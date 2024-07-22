Как изменить обои для чата в WhatsApp на iPhone

22 июля 2024 |

Ваши чаты в WhatsApp выглядят слишком скучно и однообразно? Тогда внесите немного разнообразия и индивидуальности, изменив фон чатов! WhatsApp позволяет легко настроить фоны чатов на iPhone, предлагая множество обоев на различные темы. Кроме того, вы можете установить свои собственные изображения в качестве фона для бесед, что позволяет создать уникальный и персонализированный вид вашего приложения.

Как изменить обои для чата в WhatsApp на iPhone

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Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Если вы хотите изменить фон для всех своих чатов в WhatsApp на iPhone, следуйте этим простым шагам:

1. Запустите приложение WhatsApp на вашем iPhone.

2. Нажмите на значок настроек в нижней части экрана.

3. Перейдите в раздел «Чаты».

4. В разделе настроек чатов выберите «Обои чата».

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

 

5. Нажмите «Выбрать новые обои».

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

В WhatsApp доступны несколько библиотек обоев, каждая из которых предлагает уникальные варианты:

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Яркие: Эти обои включают в себя красочные и живописные изображения природных ландшафтов, городских пейзажей и абстрактных тем современного искусства;

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Темные: Если вам нравятся темные или черные обои, эта библиотека предложит вам стильные и элегантные варианты, которые идеально подходят для ночного режима;

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Цвета: Для тех, кто предпочитает минималистический стиль, WhatsApp предлагает коллекцию однотонных обоев различных цветов. Но они при этом совсем не скучные;

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Фото: Вы также можете выбрать изображение из вашей галереи и установить его в качестве фона. Это может быть фотография любимого места, памятного момента, вашего питомца или любое другое изображение, которое вам нравится. Вы можете перемещать, масштабировать и обрезать фото для идеальной подгонки;

6. Выберите эффект для обоев.

Эффект движения: При установке обоев в WhatsApp вы заметите опцию «Эффект движения для обоев: Включен». Эта функция добавляет эффект параллакса к фону чата, что означает, что обои будут двигаться в ответ на движения вашего телефона. Например, при наклоне телефона влево обои будут смещаться влево. Довольно интересная анимация на самом деле. Если же вы не хотите использовать этот эффект, нажмите на кнопку с изображением телефона в середине экрана, чтобы отключить его. После этого вы можете продолжить установку обоев.

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

 

Включение / выключение фонового рисунка для однотонных обоев (из раздела «Цвета»): Однотонные обои по умолчанию имеют фирменный фоновый рисунок WhatsApp. Если вы предпочитаете более чистый и минималистичный вид, нажмите на кнопку эффекта в середине экрана перед применением обоев, чтобы убрать этот рисунок.

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

Отдельные обои для темного и светлого режима: В зависимости от установленного режима, вам будет предложено выбрать дополнительную версию обоев — если вы настраиваете обои в светлом режиме, будет предложено выбрать изображение для ночного режима и наоборот.

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

При настройке обоев для ночного режима можно дополнительно отрегулировать яркость изображения.

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

 

7. Нажмите «Установить», чтобы применить выбранные обои.

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

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Изменение фона для конкретного чата в Ватсап

Вы можете изменить фон чата в WhatsApp для конкретного контакта, что позволит придать каждому диалогу индивидуальность. Вот как это сделать:

1. Откройте WhatsApp и перейдите к чату, который хотите вы настроить.

2. Нажмите на имя контакта в верхней части экрана, чтобы открыть страницу информации о контакте.

3. Выберите «Обои».

Изменение фона для конкретного чата в Ватсап

 

4. Нажмите «Выбрать новые обои».

Изменение фона для конкретного чата в Ватсап

5. Выберите обои из библиотеки, фотографий или однотонных цветов. Настройте и установите их, как было описано выше.

Изменение фона для конкретного чата в Ватсап

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Сброс обоев до стандартных в WhatsApp

Если вы хотите вернуть классические обои WhatsApp, это тоже можно легко сделать. Для сброса фона всех чатов выполните следующие действия:

1. Откройте WhatsApp и перейдите в настройки чатов.

2. Выберите «Обои чата».

Установка обоев для всех чатов в WhatsApp

3. Нажмите «Сбросить» в верхнем правом углу экрана.

4. Подтвердите действие, нажав «Сбросить».

Изменение фона для конкретного чата в Ватсап

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Дополнительные советы и информация

Настройка обоев для WhatsApp Web: В веб-версии WhatsApp также можно изменить фон чатов, но возможности сильно ограничены. Доступны только однотонные обои, и вы можете убрать фирменный рисунок WhatsApp. Однако установка пользовательских изображений в качестве фона чата в веб-версии невозможна.

Изменение обоев в зависимости от времени суток: WhatsApp позволяет устанавливать разные обои для светлого и темного режимов. Это не только добавляет разнообразие, но и помогает уменьшить нагрузку на глаза в темное время суток.

 

В заключение

Смена фона чатов в WhatsApp на iPhone – это простой и эффективный способ персонализировать ваше общение. Будь то единый стиль для всех чатов или уникальные фоны для конкретных бесед, WhatsApp предоставляет гибкость настройки приложения по вашему вкусу. Пользуйтесь этими возможностями, чтобы сделать ваш опыт использования WhatsApp еще более приятным и индивидуальным.

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