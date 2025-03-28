С выходом iOS 18 разработчики Apple внедрили новую функцию, при помощи которой пользователи могут выбирать программы по умолчанию. Например, можно выбрать Google Chrome вместо Safari или Gmail вместо стандартной «Почты». Весной 2025 года популярный мессенджер WhatsApp также получил возможность стать основным приложением для звонков и сообщений на iPhone. Ниже я расскажу, как это настроить.

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Что произойдет, если установить Ватсап в качестве «звонилки» и приложения для отправки сообщений по умолчанию на iPhone?

После назначения WhatsApp основным приложением для звонков, вы получите удобную интеграцию с вашими контактами на iPhone. Любые исходящие вызовы, инициированные через приложение «Контакты», будут автоматически перенаправляться в WhatsApp, минуя стандартное приложение «Телефон».

Здесь же отмечу, что звонки в WhatsApp используют интернет-технологию VoIP. При наборе обычных телефонных номеров соединение устанавливается через интернет, а не через сотовую сеть. И это касается только исходящих звонков.

Независимо от ваших настроек, все входящие сотовые звонки будут поступать через встроенное приложение «Телефон». Вы по-прежнему сможете совершать исходящие звонки привычным способом, используя стандартную «звонилку» iOS.

Что касается отправки сообщений, то при выборе WhatsApp в качестве приложения по умолчанию происходит удобная переадресация. Нажатие на кнопку «Сообщение» в карточке контакта мгновенно запустит чат в WhatsApp. В свою очередь отправка сообщений непосредственно из стандартного приложения «Сообщения» будет работать в обычном режиме — через iMessage или SMS/MMS, без интеграции с WhatsApp.

Как сделать WhatsApp приложением по умолчанию для звонков и сообщений на iPhone?

Перед настройкой, убедитесь, что на вашем устройстве установлена iOS 18.2 или более новая версия ПО, а программа WhatsApp обновлена до сборки не ниже 25.8.76.

1. Запустите приложение «Настройки» на iPhone.

2. Перейдите в самый низ экрана и выберите раздел «Приложения».

3. Коснитесь меню «Приложения по умолчанию» в самом верху.

4. Откройте меню «Вызовы» и выберите WhatsApp из списка совместимых приложений для звонков. Вернитесь на предыдущий экран, выберите «Сообщения», а затем аналогично установите галочку напротив WhatsApp.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто