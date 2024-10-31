Бета-версия iOS 18.2 для разработчиков, которая вышла в конце октября, позволяет изменять приложения по умолчанию для электронной почты, сообщений, телефонных звонков, браузера, менеджера паролей и т.д. Раньше была доступна возможность менять меньше приложений по умолчанию, теперь функцию расширили.

Как менять приложения по умолчанию на iPhone

В iOS и раньше можно было менять веб-браузер и приложение электронной почты по умолчанию на iPhone. Например, если у вас установлен Яндекс браузер по умолчанию, и вы откроете веб-ссылку из сообщения, будет открыт браузер Яндекса, а не Safari.

Ранее процесс был не так прост, как мог бы быть. Необходимо зайти в настройки и открыть раздел желаемого браузера, чтобы установить его по умолчанию. Затем нужно перейти в другой раздел, чтобы поменять приложение электронной почты по умолчанию.

В iOS 18.2 процесс значительно улучшили. Появилась новая секция в настройках приложений, в которой можно менять все приложения по умолчанию. Что интересно, можно поменять даже приложения для звонков и сообщений. В iOS 18.1 и более старых версиях этого сделать нельзя.

Кроме того, изменения также доступны в iPadOS 18.2.

В августе 2024 года Apple объявила о том, что Закон Европейского союза о цифровых рынках потребует предоставить больше возможностей для установки приложений iPhone по умолчанию. Похоже, компания решила расширить доступность, и именно поэтому возможность в iOS 18.2 доступна по всему миру.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос