Как привязывать функции Пункта управления к кнопке «Действия» на iPhone

Кнопка действия на моделях iPhone 15 Pro, теперь представленная на iPhone 16 и iPhone 16 Pro, предлагает пользователям быстрый доступ к различным функциям на смартфоне. В iOS 18 Apple расширила возможности кнопки, включив в них функции Пункта управления. Теперь кнопка покажется многим гораздо более полезной.

Несмотря на универсальность, пользователи неоднозначно восприняли кнопку действия. Некоторые сочли кнопку невероятно удобной и полезной, а другие вообще забывали о существовании кнопки. Наиболее часто кнопку используют для активации камеры или фонарика – функций, уже доступных через экран блокировки по умолчанию.

Однако возможность назначать функции Пункта управления кнопке действия может изменить ее восприятие и сделать её гораздо полезнее. Если вы хотите дать кнопке действия ещё один шанс или максимально использовать её потенциал, вот что следует делать:

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Пролистайте вниз до раздела «Кнопка действия».

3. Пролистайте доступные действия и выберите «Элементы управления».

4. Нажмите кнопку «Выбрать элемент управления…».

5. Просмотрите или с помощью поиска найдите нужное действие.

6. Выберите элемент, чтобы привязать его действие к кнопке.

Вот неполный список доступных стандартных действий:

Пульт

Калькулятор

Секундомер

Будильник

Дом

Таймер

Тёмный режим

Авиарежим

Сотовые данные

Режим модема

Музыка

Быстрая заметка

Сканировать код

Wallet

Tap to Cash

Звук на часах

Кроме того, если у вас установлено приложение, которое обладает поддержкой элементов Пункта управления, например, Instagram, то соответствующий значок также будет доступен в этом меню.

Не все функции «Пункта управления» доступны для привязки к кнопке «Действия». К примеру, доступна опция сотовых данных, но не Wi-Fi. Странно, но на данный момент недоступны и опции блокировки ориентации экрана или «Режима энергосбережения». Неизвестно, появятся ли эти функции в последующих обновлениях. В любом случае, активировать их можно с помощью команд.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос