоступно.

Модем и связь

iPhone 17e оснащен модемом Apple C1X — обновленной версией оригинального модема C1, который дебютировал в iPhone 16e. C1X поддерживает 5G (sub-6GHz) и обеспечивает примерно вдвое более высокую скорость при сниженном энергопотреблении по сравнению с C1.

Ни один из модемов Apple не поддерживает mmWave 5G.

По беспроводным интерфейсам прогресс отсутствует. Оба смартфона получили Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Важный нюанс, который часто упускают из виду, — поддержка физических SIM-карт. В случае с iPhone 17e все зависит от того, для какого рынка собрано устройство. В ряде регионов он продается исключительно в конфигурации eSIM, без слота под nano-SIM. В других — доступна классическая версия с лотком и возможностью активировать дополнительную виртуальную карту. Похожая история была и с iPhone 16e: для большинства стран предлагалась гибридная схема (nano-SIM + eSIM), для материкового Китая делали вариант с двумя физическими сим-картами, а американские модели были заточены на использование только eSIM.

Примечание. Спутниковые функции (экстренный вызов SOS, помощь на дорогах, сообщения через спутник) присутствуют в обоих iPhone, но в России они не работают.

Аккумулятор и зарядка

iPhone 17e, вероятнее всего, оснащен тем же аккумулятором на 4 005 мАч, что и iPhone 16e.

Apple не раскрывает емкость батареи официально, но заявленное время автономной работы полностью совпадает: 26 часов воспроизведения видео.

По стримингу — до 21 часа, по аудио — до 90 часов. Цифры идентичны.

Проводная зарядка через USB-C тоже не изменилась — оба аппарата заряжаются до 50% за 30 минут с адаптером 20 Вт или мощнее.

А вот в беспроводной зарядке — принципиальное отличие. Отсутствие MagSafe было одним из главных недостатков iPhone 16e. В iPhone 17e MagSafe наконец появился, и скорость беспроводной зарядки удвоилась — с 7,5 Вт (Qi) до 15 Вт (MagSafe / Qi2).

Добавление MagSafe — это не только про зарядку. Теперь iPhone 17e совместим со всей экосистемой магнитных аксессуаров: зарядными станциями, автомобильными креплениями, кошельками и чехлами.

Отсутствие магнитного крепления в iPhone 16e может стать главным аргументом в пользу выбора iPhone 17e.

Сравнение характеристик iPhone 17e и iPhone 16e (Таблица)

Параметр iPhone 17e iPhone 16e Дисплей 6,1″ OLED, 2532×1170, 460 ppi 6,1″ OLED, 2532×1170, 460 ppi Частота обновления 60 Гц 60 Гц Яркость (типичная / HDR пик) 800 / 1200 нит 800 / 1200 нит Dynamic Island Нет (челка) Нет (челка) Защитное стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield (1-е поколение) Процессор A19 (6-яд. CPU, 4-яд. GPU с Neural Accelerators) A18 (6-яд. CPU, 4-яд. GPU) Neural Engine 16 ядер 16 ядер RAM 8 ГБ 8 ГБ Накопитель 256 / 512 ГБ 128 / 256 / 512 ГБ Модем Apple C1X Apple C1 mmWave 5G Нет Нет Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 5.3 SIM eSIM (расширенный список стран без поддержки nano-SIM) eSIM only (только США) / nano-SIM + eSIM (все остальные страны, кроме Китая) Основная камера 48 Мп Fusion, 26 мм, ƒ/1.6, OIS 48 Мп Fusion, 26 мм, ƒ/1.6, OIS Телефото 12 Мп 2x (кроп) 12 Мп 2x (кроп) Портретный режим Люди, собаки, кошки + смена фокуса Только люди Фронтальная камера 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 Видео 4K Dolby Vision 60 к/с 4K Dolby Vision 60 к/с Режимы видео: «Киноэффект»

и «Экшен» Нет Нет Аккумулятор 4 005 мАч 4 005 мАч Видео (воспр. / стриминг) 26 ч / 21 ч 26 ч / 21 ч Аудио 90 ч 90 ч Проводная зарядка 20 Вт, 50% за 30 мин 20 Вт, 50% за 30 мин Беспроводная зарядка MagSafe / Qi2 — до 15 Вт Qi — до 7,5 Вт (без MagSafe) Защита IP68 (6 м, 30 мин) IP68 (6 м, 30 мин) Размеры 146,7 × 71,5 × 7,8 мм 146,7 × 71,5 × 7,8 мм Вес 169 г 167 г Цвета 3 (черный, белый, розовый) 2 (черный, белый) Порт USB-C (USB 2.0) USB-C (USB 2.0) Кнопка «Действия» Да Да Контроллер камеры Нет Нет Цена (базовая) $599 (256 ГБ) $599 (128 ГБ)

Вывод

iPhone 17e — эволюционное, а не революционное обновление. Внешне аппараты одинаковы, экран не изменился, камера — та же. Но набор улучшений все равно весомый.

Преимущества iPhone 17e по сравнению с iPhone 16e

Процессор A19 с Neural Accelerators в GPU — быстрее в AI-задачах и графике;

Беспроводная зарядка MagSafe — вместо медленного Qi на 7,5 Вт теперь быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт и экосистема магнитных аксессуаров;

256 ГБ в базе за те же $599 (вместо 128 ГБ);

Модем Apple C1X — до 2× быстрее предшественника, при этом энергоэффективнее;

Прочное стекло Ceramic Shield 2 — в 3 раза устойчивее к царапинам;

Третий цвет — нежно-розовый;

Улучшенный портретный режим — распознает собак и кошек, позволяет менять фокус после съемки.

Стоит ли обновляться с iPhone 16e?

iPhone 17e — отличный выбор для тех, кто обновляется с iPhone 11 — iPhone 14. Для таких пользователей совокупный прирост в производительности, зарядке, хранилище и камере будет значительным. Он также хорош для первых покупателей iPhone — более перспективная база с MagSafe, увеличенной памятью и свежим процессором, которые прослужат 5-6 лет.

Если же iPhone 16e доступен со скидкой у стороннего продавца, ценовая разница становится решающим фактором. В этом случае iPhone 16e остается вполне современным устройством и будет поддерживать все функции Apple Intelligence. Для тех, кому MagSafe не принципиален, а хранилища 128 ГБ хватает, iPhone 16e по-прежнему представляет хорошую ценность.

Честно говоря, если вы купили iPhone 16e полгода-год назад и он вас устраивает — менять его на 17e нет особого смысла. Обновление точечное: цена и память — вот два реальных аргумента. Все остальное — приятные, но не критичные бонусы.

Для российских пользователей напомню два ключевых момента: Apple Intelligence на русском языке не работает ни на одном из двух аппаратов и спутниковые функции в России недоступны.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос