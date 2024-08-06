Летом 2024 года в WhatsApp появилась новая функия «Мероприятие», которая позволяет пользователям организовывать различные события внутри групповых чатов. Рассказываем, как это работает.

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Для чего нужна функция «Мероприятие» в WhatsApp?

Функция планирования событий позволит пользователям организовывать встречи, собрания и социальные мероприятия прямо в групповом чате.

С помощью новой функции планирования событий людям станет проще организовывать свои встречи прямо в WhatsApp, будь то виртуальная встреча или праздничный ужин. Любой участник группы сможет создать событие, а другие смогут ответить на приглашение, чтобы вся группа знала, кто придет. Гости также смогут найти информацию о мероприятии на странице информации о группе, и те, кто собирается прийти, получат автоматическое уведомление перед началом мероприятия.

Как создать мероприятие в групповом чате Ватсап?

Чтобы создать событие, нужно нажать кнопку «+» в группе и выбрать значок «Мероприятие».

При создании события укажите название мероприятия, описание, дату начала, место проведения и ссылку на звонок в WhatsApp (для голосовых или видеозвонков). Нажмите «Отправить» для того чтобы отправить уведомление всем участникам группы.

Каждый участник группы получит сообщение с указанием мероприятия. Коснитесь кнопки «Ответить», чтобы ответить на приглашение вариантом «Пойду» или «Не могу пойти».

Как изменить статус участия («Пойду» или «Не могу пойти») в мероприятии группового чата WhatsApp?

При необходимости, получивший приглашение пользователь группы может изменить свое решение. Для этого коснитесь статуса «Пойду» или «Не могу пойти» в сообщении с мероприятием и в появившемся меню выберите новый вариант.

То же действие можно сделать на странице мероприятия.

Как отменить мероприятие в групповом чате WhatsApp?

Отменить мероприятие может только пользователь, который является организатором. Для этого, нажмите «Редактировать мероприятие» под сообщением, содержащим событие, а затем на странице мероприятие коснитесь кнопки «Отменить мероприятие» и подтвердите намерение.

Заключение

С внедрением новой функции планирования событий WhatsApp стремится сделать процесс организации мероприятий еще удобнее. Эта функция будет полезна для широкого круга пользователей, от тех, кто планирует небольшие дружеские встречи, до тех, кто организует деловые мероприятия и собрания. Важно отметить, что такая интеграция в популярное приложение для обмена сообщениями позволяет экономить время и упрощает процесс координации мероприятий. Пользователи теперь могут создать и управлять событиями, не покидая приложение, что делает WhatsApp еще более универсальным инструментом для коммуникации и организации.

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