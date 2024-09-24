Как сбросить Пункт управления на iPhone и iPad до заводских настроек

С выходом iOS 18.1 Apple внесла некоторые изменения в обновлённый «Пункт управления». Теперь доступна опция сброса до настроек по умолчанию. Если вы внесёте слишком много изменений в «Пункт управления», и вам уже не будет хотеться возвращать всё вручную, можно воспользоваться опцией сброса.

Как сбросить внешний вид Пункта управления на iPhone и iPad до настроек по умолчанию?

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Пункт управления».

3. Нажмите «Сбросить Пункт управления» и подтвердите действие.

В iOS 18.1 Apple также добавила отдельные модули для Wi-Fi и VPN в «Пункт управления». Ранее они были объединены в один модуль связи, а теперь их можно добавить по отдельности. Новые опции Wi-Fi и VPN нельзя добавить на экран блокировки или привязать к кнопке «Действия».

Почти все модули связи теперь можно добавлять по отдельности. Среди них значок Авиарежима, сотовых данных, точки доступа, Bluetooth, Wi-Fi и VPN. Функции AirDrop и спутниковой связи недоступны в виде отдельных модулей.

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